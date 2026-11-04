Το θρίλερ των αμερικανικών εκλογών, η εμμονή του Κ.Μ με τα «εξοφλημένα γραμμάτια», δεύτερος γύρος με εκατοντάδες εκατομμύρια για το Champions League, οι υποψήφιοι στον Βόρειο Τομέα

Τι βλέπει ο Μητσοτάκης μετά τις ενδιάμεσες

Η μάχη του σταυρού στον Βόρειο τομέα

2 χρόνια ελληνικό FBI

Μετά την Καλαμάτα, Σέρρες

UEFA: Σε δεύτερο γύρο πάει ο διαγωνισμός Champions League

Ο Πιερρακάκης καλεί τους υποψήφιους κεντρικούς τραπεζίτες

Η Naval Group, οι νέες συμβάσεις με 75 ελληνικές εταιρείες και οι Σουηδοί

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Σε θέσεις μάχης οι επενδυτές για το Τατόι

Η Edison περιγράφει το μέλλον της ΕΥΔΑΠ

Qualco: Μια μικρή καθυστέρηση με πολλές ερμηνείες

Λανακάμ is back

Στην Βουλή και τη Γερουσία η ήττα ήταν συντριπτική. Το βέβαιον είναι ότι από αύριο ξημερώνει μια νέα κατάσταση για τις ΗΠΑ και κατά προέκταση για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ακόμα νωρίς να προβλεφθεί τι θα κάνει ο Τραμπ, οι επόμενες κινήσεις του, χθες πάντως από τις πρώτες ώρες αντέδρασε με την συνήθη επιθετικότητα και νευρικότητα φορτώνοντας τις ευθύνες εντός και εκτός κόμματος του και φυσικά στα …καταραμένα media..Εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει η ημέρα σήμερα και για τις αγορές από το τσαλάκωμα της αμερικανική κυβέρνησης και την αστάθεια που δημιουργεί όλο αυτό το νέο σκηνικό.-Οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προφανώς στο ραντάρ του Μητσοτάκη, ο οποίος έχει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με πολλούς ανθρώπους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για να καταλάβει τη δυναμική των πραγμάτων. Άλλωστε, μόλις πριν από λίγες μέρες είχε βρεθεί και πάλι στη Νέα Υόρκη. Η προοπτική αλλαγής συσχετισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, κατά την εκτίμηση του πρωθυπουργού, σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν δύσκολοι μήνες με έναν Τραμπ ο οποίος θα επικεντρωθεί στο εξωτερικό λόγω εσωτερικών περιορισμών και άρα είναι απίθανο να κινηθούμε στη λογική της αποκλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν. Αυτό για τις ευρωπαϊκές οικονομίες σημαίνει επιπρόσθετη πίεση και κύμα πληθωρισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάγκη κρατικής στήριξης.-Meanwhile (καλά ε, μιας και μιλάμε για αμερικανικές εκλογές) βλέπω άλλη μία δημοσκόπηση απ’ αυτές που δεν δημοσιεύονται γιατί ο πελάτης δεν είναι media για τον βόρειο τομέα των Αθηνών, τεράστια εκλογική περιφέρεια της χώρας. Λοιπόν εκεί η ΝΔ είναι καλά, στο 35,8% με τα σημερινά δεδομένα, γιατί το 2023 ήταν δέκα μονάδες πιο πάνω. Ο Αλέξης μας εδώ δεν είναι τόσο καλά όσο στην Α’ Αθήνας (που ψηφίζουν οι κυριλέ θεωρητικά) ήτοι είναι στο 13,9%, ενώ ο Νίκος συνεχίζει το… με τον ήλιο τα βγάζουν, με τον ήλιο τα μπάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Δηλαδή, είναι στο 8,2%. Κατά τα λοιπά, η Ζωίτσα είναι στο 7,2%, ο Βελό στο 5,8% κ.λπ. κ.