Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

Σύμφωνα με το Türkiye Today, που επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα απέστειλε στις 10/11 διπλωματική νότα προς τη γαλλική πλευρά, με την οποία «γνωστοποίησε επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες»