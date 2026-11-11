Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο
Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο
Σύμφωνα με το Türkiye Today, που επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα απέστειλε στις 10/11 διπλωματική νότα προς τη γαλλική πλευρά, με την οποία «γνωστοποίησε επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες»
Η Τουρκία μέσω διαρροών σε ΜΜΕ και διπλωματικών πηγών προκαλεί για το καλώδιο, ισχυριζόμενη ότι έδωσε τη συγκατάθεσή της για τις εργασίες του και ότι απέτρεψε... νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Türkiye Today, που επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές η Άγκυρα απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου διπλωματική νότα προς τη γαλλική πλευρά, με την οποία αφενός γνωστοποίησε επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες και αφετέρου επανέλαβε την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου.
Οι ίδιες πηγές παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως επιβεβαίωση των τουρκικών θέσεων και δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα, τα όρια της οποίας, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είχαν εκδώσει NAVTEX για τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, τις οποίες η Τουρκία χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένες και στη συνέχεια ακύρωσε. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι έρευνες σε περιοχές τις οποίες θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή της.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης των ερευνητικών εργασιών.
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επιχειρούν να διαχωρίσουν την τουρκική στάση από το ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται σε περιφερειακά ενεργειακά έργα. Επιμένουν, ωστόσο, ότι αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Türkiye Today, που επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές η Άγκυρα απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου διπλωματική νότα προς τη γαλλική πλευρά, με την οποία αφενός γνωστοποίησε επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες και αφετέρου επανέλαβε την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου.
Οι ίδιες πηγές παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως επιβεβαίωση των τουρκικών θέσεων και δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα, τα όρια της οποίας, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
«Αποτρέψαμε τη δημιουργία τετελεσμένων»Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι τουρκικές πηγές στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα απέτρεψε μια νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είχαν εκδώσει NAVTEX για τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, τις οποίες η Τουρκία χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένες και στη συνέχεια ακύρωσε. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι έρευνες σε περιοχές τις οποίες θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή της.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης των ερευνητικών εργασιών.
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επιχειρούν να διαχωρίσουν την τουρκική στάση από το ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται σε περιφερειακά ενεργειακά έργα. Επιμένουν, ωστόσο, ότι αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.
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