Από την Κηφισίας στη Μεσογείων: Οι περιοχές που αποκτούν επιπλέον τετραγωνικά και υψηλότερα κτίρια
Από την Κηφισίας στη Μεσογείων: Οι περιοχές που αποκτούν επιπλέον τετραγωνικά και υψηλότερα κτίρια
Πού αυξάνονται οι συντελεστές δόμησης, ποιες αλλαγές σχεδιάζονται στις κηπουπόλεις - Δεν θα μεταφέρεται συντελεστής από δήμο σε δήμο, δηλώνει το ΥΠΕΝ
Περισσότερα τετραγωνικά δόμησης και δυνατότητα ανέγερσης μεγαλύτερων και υψηλότερων κτιρίων φέρνουν στα βόρεια προάστια της Αθήνας οι προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ).
Από τις ακριβές κηπουπόλεις του Ψυχικού και της Φιλοθέης έως τους πυκνοδομημένους οικιστικούς ιστούς του Χολαργού και του Χαλανδρίου, οι μελέτες που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση προβλέπουν σημαντικές προσαυξήσεις στους συντελεστές δόμησης, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πόσο ακόμη μπορούν να «ψηλώσουν» τα κτίρια της Αθήνας.
Η Λεωφόρος Κηφισίας, άλλωστε, έχει μακρά ιστορία με τους συντελεστές δόμησης. Ήταν η εποχή που ο Μπάμπης Βωβός, αξιοποιώντας το τότε καθεστώς μεταφοράς συντελεστή, ύψωνε το ένα γυάλινο κτίριο μετά το άλλο, δημιουργώντας την περίφημη «Βωβούπολη» και αλλάζοντας τη φυσιογνωμία του επιχειρηματικού άξονα της Αθήνας. Τότε που ο συντελεστής δόμησης κυριολεκτικά μεγαλουργούσε.
Αρκετές δεκαετίες αργότερα, η συζήτηση για περισσότερα τετραγωνικά επιστρέφει στην Κηφισίας, αυτή τη φορά με θεσμικό τρόπο και όχι άναρχα με τις προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή όπως ορίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας να φτάνουν μέχρι τις κηπουπόλεις του Ψυχικού και της Φιλοθέης.
Με βάση τις μελέτες που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προτείνονται 25 ζώνες σε 11 δημοτικές ενότητες, με δυνατότητα υποδοχής πρόσθετης δόμησης έως 584.405 τετραγωνικών μέτρων και εκτιμώμενη πληθυσμιακή αύξηση περίπου 9.500 κατοίκων. Πρόκειται, ωστόσο, για δυνητική πρόσθετη δόμηση και όχι για τετραγωνικά που έχουν ήδη εγκριθεί ή πρόκειται υποχρεωτικά να οικοδομηθούν. Η τελική έκταση των ζωνών και οι επιτρεπόμενες προσαυξήσεις θα κριθούν μετά τη δημόσια διαβούλευση και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης.
Οι μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων και κοντά σε σταθμούς του μετρό, όπου προτείνονται αυξήσεις των συντελεστών δόμησης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 0,60. Η προοπτική αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες αξιοποίησης ακινήτων, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα για την αντοχή των υποδομών και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας περιοχών που χαρακτηρίζονται από χαμηλή δόμηση.
Στη Φιλοθέη, κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας, προτείνεται αύξηση του συντελεστή δόμησης από 0,60 σε 0,80, με πρόσθετη δυνατότητα δόμησης περίπου 15.225 τ.μ. Αντίστοιχη προσαύξηση προβλέπεται στο Παλαιό Ψυχικό, επίσης σε ζώνη με μέτωπο στην Κηφισίας, όπου η επιπλέον δόμηση υπολογίζεται σε 7.570 τ.μ.
Στην πράξη, μια αύξηση του συντελεστή κατά 0,20 μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την οικοδομική δυνατότητα ενός ακινήτου. Για παράδειγμα, σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με συντελεστή 0,60 επιτρέπονται 600 τ.μ. δόμησης. Με την αύξηση στο 0,80, η επιτρεπόμενη επιφάνεια φτάνει τα 800 τ.μ., δηλαδή προστίθενται 200 τ.μ. που, ανάλογα με τους υπόλοιπους όρους δόμησης, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ακόμη και για έναν επιπλέον όροφο.
Η δυνατότητα αυτή δεν είναι αυτόματη, καθώς εξαρτάται από το επιτρεπόμενο ύψος, την κάλυψη και τους ειδικούς πολεοδομικούς περιορισμούς κάθε περιοχής.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η παρέμβαση στο Χαλάνδρι, όπου προτείνονται επτά ζώνες, ο μεγαλύτερος αριθμός στον Βόρειο Τομέα. Οι αυξήσεις των συντελεστών κυμαίνονται από 0,20 έως 0,50, με επίκεντρο περιοχές κοντά στη Μεσογείων, την Αγίας Παρασκευής και τη Δουκίσσης Πλακεντίας.
