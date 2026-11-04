Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: Δεν με ενόχλησαν τα σχόλια για τον πατέρα μου, είμαστε μέσα στην αρένα
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Good Job Nicky Γιάννης Πάριος Σχόλια

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: Δεν με ενόχλησαν τα σχόλια για τον πατέρα μου, είμαστε μέσα στην αρένα

Μιλάει εκ μέρους του η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει και συνεχίζει να μας αφήνει, είπε ο γιος του τραγουδιστή

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: Δεν με ενόχλησαν τα σχόλια για τον πατέρα μου, είμαστε μέσα στην αρένα
Ιωάννα Μαρίνου
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Στα σχόλια που έγιναν για τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο αναφέρθηκε ο Good Job Nicky, εξηγώντας πως δεν τον ενόχλησαν, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά «είμαστε μέσα στην αρένα».

Τον Αύγουστο, ο καλλιτέχνης δέχτηκε κριτική έπειτα από εμφάνισή του στην Κύπρο, με ορισμένους στα social media να προχωρούν σε αρνητικά σχόλια για τη φωνητική απόδοση και την ηλικία του.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο γιος του, Good Job Nicky στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου,  ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές στο πρόσωπο του πατέρα του δεν τον ενόχλησαν, ενώ τόνισε πως ο Γιάννης Πάριος δεν χρειάζεται να απαντήσει δημόσια, καθώς το έργο του εξακολουθεί να μιλά για εκείνον.

Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν με ενόχλησε καθόλου αυτό που έγινε με τον πατέρα μου. Πώς να με ενοχλήσει κάτι τέτοιο; Είμαστε μέσα στην αρένα. Στον πόλεμο και στην αγάπη όλα επιτρέπονται. Κοιτάξτε, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να βγει να πει ο ίδιος, που δεν θα βγει ποτέ να πει κάτι και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, και δεν μιλάω εκ μέρους του. Εκ μέρους του μιλάει η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει αυτός ο άνθρωπος και συνεχίζει να μας δίνει».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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