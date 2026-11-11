Δανάη Παππά: Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το «μπορώ μόνη μου», δεν θέλω βοήθεια
Δανάη Παππά: Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το «μπορώ μόνη μου», δεν θέλω βοήθεια
Είμαι πολύ πεισματάρα, τόνισε η ηθοποιός
Τίτλος της ζωής της τα τελευταία χρόνια δήλωσε η Δανάη Παππά πως θα μπορούσε να είναι η έκφραση «μπορώ μόνη μου», υποστηρίζοντας πως δεν θέλει να ζητά βοήθεια.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και μιλώντας για τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει με την ηρωίδα που υποδύεται στη σειρά «Μια γυναίκα», επισήμανε πως έχει το ίδιο πείσμα με την τηλεοπτική Μαρίνα.
Η Δανάη Παππά είπε αναλυτικά: «Η Μαρίνα, σε εμένα, θεωρώ ότι μοιάζει στο πείσμα της. Είναι πολύ πεισματάρα. Δεν ζητάει βοήθεια, θέλει να τα καταφέρει μόνη της. Δεν θέλει να ξέρει κανείς τι είναι αυτό που περνάει. Κι εγώ είμαι πολύ πεισματάρα. Δεν θέλω βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"».
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Παρόλα αυτά, θεωρεί πως ο ρόλος της έχει περισσότερα κοινά στοιχεία με τη μητέρα της, δίπλα στην οποία μεγάλωσε μόνη της για κάποια χρόνια: «Οι μονογονεϊκές οικογένειες παλεύουν να επιβιώσουν σε μια κοινωνία στο σήμερα. Και κάπως το ακουμπάμε εμείς αυτό, πάντα με τη μυθοπλασία από πίσω. Λίγο νιώθω ότι τιμώ και τη μαμά μου, που έτσι μεγαλώσα εγώ μέχρι σε ένα σημείο που έφτασε να ξαναπαντρευτεί. Ο ρόλος μου έχει κοινά στοιχεία με τη μητέρα μου περισσότερο. Αυτό είναι το μαγικό. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει με τις σειρές κάθε φορά, γιατί πάντα κάτι βρίσκεις να ταυτιστείς», συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και μιλώντας για τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει με την ηρωίδα που υποδύεται στη σειρά «Μια γυναίκα», επισήμανε πως έχει το ίδιο πείσμα με την τηλεοπτική Μαρίνα.
Η Δανάη Παππά είπε αναλυτικά: «Η Μαρίνα, σε εμένα, θεωρώ ότι μοιάζει στο πείσμα της. Είναι πολύ πεισματάρα. Δεν ζητάει βοήθεια, θέλει να τα καταφέρει μόνη της. Δεν θέλει να ξέρει κανείς τι είναι αυτό που περνάει. Κι εγώ είμαι πολύ πεισματάρα. Δεν θέλω βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"».
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, θεωρεί πως ο ρόλος της έχει περισσότερα κοινά στοιχεία με τη μητέρα της, δίπλα στην οποία μεγάλωσε μόνη της για κάποια χρόνια: «Οι μονογονεϊκές οικογένειες παλεύουν να επιβιώσουν σε μια κοινωνία στο σήμερα. Και κάπως το ακουμπάμε εμείς αυτό, πάντα με τη μυθοπλασία από πίσω. Λίγο νιώθω ότι τιμώ και τη μαμά μου, που έτσι μεγαλώσα εγώ μέχρι σε ένα σημείο που έφτασε να ξαναπαντρευτεί. Ο ρόλος μου έχει κοινά στοιχεία με τη μητέρα μου περισσότερο. Αυτό είναι το μαγικό. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει με τις σειρές κάθε φορά, γιατί πάντα κάτι βρίσκεις να ταυτιστείς», συμπλήρωσε.
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