Kerkini Clean: Το απορρυπαντικό σε φύλλα χαρτιού που έγινε «μαγνήτης» για τους επενδυτές

Η εταιρεία που ίδρυσαν τρεις φίλοι, οι Βασίλης Τσικές, Φοίβος Δούσος και Αθηνά Αναγνωστοπούλου, αν και ξεκίνησε μόλις φέτος, γράφει ήδη ένα σπάνιο success story - Η επαγγελματική διαδρομή και η εμπειρία του «Dragons’ Den»