λπ., άνευ ιδιαίτερης σημασίας, επειδή σ’ αυτή την έρευνα δεν έχουν μετρηθεί οι Κασιδιάρηδες. Η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι στο 40,5% και η αρνητική στο 58,1%. Χαράς ευαγγέλια για την κυβέρνηση αν υπάρχει 40% του κόσμου που τους βλέπει θετικά. Στη μάχη του σταυρού προηγείται άνετα ο Χατζηδάκης με κοντά 69%-70% και έπονται όχι πολύ μακριά αλλά διακριτικά από τον Χατζηδάκη, ο Μαρινάκης με τον Άδωνι, λίγο πιο κάτω η Κεραμέως και καλά είναι και Καιρίδης, Παπαθανάσης και Ζωή Ράπτη, μόνο αν πάρει μεγάλα ποσοστά η ΝΔ θα εκλεγούν. Συμπέρασμα: Αν οι δημοσκόποι δεν κάνουν λάθος και στην Αθήνα η ΝΔ έχει πάνω από 30%-35% στις περισσότερες περιφέρειές της και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη βρίσκονται στα μισά, τότε ο Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι με μία καλή προεκλογική καμπάνια μπορεί να πάει και καλύτερα. Τα μέτωπα τα έκλεισε όλα σχεδόν και αν όχι κάτι ψιλά του έχουν μείνει, σασμούς έχει κάνει παντού και αναρωτιέμαι μόνο τι έχει και κάθε τόσο «τη χώνει» λέγοντας στον Τσίπρα (μονότονα) για τα γραμμάτια που ξόφλησε με τους ποινικούς κώδικες το 2023. Γιατί δεν μας το λέει αυτός, δηλαδή;-Πολύς κόσμος μαζεύτηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής για τα δύο χρόνια δράσης του ελληνικού FBI και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς βραχίονες της Αστυνομίας, με πάνω από 1.500 εξιχνιάσεις σοβαρών υποθέσεων στο ενεργητικό του. Παρόντες ο Πρόεδρος Τασούλας, ο Μητσοτάκης, ο Χρυσοχοΐδης, αρκετοί βουλευτές, όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και ο ναύαρχος Αποστολάκης και η Αθηνά Λινού. Στα πηγαδάκια γινόταν αρκετή συζήτηση για τη συμβολή της υπηρεσίας στην εξιχνίαση μεγάλων υποθέσεων που έρχονται αυτές τις μέρες το φως της δημοσιότητας και οι οποίες είναι αμφίβολο αν θα είχαν δεθεί, αν δεν υπήρχε μεθοδικότητα και οργάνωση. Ο Χρυσοχοΐδης προσδιόρισε ως επόμενο στόχο ακόμα πιο βαθιά πλήγματα στην οικονομική δομή των κυκλωμάτων, στη βάση της αμερικανικής αρχής follow the money, ενώ ο Μητσοτάκης χτύπησε καμπανάκι για τα διάφορα παράσιτα, όπως είπε, ακόμα και εντός του ελληνικού Δημοσίου.-Επανέρχομαι στη ΝΔ για να πω ότι μετά την Καλαμάτα -που είναι η πολιτική έδρα του Σαμαρά και πηγαίνει την Πέμπτη- ο Μητσοτάκης βάζει πλώρη και για έναν άκρως καραμανλικό νομό, τις Σέρρες. Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Σέρρες για τον εορτασμό των πολιούχων Παμμεγίστων Ταξιαρχών και την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βούλγαρους κειμηλίων το 1917. Προφανώς η αφορμή είναι η πρόσφατη συμφωνία σε διακρατικό επίπεδο που υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη, όμως οι Σέρρες είναι νομός παραδοσιακά καραμανλικός, αλλά και με παραπονούμενους αγρότες που θέλουν μασάζ και λεφτά.-Έγινε χθες ο διαγωνισμός για τα δικαιώματα της UEFA (Champions League, Europe League, Conference) μαθαίνουμε ότι συμμετείχαν δύο, ο Αλαφούζος και η Per Capita, μαζί με τα κανάλια τους, δεν υπάρχει τελικά τρίτος παίκτης. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δυο προσφορές -εκατοντάδων εκατομμυρίων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια- ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους (κάτω από 10%) και επομένως η UEFA έκανε χρήση του δικαιώματος να ζητήσει δεύτερο γύρο προσφορών, κάτι που αναμένεται να γίνει έως αύριο. Μαθαίνουμε ακόμα ότι εντείνονται οι διαπραγματεύσεις της Per Capita με την τηλεόραση της NOVA, αλλά και τον Αλαφούζο. Μάχες…-Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχωρεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027, εννέα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της, για να προλάβει τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης ζήτησε χθες από τις 21 κυβερνήσεις της ευρωζώνης να καταθέσουν υποψηφιότητες έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Το Eurogroup της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, «θα καταγράψει» τα ονόματα. Ανάμεσα στην προθεσμία και στη συνεδρίαση του Eurogroup παρεμβάλλεται μια συνάντηση με τον