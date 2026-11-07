Ασφαλιστική κάλυψη για νέους έως 26 ετών: Τι αλλάζει για φοιτητές, ανέργους και όσους εργάζονται περιστασιακά

Νέα ρύθμιση βάζει τέλος στα κενά ασφάλισης μετά τα 18, παρατείνει την κάλυψη των μαθητών και διευκολύνει την επιστροφή στην ασφάλιση των γονέων