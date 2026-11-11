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Σακίλ Ο΄Νιλ: Αν έπαιζα ακόμη στο ΝΒΑ, θα ήμουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βίντεο
Σακίλ Ο΄Νιλ: Αν έπαιζα ακόμη στο ΝΒΑ, θα ήμουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βίντεο
Ο Σακ απάντησε στο εάν θα μπορούσε να παίζει στο σημερινό NBA και σημείωσε πως θα ήταν όπως ο Αντετοκούνμπο
O Σακίλ Ο'Νιλ δεν σταματά να εκφράζει τον θαυμασμό του για τον τρόπο που αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
«Ακούω συνεχώς ότι ο "Σακ" δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο σημερινό NBA. Κι όμως, δεν παρατηρείτε ότι... ήδη παίζω; Απλώς πλέον με λένε "Greek Freak". Παίζω όπως ο Γιάννης. Μαζεύω ριμπάουντ, έχω υψηλά ποσοστά ευστοχίας και δοκιμάζω ακόμη και σουτ τριών πόντων. Θα ήμουν ο "Greek Freak". Γι' αυτό, πριν πείτε ότι ο "Σακ" δεν θα μπορούσε να παίξει στο σημερινό NBA, να ξέρετε ότι ήδη αγωνίζομαι. Το όνομά μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο», επισήμανε ο Σακίλ Ο'Νιλ.
Ο σέντερ, MVP και τέσσερις φορές πρωταθλητής στο NBA -τρεις φορές με τους Λος Άντζελες Λέικερς και μία με τους Μαϊάμι Χιτ, παλαιότερα είχε δώσει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο το προσωνύμιο "The Greek Superman".
«Ακούω συνεχώς ότι ο "Σακ" δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο σημερινό NBA. Κι όμως, δεν παρατηρείτε ότι... ήδη παίζω; Απλώς πλέον με λένε "Greek Freak". Παίζω όπως ο Γιάννης. Μαζεύω ριμπάουντ, έχω υψηλά ποσοστά ευστοχίας και δοκιμάζω ακόμη και σουτ τριών πόντων. Θα ήμουν ο "Greek Freak". Γι' αυτό, πριν πείτε ότι ο "Σακ" δεν θα μπορούσε να παίξει στο σημερινό NBA, να ξέρετε ότι ήδη αγωνίζομαι. Το όνομά μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο», επισήμανε ο Σακίλ Ο'Νιλ.
Ο σέντερ, MVP και τέσσερις φορές πρωταθλητής στο NBA -τρεις φορές με τους Λος Άντζελες Λέικερς και μία με τους Μαϊάμι Χιτ, παλαιότερα είχε δώσει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο το προσωνύμιο "The Greek Superman".
Shaq says if he was playing in today’s NBA era then he would be Giannis Antetokounmpo: “Oh Shaq couldn’t play today — but you’re not paying attention, I am playing today, my name is Greek freak. I play just like Greek freak — take it off the glass and high percentage shots…I’d be Greek Freak so before you say ‘Shaq can’t play in this era today’ I’m already playing — my name is Giannis Antetokounmpo.”— The HEAT Realm (@WadexFlash) November 11, 2026
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