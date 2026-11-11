Καρέ καρέ η έφοδος της ΕΛΑΣ σε 12 σπίτια που είχαν στήσει «φάμπρικα» ναρκωτικών στο Ζεφύρι, 36 συλλήψεις

Συγγενικές σχέσεις συνέδεαν αρκετά από τα μέλη της οργάνωσης – Το δίκτυο λειτουργούσε με συντονισμένο σύστημα διακίνησης και επιτήρησης

12 σπίτια σε οργανωμένο κέντρο διακίνησης ναρκωτικών, με τις Αρχές να προχωρούν στη



Από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκαν 396 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, ενώ το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο σύστημα επιτήρησης με κάμερες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους και συρματοπλέγματα για να αποτρέπει την πρόσβαση των αστυνομικών.



ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, της ομάδας ΔΙΑΣ και Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ευρύτερης περιοχής. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν αστυνομικός σκύλος και drone.







Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των 12 κατοικιών Η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, χρησιμοποιώντας 12 σπίτια που λειτουργούσαν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι αγοραστές επικοινωνούσαν προηγουμένως με μέλη του κυκλώματος και στη συνέχεια κατευθύνονταν στις συγκεκριμένες κατοικίες για να



Κάμερες, συρματοπλέγματα και κρυψώνες σε οικόπεδα Τα μέλη της οργάνωσης είχαν λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας, δημιουργώντας ένα σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στις κατοικίες.



Είχαν βάλει στα σπίτια τους πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες παρακολούθησης, ενώ άτομα του κυκλώματος επιτηρούσαν περιμετρικά τους χώρους προκειμένου να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις.



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Κατά τις έρευνες στα 12 σπίτια εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:



Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε μετατρέψει, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 36 μελών της , αρκετά από τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις.Από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκαν 396 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, ενώ το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο σύστημα επιτήρησης με κάμερες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους και συρματοπλέγματα για να αποτρέπει την πρόσβαση των αστυνομικών.Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, μετά από συντονισμένη δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της, της, τηςκαι Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ευρύτερης περιοχής. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκανκαιΗ εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, χρησιμοποιώντας 12 σπίτια που λειτουργούσαν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι αγοραστές επικοινωνούσαν προηγουμένως με μέλη του κυκλώματος και στη συνέχεια κατευθύνονταν στις συγκεκριμένες κατοικίες για να προμηθευτούν τις ναρκωτικές ουσίες . Η καθημερινή προσέλευση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αστυνομικοί έλεγξαν 24 άτομα που έβγαιναν από τα σπίτια και τα συνέλαβαν όλα για κατοχή ναρκωτικών.Τα μέλη της οργάνωσης είχαν λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας, δημιουργώντας ένα σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στις κατοικίες.Είχαν βάλει στα σπίτια τους πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες παρακολούθησης, ενώ άτομα του κυκλώματος επιτηρούσαν περιμετρικά τους χώρους προκειμένου να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις.Παράλληλα, οι ναρκωτικές ουσίες δεν φυλάσσονταν αποκλειστικά στο εσωτερικό των κατοικιών, αλλά αποκρύπτονταν και σε γειτονικούς ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα.Κατά τις έρευνες στα 12 σπίτια εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- 95 γραμμάρια ηρωίνης

- 20 γραμμάρια κοκαΐνης

- 46 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης

- 47 φυσίγγια

- 18 κάμερες και τέσσερα καταγραφικά συστήματα

- Πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

- Ένα αεροβόλο πιστόλι

- Μία σιδερογροθιά

- Πέντε κινητά τηλέφωνα

- Ιδιόχειρα σημειώματα



Σε βάρος των 36 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.