πρόεδρό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προτίθεται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνάντηση την ίδια Παρασκευή, μόλις κλείσουν οι υποψηφιότητες και πριν φτάσουν τα ονόματα στο τραπέζι των υπουργών. Ο Έλληνας υπουργός, δηλαδή, θα είναι ο πρώτος που θα ακούσει τους διεκδικητές της Φρανκφούρτης, πριν από τον Μερτς, που είχε προγραμματίσει συναντήσεις με Κνοτ και ντε Κος τον Οκτώβριο και πριν από τον Μακρόν, που θέλει τον διάδοχο κλειδωμένο πριν φύγει. Τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, γενικός διευθυντής της BIS, με δημόσια στήριξη Σάντσεθ από τον Σεπτέμβριο και ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της DNB, με στήριξη Γέτεν και διακριτικό εγκώμιο από τη Λαγκάρντ. Ο Γιόακιμ Νάγκελ της Bundesbank, που έχει τον Κλίνγκμπαϊλ αλλά όχι ακόμη δημόσια τον Μερτς, φέρεται ως «αστάθμητος παράγων». Αν το Βερολίνο καταθέσει όνομα έως Παρασκευή, θα είναι τρεις. Ισπανία και Γερμανία δεν έχουν δώσει ποτέ πρόεδρο ΕΚΤ. Η Γερμανία όμως έχει ήδη την Κομισιόν. Τον περασμένο Ιανουάριο, στο πρώτο Eurogroup υπό ελληνική προεδρία, ο Βούιτσιτς επικράτησε του Όλι Ρεν σε 3 γύρους ψηφοφορίας, για την αντιπροεδρία. Η ίδια διαδικασία, δηλαδή σύσταση Eurogroup, γνώμη Ευρωκοινοβουλίου και ΔΣ ΕΚΤ, με απόφαση των ηγετών, τρέχει τώρα για την προεδρία. Ακολουθεί η θέση διαδόχου του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν τον Μάιο. Τρεις από τις 6 θέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής αλλάζουν χέρια μέσα σε 12 μήνες. Πιερρ(2) -Αν παρακολουθούσε κανείς την επικαιρότητα μόνο μέσα από τη δραστηριότητα της αντιπολίτευσης, θα νόμιζε ότι αυτές τις μέρες το υπουργείο Οικονομικών προσπαθούσε να θεσμοθετήσει την αρπαγή σπιτιών από funds «με έναν νόμο και ένα άρθρο». Χθες το απόγευμα ο Πιερρακάκης έβαλε τα πράγματα στην πιο λογική τους διάσταση, αρχικά παρέθεσε και τις δεκαέξι παρεμβάσεις για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπιση των καταχρηστικών συμπεριφορών των servicers, καλώντας την αντιπολίτευση να απαντήσει συγκεκριμένα ποιες από αυτές προτίθεται να καταψηφίσει. Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί, αλλά προσέθεσε και δύο ακόμη: το σταθερό επιτόκιο 3% για τους ευάλωτους και τους επιλέξιμους οφειλέτες που μπαίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τον δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers. Κάπως έτσι, ο Πιερρακάκης αναρωτήθηκε εύλογα πώς γίνεται οι servicers να υπαγόρευσαν, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, ένα νομοσχέδιο που είναι καταφανώς σε βάρος τους. Τώρα, κατά πόσο οι πολιτικοί του αντίπαλοι καταλαβαίνουν ότι η επιμονή τους στο «όχι» θα τους βάλει απέναντι τους δανειολήπτες, μένει να φανεί σήμερα στην Ολομέλεια.-Την περασμένη Παρασκευή, την ώρα που στη Λοριάν της Γαλλίας υψωνόταν η ελληνική σημαία στη δεύτερη Belharra, τη φρεγάτα «Νέαρχος», η στήλη είχε σταθεί και σε μια άλλη πτυχή του προγράμματος, με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Είχαμε γράψει για τις περισσότερες από 120 συμβάσεις που έχει υπογράψει η Naval Group με περίπου 70 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταφέρει να μπουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του γαλλικού ναυπηγικού κολοσσού. Κατά την επίσκεψη Ελλήνων δημοσιογράφων στη δεξαμενή κατασκευής (dry dock) της τέταρτης φρεγάτας «Θεμιστοκλής», οι Γάλλοι φρόντισαν να δώσουν μια ενδιαφέρουσα διευκρίνιση. Ο αριθμός έχει ξεπεράσει πλέον τις 75 ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στα προγράμματα φρεγατών