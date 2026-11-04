Κωτσόβολος: Το στοίχημα στη Ρουμανία που «σπάει» το φράγμα του 1 δισ. ευρώ και το σχέδιο για τη Flanco

Γιατί ο Νο 1 της ελληνικής αγοράς κάνει το διασυνοριακό άλμα και επενδύει εν μέσω κρίσης - Η ευκαιρία των 150 καταστημάτων, οι ζημιές άνω των 12 εκατ. ευρώ, η επανάληψη του ελληνικού μοντέλου και η προοπτική μιας αγοράς 5 δισ. ευρώ