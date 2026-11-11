Νέα άνοδος για το φυσικό αέριο, πάνω από τα 85 ευρώ – Μειωμένες εισαγωγές LNG και πιέσεις στα ευρωπαϊκά αποθέματα
Νέα άνοδος για το φυσικό αέριο, πάνω από τα 85 ευρώ – Μειωμένες εισαγωγές LNG και πιέσεις στα ευρωπαϊκά αποθέματα
Tο TTF στα 86,78 ευρώ, καθώς παραμένει αβέβαιη η έκβαση του πολέμου στο Ιράν
Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αβέβαιες προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς ξεπέρασαν και τα 86 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έπειτα από άνοδο 2,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, ενώ οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα.
Ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Η ισορροπία εφοδιασμού της περιοχής κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ιδιαίτερα οι εξαγωγές από το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές LNG παγκοσμίως.
Ο πόλεμος στο Ιράν έχει θέσει εκτός της παγκόσμιας αγοράς σχεδόν το ένα πέμπτο των εξαγωγών LNG, αναγκάζοντας την Ευρώπη να ανταγωνίζεται την Ασία για περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες.
Οι τιμές του φυσικού αερίου και στις δύο περιοχές εκτινάχθηκαν πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, υπερτριπλασιαζόμενες σε σχέση με τις αρχές του έτους.
Παρότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει μέσα στον Νοέμβριο, λόγω των προσδοκιών για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας των συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά.
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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς ξεπέρασαν και τα 86 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έπειτα από άνοδο 2,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, ενώ οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα.
Ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Οι εισαγωγές LNG και τα ευρωπαϊκά αποθέματαΟι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη υπολείπονται των περυσινών επιπέδων, ενώ τα ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου για τον χειμώνα έχουν ήδη αρχίσει να μειώνονται περαιτέρω, καθώς ξεκινά η περίοδος θέρμανσης.
Η ισορροπία εφοδιασμού της περιοχής κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ιδιαίτερα οι εξαγωγές από το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές LNG παγκοσμίως.
Ο πόλεμος στο Ιράν έχει θέσει εκτός της παγκόσμιας αγοράς σχεδόν το ένα πέμπτο των εξαγωγών LNG, αναγκάζοντας την Ευρώπη να ανταγωνίζεται την Ασία για περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες.
Οι τιμές του φυσικού αερίου και στις δύο περιοχές εκτινάχθηκαν πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, υπερτριπλασιαζόμενες σε σχέση με τις αρχές του έτους.
Παρότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει μέσα στον Νοέμβριο, λόγω των προσδοκιών για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας των συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά.
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