της Naval Group. Και βεβαίως, όσο μεγαλώνει η λίστα τόσο το καλύτερο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η συνέχεια, όμως, έχει ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον καθώς από χθες Τρίτη άνοιξε τις πύλες της στο Παρίσι η Euronaval 2026, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις ναυτικής άμυνας, με ισχυρή ελληνική παρουσία και Ελληνικό Περίπτερο που διοργανώνει ο ΣΕΚΠΥ, με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Το ραντεβού που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι προγραμματισμένο για σήμερα Τετάρτη, στο περίπτερο της Naval Group, όπου κατά πληροφορίες αναμένονται νέες υπογραφές συμβάσεων με ελληνικές εταιρείες. Στην εκδήλωση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, εκτός από ελληνικό θα υπάρχει και σουηδικό χρώμα. Άλλωστε, η Σουηδία έχει ήδη υπογράψει με τη Naval Group σύμβαση για τέσσερις φρεγάτες FDI, αξίας 4,3 δισ. ευρώ. Μένει λοιπόν να δούμε εάν η παρουσία των δύο πλευρών κρύβει και κάποια επιχειρηματική «έκπληξη». Γιατί δεν αποκλείεται, πέρα από τις νέες ελληνογαλλικές συμβάσεις, να προκύψουν και συνεργασίες με υπογραφές μεταξύ ελληνικών και σουηδικών εταιρειών.-Εν αναμονή των τευχών του διαγωνισμού που θα εξειδικεύσει ουσιαστικά το αντικείμενο και τις επιμέρους λειτουργίες είναι οι επενδυτές για το Τατόι. Πρόκειται για τη β’ φάση του διαγωνισμού που «τρέχει» από την περασμένη άνοιξη το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΡ, DIMAND, ELIA Corporation (η οποία συνδέεται με τον Γιάννη Μυτιληναίο) και REINA Hellenic Properties Capital Partners (η κοινοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Hellenic Properties με την Ergon Foods των αδελφών Δούζη) είναι αυτοί που υπέβαλαν την περασμένη άνοιξη ενδιαφέρον στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και έχουν περάσει άπαντες στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών (από τα περίπου 40 που βρίσκονται εντός του κτήματος) εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, «δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα». Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης. Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα.-Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ προσέλαβε την Edison με £60.000 τον χρόνο, για να αναλύσει και να καλύπτει στο εξής τις δραστηριότητες του νέου Ομίλου ΕΥΔΑΠ. Η πρώτη έκθεση 27 σελίδων περιγράφει την πορεία της ΕΥΔΑΠ για τους ξένους επενδυτές μέχρι το 2028. Η βασική αποτίμηση της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την Edison είναι €11,4 ανά μετοχή. Η μετοχή έκλεισε στα €13,7 την ημέρα της έκθεσης, ενώ χθες η μετοχή έκλεισε στα €13,8 - δηλαδή 75% πάνω από την αρχή του έτους και 20% πάνω από το μοντέλο. Η διαφορά αυτή δικαιολογείται από τη φράση «ενδεικτικό σενάριο». Τα 43 δίκτυα ύδρευσης της Αττικής, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας που ο ν. 5325/2026 δίνει στην ΕΥΔΑΠ, 20% περισσότεροι πελάτες, EBITDA 2028 από €97 εκατ. σε €116,5 εκατ., κόστος απόκτησης €75 εκατ. Η έκθεση δεν μπορεί να αποτιμήσει πόσο αξίζουν τα δίκτυα που απορροφώνται (η ΕΥΔΑΠ προσλαμβάνει τώρα ελεγκτική εταιρεία για να το μάθει), ποιος πληρώνει, πόσο κοστίζει η ενσωμάτωση και αν η ΡΑΑΕΥ θα βάλει το τίμημα στη ρυθμιζόμενη βάση με απόδοση 6,24%. Η διοίκηση υπόσχεται «σαφέστερη εικόνα έως το τέλος του έτους». Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση RAB εκτιμάται σε €700 εκατ. που πάει στα €1,6 δισ. σε δεκαετία. