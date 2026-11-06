Financial Times: Δεύτερη η Ελλάδα στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το 2019 μέχρι σήμερα, πάνω από ΗΠΑ και ευρωπαϊκές οικονομίες

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, που αναλύουν οι FT, η ελληνική οικονομία καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 17 προηγμένων οικονομιών την περίοδο 2019-2026 - Τι σημαίνει στην πραγματικότητα αυτό και πώς το δημογραφικό αλλάζει τα δεδομένα