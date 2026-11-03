Wall Street: Επιστροφή των αγοραστών σε AI και μικροτσίπ - Στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές

Με οδηγό τις μετοχές ΑΙ και την ανάκαμψη των εταιρειών crypto, η αγορά ολοκλήρωσε με μεικτά πρόσημα τη συνεδρίαση, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούσαν την εξέλιξη των ενδιάμεσων εκλογών