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανέρχονται σε €2,8 δισ. με το μισό από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Καθαρό ταμείο €280 εκατ., το λειτουργικό κόστος της ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε 90% των εσόδων, ο ρυθμιστής απέρριψε ήδη τις ιστορικές απαιτήσεις για ακατέργαστο νερό και χρηματοοικονομικό κόστος. Το Δημόσιο είναι ταυτόχρονα μέτοχος 61,3%, παραχωρητής, προμηθευτής νερού και αρχιτέκτονας του πλαισίου. Η Edison προβλέπει μέρισμα €0,18 το 2026 μετά το μηδέν του 2025. Γι’ αυτό βλέπει τη μετοχή να ανεβαίνει στα 14,3 ευρώ και κατόπιν €16,5 το 2029 και €17,3 το 2030.-Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως ορισμένοι προμηθευτές της Qualco Group κάνουν λόγο για πληρωμές που έληγαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και δεν καταβλήθηκαν. Ακολούθησε ενημέρωση προχθές, τη Δευτέρα, ότι θα εξοφληθούν στις 13 Νοεμβρίου. Η εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί. Η πρακτική αυτή δεν είναι άγνωστη στο ταμπλό. Αρκετές εισηγμένες μεταθέτουν πληρωμές κατά λίγες ημέρες γύρω από το κλείσιμο του μήνα, ώστε τα ταμειακά διαθέσιμα της τελευταίας ημέρας να φωτογραφίζονται ισχυρότερα. Στην Qualco, όμως, το κλείσιμο Οκτωβρίου δεν αντιστοιχεί σε δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις. Ό,τι «ομορφαίνει», ομορφαίνει για εσωτερικούς ή τραπεζικούς σκοπούς. Ενδεχομένως για κάποιον τρίτο. Στις 30 Ιουνίου τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν υποχωρήσει στα €21 εκατ. από €55,1 εκατ. στην αρχή της χρονιάς. Εκτός των υπολοίπων της Δημόσιας Εγγραφής, στα €11 εκατ. από €39 εκατ. Οι λειτουργικές ροές εξαμήνου ήταν αρνητικές κατά €2,8 εκατ., με το κεφάλαιο κίνησης να απορροφά περίπου €14 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA δωδεκαμήνου ανέβηκε από 0,8 σε 1,3 φορές. Η διοίκηση το απέδωσε σε αργές εισπράξεις από Δημόσιο και Μέση Ανατολή και δεσμεύτηκε για θετικές ροές έως το τέλος του έτους. Τον Αύγουστο προστέθηκαν €10 εκατ. νέα δάνεια από την Piraeus Bank και €3 εκατ. επιπλέον όριο από την Optima. Στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τις επίμαχες πληρωμές, €1,24 εκατ. από τα κεφάλαια της IPO ανακατανεμήθηκαν σε κεφάλαιο κίνησης. Παράλληλα, η εταιρεία συγκαλεί γενική συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου για buyback έως 4 εκατ. μετοχών, έχει αιτηθεί άδεια πιστωτικού ιδρύματος από την ΤτΕ για embedded finance και δηλώνει «προχωρημένες συζητήσεις» με λιανέμπορους και χρηματοδότες. Εδώ στηρίζεται η δεύτερη ανάγνωση της αγοράς. Κάποιοι πιστεύουν ότι ετοιμάζεται συμφωνία και η διοίκηση θέλει τον ισολογισμό της στην καλύτερη φωτογραφία.-Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στο προχθεσινό συνέδριο της μικρής κεφαλαιοποίησης ήταν η εταιρία Λανακάμ. Για όσους έχουν δυνατή μνήμη (αλλά και την ανάλογη ηλικία) η Λανακάμ είναι ο καθολικός διάδοχος της πάλαι ποτέ ένδοξης εισηγμένης Καμψίσογλου. Και μόνο το γεγονός ότι η εταιρεία κατέβηκε σε μια παρουσίαση για να περιγράψει το επιχειρηματικό της πλάνο αποτελεί είδηση και σίγουρα δείχνει ότι η διοίκηση μετά από πολλές περιπέτειες (επιχειρηματικές και μη) αισθάνεται έτοιμη να ξαναμπεί στο οπτικό πεδίο των επενδυτών. Ίσως όχι των μεγάλων θεσμικών, αλλά σίγουρα των μικροεπενδυτών. Η μικρή αυτή εμπορική εταιρεία έκανε πέρυσι τζίρο 2,4 εκατ. ευρώ και είχε κέρδη 62 χιλιάρικα, μεγέθη που δεν είναι ικανά να συγκινήσουν δυνατά πορτοφόλια. Ωστόσο, η Λανακάμ αποτιμάται σε έκπτωση 35% από τα ακίνητα που διαθέτει αν και δεν είναι ΑΕΑΑΠ. Και αυτό μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον.