Σακίλ Ο΄Νιλ: Αν έπαιζα ακόμη στο ΝΒΑ, θα ήμουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βίντεο
SPORTS
Σακίλ Ο' Νιλ Γιάννης Αντετοκούνμπο

Σακίλ Ο΄Νιλ: Αν έπαιζα ακόμη στο ΝΒΑ, θα ήμουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βίντεο

Ο Σακ απάντησε στο εάν θα μπορούσε να παίζει στο σημερινό NBA και σημείωσε πως θα ήταν όπως ο Αντετοκούνμπο

Σακίλ Ο΄Νιλ: Αν έπαιζα ακόμη στο ΝΒΑ, θα ήμουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βίντεο
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O Σακίλ Ο'Νιλ δεν σταματά να εκφράζει τον θαυμασμό του για τον τρόπο που αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Ακούω συνεχώς ότι ο "Σακ" δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο σημερινό NBA. Κι όμως, δεν παρατηρείτε ότι... ήδη παίζω; Απλώς πλέον με λένε "Greek Freak". Παίζω όπως ο Γιάννης. Μαζεύω ριμπάουντ, έχω υψηλά ποσοστά ευστοχίας και δοκιμάζω ακόμη και σουτ τριών πόντων. Θα ήμουν ο "Greek Freak". Γι' αυτό, πριν πείτε ότι ο "Σακ" δεν θα μπορούσε να παίξει στο σημερινό NBA, να ξέρετε ότι ήδη αγωνίζομαι. Το όνομά μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο», επισήμανε ο Σακίλ Ο'Νιλ.

Ο σέντερ, MVP και τέσσερις φορές πρωταθλητής στο NBA -τρεις φορές με τους Λος Άντζελες Λέικερς και μία με τους Μαϊάμι Χιτ, παλαιότερα είχε δώσει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο το προσωνύμιο "The Greek Superman".


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