Από τις ακριβές κηπουπόλεις του Ψυχικού και της Φιλοθέης έως τους πυκνοδομημένους οικιστικούς ιστούς του Χολαργού και του Χαλανδρίου, οι μελέτες που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση προβλέπουν σημαντικές προσαυξήσεις στους συντελεστές δόμησης, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πόσο ακόμη μπορούν να «ψηλώσουν» τα κτίρια της Αθήνας.
Η Λεωφόρος Κηφισίας, άλλωστε, έχει μακρά ιστορία με τους συντελεστές δόμησης. Ήταν η εποχή που ο Μπάμπης Βωβός, αξιοποιώντας το τότε καθεστώς μεταφοράς συντελεστή, ύψωνε το ένα γυάλινο κτίριο μετά το άλλο, δημιουργώντας την περίφημη «Βωβούπολη» και αλλάζοντας τη φυσιογνωμία του επιχειρηματικού άξονα της Αθήνας. Τότε που ο συντελεστής δόμησης κυριολεκτικά μεγαλουργούσε.
Αρκετές δεκαετίες αργότερα, η συζήτηση για περισσότερα τετραγωνικά επιστρέφει στην Κηφισίας, αυτή τη φορά με θεσμικό τρόπο και όχι άναρχα με τις προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή όπως ορίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας να φτάνουν μέχρι τις κηπουπόλεις του Ψυχικού και της Φιλοθέης.
Με βάση τις μελέτες που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προτείνονται 25 ζώνες σε 11 δημοτικές ενότητες, με δυνατότητα υποδοχής πρόσθετης δόμησης έως 584.405 τετραγωνικών μέτρων και εκτιμώμενη πληθυσμιακή αύξηση περίπου 9.500 κατοίκων. Πρόκειται, ωστόσο, για δυνητική πρόσθετη δόμηση και όχι για τετραγωνικά που έχουν ήδη εγκριθεί ή πρόκειται υποχρεωτικά να οικοδομηθούν. Η τελική έκταση των ζωνών και οι επιτρεπόμενες προσαυξήσεις θα κριθούν μετά τη δημόσια διαβούλευση και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης.
Οι μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων και κοντά σε σταθμούς του μετρό, όπου προτείνονται αυξήσεις των συντελεστών δόμησης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 0,60. Η προοπτική αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες αξιοποίησης ακινήτων, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα για την αντοχή των υποδομών και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας περιοχών που χαρακτηρίζονται από χαμηλή δόμηση.
Ψυχικό και ΦιλοθέηΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις για τη Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό, δύο από τις ακριβότερες περιοχές κατοικίας της Αττικής, οι οποίες υπάγονται σε ειδικό πολεοδομικό καθεστώς.
Στη Φιλοθέη, κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας, προτείνεται αύξηση του συντελεστή δόμησης από 0,60 σε 0,80, με πρόσθετη δυνατότητα δόμησης περίπου 15.225 τ.μ. Αντίστοιχη προσαύξηση προβλέπεται στο Παλαιό Ψυχικό, επίσης σε ζώνη με μέτωπο στην Κηφισίας, όπου η επιπλέον δόμηση υπολογίζεται σε 7.570 τ.μ.
Στην πράξη, μια αύξηση του συντελεστή κατά 0,20 μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την οικοδομική δυνατότητα ενός ακινήτου. Για παράδειγμα, σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με συντελεστή 0,60 επιτρέπονται 600 τ.μ. δόμησης. Με την αύξηση στο 0,80, η επιτρεπόμενη επιφάνεια φτάνει τα 800 τ.μ., δηλαδή προστίθενται 200 τ.μ. που, ανάλογα με τους υπόλοιπους όρους δόμησης, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ακόμη και για έναν επιπλέον όροφο.
Η δυνατότητα αυτή δεν είναι αυτόματη, καθώς εξαρτάται από το επιτρεπόμενο ύψος, την κάλυψη και τους ειδικούς πολεοδομικούς περιορισμούς κάθε περιοχής.
Χολαργός και Χαλάνδρι στο επίκεντροΣτον Χολαργό προτείνονται πέντε ζώνες, με συνολική πρόσθετη δόμηση περίπου 64.473 τ.μ. και προσαυξήσεις του συντελεστή έως 0,30. Οι παρεμβάσεις συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από τη Λεωφόρο Μεσογείων, την οδό Αναστάσεως και τους σταθμούς μετρό Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Εθνική Άμυνα.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η παρέμβαση στο Χαλάνδρι, όπου προτείνονται επτά ζώνες, ο μεγαλύτερος αριθμός στον Βόρειο Τομέα. Οι αυξήσεις των συντελεστών κυμαίνονται από 0,20 έως 0,50, με επίκεντρο περιοχές κοντά στη Μεσογείων, την Αγίας Παρασκευής και τη Δουκίσσης Πλακεντίας.
Στην Κηφισιά προβλέπονται τρεις ζώνες με πρόσθετη δόμηση περίπου 38.795 τ.μ. και προσαυξήσεις έως 0,50, κυρίως κοντά στη Λεωφόρο Καλυφτάκη και στα όρια με τη Λυκόβρυση. Στον Παπάγου προτείνεται αύξηση του συντελεστή από 1,00 σε 1,20 σε περιοχή της οδού Αναστάσεως.
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