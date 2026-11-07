Το «μυστικό» παλάτι του βασιλιά Καρόλου που σώθηκε την τελευταία στιγμή – 38 ρολόγια, ανεκτίμητα έπιπλα και κήποι που μαγεύουν
Το «μυστικό» παλάτι του βασιλιά Καρόλου που σώθηκε την τελευταία στιγμή – 38 ρολόγια, ανεκτίμητα έπιπλα και κήποι που μαγεύουν
Το Κάστρο Μπαλμόραλ (Balmoral Castle), η θερινή κατοικία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, αποτελεί ένα από τα διασημότερα βασιλικά αξιοθέατα της Βρετανίας
Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ διαθέτει ακόμη ένα εντυπωσιακό κτήμα στη νότια Σκωτία.
Κοντά στην πρώην μεταλλευτική πόλη Κάμνοκ, σε μια λιγότερο γνωστή γωνιά του Ανατολικού Έρσαϊρ, βρίσκεται το Dumfries House, ένα αρχοντικό που παραμένει σχεδόν κρυμμένο από τα βλέμματα των επισκεπτών.
Ακόμη και πολλοί Σκωτσέζοι δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ το κτήμα των περίπου 8.100 στρεμμάτων, παρά το επιβλητικό αρχοντικό παλλαδιανής αρχιτεκτονικής, την εξαιρετική συλλογή έργων του Τόμας Τσίπεντεϊλ και τους απέραντους κήπους του, γράφει το BBC.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κοντά στην πρώην μεταλλευτική πόλη Κάμνοκ, σε μια λιγότερο γνωστή γωνιά του Ανατολικού Έρσαϊρ, βρίσκεται το Dumfries House, ένα αρχοντικό που παραμένει σχεδόν κρυμμένο από τα βλέμματα των επισκεπτών.
Ακόμη και πολλοί Σκωτσέζοι δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ το κτήμα των περίπου 8.100 στρεμμάτων, παρά το επιβλητικό αρχοντικό παλλαδιανής αρχιτεκτονικής, την εξαιρετική συλλογή έργων του Τόμας Τσίπεντεϊλ και τους απέραντους κήπους του, γράφει το BBC.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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