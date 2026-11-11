Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό με το βλέμμα στον MSCI
Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό με το βλέμμα στον MSCI
Απόψε η ετυμηγορία του MSCI, στο τέλος του τρέχοντος μήνα οι αλλαγές - Η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζει το θετικό μομέντουμ στις αγορές
Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς κάνουν την εμφάνισή τους σημάδια κόπωσης στο ταμπλό λόγω της υπεραπόδοσης των περισσότερων μετοχών στις προηγούμενες συνεδριάσεις της τρέχουσας εβδομάδας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,08% και διαπραγματεύεται στις 2.640 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.637,88 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.649,08 μονάδες.
Η αισιοδοξία για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να τροφοδοτεί το αγοραστικό ενδιαφέρον στις διεθνείς αγορές, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες που προκαλούν ο υψηλότερος των εκτιμήσεων πληθωρισμός στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, οι traders επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους στον τεχνολογικό κλάδο, επιχειρώντας να αξιολογήσουν κατά πόσο οι πρόσφατες πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλούν ουσιαστικούς κινδύνους ή δημιουργούν ευκαιρίες επανατοποθέτησης.
Παράλληλα, η ανθεκτικότητα των τεχνολογικών μετοχών συμβάλλει στη διατήρηση του θετικού κλίματος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών του κλάδου και στις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές AI.
Με το βλέμμα στραμμένο στις αποψινές ανακοινώσεις του MSCI και στα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου είναι η εγχώρια επενδυτική κοινότητα, καθώς αξιολογεί τις επιδόσεις των εισηγμένων και τις επικείμενες αλλαγές στη σύνθεση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,08% και διαπραγματεύεται στις 2.640 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.637,88 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.649,08 μονάδες.
Η αισιοδοξία για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να τροφοδοτεί το αγοραστικό ενδιαφέρον στις διεθνείς αγορές, αντισταθμίζοντας τις ανησυχίες που προκαλούν ο υψηλότερος των εκτιμήσεων πληθωρισμός στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, οι traders επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους στον τεχνολογικό κλάδο, επιχειρώντας να αξιολογήσουν κατά πόσο οι πρόσφατες πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλούν ουσιαστικούς κινδύνους ή δημιουργούν ευκαιρίες επανατοποθέτησης.
Παράλληλα, η ανθεκτικότητα των τεχνολογικών μετοχών συμβάλλει στη διατήρηση του θετικού κλίματος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών του κλάδου και στις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές AI.
Με το βλέμμα στραμμένο στις αποψινές ανακοινώσεις του MSCI και στα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου είναι η εγχώρια επενδυτική κοινότητα, καθώς αξιολογεί τις επιδόσεις των εισηγμένων και τις επικείμενες αλλαγές στη σύνθεση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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