Kerkini Clean: Το απορρυπαντικό σε φύλλα χαρτιού που έγινε «μαγνήτης» για τους επενδυτές
Kerkini Clean: Το απορρυπαντικό σε φύλλα χαρτιού που έγινε «μαγνήτης» για τους επενδυτές
Η εταιρεία που ίδρυσαν τρεις φίλοι, οι Βασίλης Τσικές, Φοίβος Δούσος και Αθηνά Αναγνωστοπούλου, αν και ξεκίνησε μόλις φέτος, γράφει ήδη ένα σπάνιο success story - Η επαγγελματική διαδρομή και η εμπειρία του «Dragons’ Den»
Εγινε ξαφνικά ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας. «Εισέβαλε» στη ζωή μας λανσάροντας το καινοτόμο και αποτελεσματικό προϊόν του που υπόσχεται ότι μπορεί να μας κάνει όλους να… ανακαλύψουμε την καθαριότητα με έναν διαφορετικό τρόπο.
Παράλληλα, αποτελεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που και οι πέντε κριτές και υποψήφιοι επενδυτές της τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ «Dragons’ Den» δήλωσαν πρόθυμοι να ποντάρουν σε αυτόν και την εταιρεία του τα λεφτά τους.
Ο Βασίλης Τσικές είναι ο δημιουργός της Kerkini Clean Α.Ε., μιας «φρέσκιας» εταιρείας που προτείνει μια εναλλακτική λύση για το πλυντήριο ρούχων, η οποία αντικαθιστά τις ογκώδεις πλαστικές συσκευασίες απορρυπαντικών και μαλακτικών με ένα απλό μικρό χαρτί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Παράλληλα, αποτελεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που και οι πέντε κριτές και υποψήφιοι επενδυτές της τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ «Dragons’ Den» δήλωσαν πρόθυμοι να ποντάρουν σε αυτόν και την εταιρεία του τα λεφτά τους.
Ο Βασίλης Τσικές είναι ο δημιουργός της Kerkini Clean Α.Ε., μιας «φρέσκιας» εταιρείας που προτείνει μια εναλλακτική λύση για το πλυντήριο ρούχων, η οποία αντικαθιστά τις ογκώδεις πλαστικές συσκευασίες απορρυπαντικών και μαλακτικών με ένα απλό μικρό χαρτί.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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