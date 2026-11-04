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Ουρές πιστών στην Πάτρα για την εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας από το Άγιος Όρος, δείτε βίντεο
Ουρές πιστών στην Πάτρα για την εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας από το Άγιος Όρος, δείτε βίντεο
Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στην Πάτρα έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με τον ναό να υποδέχεται καθημερινά τους προσκυνητές μέσα από συνεχείς ακολουθίες, θείες λειτουργίες, παρακλήσεις και ιερά ευχέλαια
Μεγάλες ουρές πιστών κάθε ηλικίας σχηματίστηκαν από το απόγευμα της Τρίτης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στην Πάτρα, για το προσκύνημα της ιστορικής εικόνας της Παναγίας Παντάνασσας, η οποία μεταφέρθηκε από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.
Την ιερά εικόνα κόμισε στην αχαϊκή πρωτεύουσα ο καθηγούμενος της μονής, γέροντας Εφραίμ, συνοδευόμενος από αγιορείτες πατέρες, ενώ την υποδοχή τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, παρουσία κλήρου και πλήθους πολιτών. Η έλευση του κειμηλίου εντάσσεται στο πρόγραμμα των «Πρωτοκλητείων 2026», των ετήσιων εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου της πόλης, Αποστόλου Ανδρέα.
Από τις πρώτες ώρες της άφιξης επικράτησε έντονη συγκίνηση και ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης, καθώς η Παντάνασσα θεωρείται προστάτιδα των καρκινοπαθών. Εκατοντάδες πιστοί -ανάμεσά τους ασθενείς και συγγενείς τους που αναζητούν κουράγιο και ελπίδα- περίμεναν υπομονετικά στον προαύλιο χώρο του ναού για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν.
Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στην Πάτρα έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με τον ναό να υποδέχεται καθημερινά τους προσκυνητές μέσα από συνεχείς ακολουθίες, θείες λειτουργίες, παρακλήσεις και ιερά ευχέλαια.
Την ιερά εικόνα κόμισε στην αχαϊκή πρωτεύουσα ο καθηγούμενος της μονής, γέροντας Εφραίμ, συνοδευόμενος από αγιορείτες πατέρες, ενώ την υποδοχή τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, παρουσία κλήρου και πλήθους πολιτών. Η έλευση του κειμηλίου εντάσσεται στο πρόγραμμα των «Πρωτοκλητείων 2026», των ετήσιων εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου της πόλης, Αποστόλου Ανδρέα.
Από τις πρώτες ώρες της άφιξης επικράτησε έντονη συγκίνηση και ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης, καθώς η Παντάνασσα θεωρείται προστάτιδα των καρκινοπαθών. Εκατοντάδες πιστοί -ανάμεσά τους ασθενείς και συγγενείς τους που αναζητούν κουράγιο και ελπίδα- περίμεναν υπομονετικά στον προαύλιο χώρο του ναού για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν.
Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στην Πάτρα έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με τον ναό να υποδέχεται καθημερινά τους προσκυνητές μέσα από συνεχείς ακολουθίες, θείες λειτουργίες, παρακλήσεις και ιερά ευχέλαια.
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