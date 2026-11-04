Κωτσόβολος: Το στοίχημα στη Ρουμανία που «σπάει» το φράγμα του 1 δισ. ευρώ και το σχέδιο για τη Flanco
Κωτσόβολος: Το στοίχημα στη Ρουμανία που «σπάει» το φράγμα του 1 δισ. ευρώ και το σχέδιο για τη Flanco
Γιατί ο Νο 1 της ελληνικής αγοράς κάνει το διασυνοριακό άλμα και επενδύει εν μέσω κρίσης - Η ευκαιρία των 150 καταστημάτων, οι ζημιές άνω των 12 εκατ. ευρώ, η επανάληψη του ελληνικού μοντέλου και η προοπτική μιας αγοράς 5 δισ. ευρώ
Το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός ελληνικών συνόρων κάνει η Κωτσόβολος, ο Νο 1 παίκτης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, επιλέγοντας να επενδύσει σε μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική υποχώρηση της κατανάλωσης.
Με τη συμφωνία εξαγοράς της Flanco, επιχειρηματικής αξίας 35 εκατ. ευρώ, η ελληνική αλυσίδα αποκτά με μία κίνηση 150 καταστήματα, παρουσία σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ρουμανίας και μια επιχείρηση με ετήσιο τζίρο 269 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Αποκτά, όμως, και μια εταιρεία που έχει συμπληρώσει τρεις ζημιογόνες χρήσεις, με τις καθαρές ζημιές της να φθάνουν πέρυσι περίπου τα 13 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ και η διοίκηση της Κωτσόβολος είδαν στη σημερινή κρίση της ρουμανικής αγοράς μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποκτήσουν, σε χαμηλή αποτίμηση, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της χώρας. Και μαζί να εξασφαλίσουν ισχυρή παρουσία σε μια αγορά που σήμερα υπολογίζεται σε 3,6 δισ. ευρώ, με την εκτίμηση ότι μπορεί να φθάσει τα 4,5-5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία.
Η ελληνική πλευρά επιλέγει να επενδύσει στο χαμηλό σημείο του οικονομικού κύκλου, προσδοκώντας ότι η ανάκαμψη θα ενισχύσει την αξία της επένδυσης. Ακόμη κι αν η πίεση στη ρουμανική κατανάλωση διαρκέσει δύο ή τρία χρόνια, εκτιμά ότι διαθέτει την οικονομική αντοχή να περιμένει. Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και συνοδεύεται από συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα της Flanco.
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Με τη συμφωνία εξαγοράς της Flanco, επιχειρηματικής αξίας 35 εκατ. ευρώ, η ελληνική αλυσίδα αποκτά με μία κίνηση 150 καταστήματα, παρουσία σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ρουμανίας και μια επιχείρηση με ετήσιο τζίρο 269 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Αποκτά, όμως, και μια εταιρεία που έχει συμπληρώσει τρεις ζημιογόνες χρήσεις, με τις καθαρές ζημιές της να φθάνουν πέρυσι περίπου τα 13 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ και η διοίκηση της Κωτσόβολος είδαν στη σημερινή κρίση της ρουμανικής αγοράς μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποκτήσουν, σε χαμηλή αποτίμηση, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της χώρας. Και μαζί να εξασφαλίσουν ισχυρή παρουσία σε μια αγορά που σήμερα υπολογίζεται σε 3,6 δισ. ευρώ, με την εκτίμηση ότι μπορεί να φθάσει τα 4,5-5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία.
Η ελληνική πλευρά επιλέγει να επενδύσει στο χαμηλό σημείο του οικονομικού κύκλου, προσδοκώντας ότι η ανάκαμψη θα ενισχύσει την αξία της επένδυσης. Ακόμη κι αν η πίεση στη ρουμανική κατανάλωση διαρκέσει δύο ή τρία χρόνια, εκτιμά ότι διαθέτει την οικονομική αντοχή να περιμένει. Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και συνοδεύεται από συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα της Flanco.
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