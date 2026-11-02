Ανατροπή στους φορολογικούς ελέγχους: Τέλος η 20ετία και η 10ετία για τη φοροδιαφυγή – Ποιες χρήσεις και ποιες υποθέσεις αφορά
Ανατροπή στους φορολογικούς ελέγχους: Τέλος η 20ετία και η 10ετία για τη φοροδιαφυγή – Ποιες χρήσεις και ποιες υποθέσεις αφορά
Η πενταετία επανέρχεται ως βασικός κανόνας για χρήσεις έως το 2017 - Οι εξαιρέσεις παραμένουν, αλλά το βάρος απόδειξης πέφτει στη Διοίκηση
Ανατροπή στα δεδομένα των φορολογικών ελέγχων φέρνει η απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση φόρους και πρόστιμα για παλαιές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική την εικοσαετή παραγραφή και απέρριψε τη μεταβατική δεκαετία στην επίδικη χρήση 2013, επαναφέροντας την πενταετία ως βασικό χρονικό όριο καταλογισμού.
Η ΑΑΔΕ προχωρά ήδη σε απόφαση εφαρμογής της νομολογίας. Με τα νέα δεδομένα, στις υποθέσεις που εμπίπτουν στη νέα νομολογία, το Δημόσιο μπορεί να εκδώσει πράξη βεβαίωσης φόρου ή προστίμου μόνο εντός πενταετίας.
Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού ορίου, ο έλεγχος δεν μπορεί να οδηγήσει σε καταλογισμό, εκτός αν συντρέχει ειδικός λόγος που αναστέλλει ή διακόπτει την παραγραφή. Η ΑΑΔΕ καλείται να επανεξετάσει φακέλους για τους οποίους είχε επικαλεστεί τη δεκαετία ή την εικοσαετία και να διαχωρίσει όσους παραγράφονται από εκείνους στους οποίους υπάρχει διαφορετικός, αυτοτελής νόμιμος λόγος για μεγαλύτερη προθεσμία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η ΑΑΔΕ προχωρά ήδη σε απόφαση εφαρμογής της νομολογίας. Με τα νέα δεδομένα, στις υποθέσεις που εμπίπτουν στη νέα νομολογία, το Δημόσιο μπορεί να εκδώσει πράξη βεβαίωσης φόρου ή προστίμου μόνο εντός πενταετίας.
Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού ορίου, ο έλεγχος δεν μπορεί να οδηγήσει σε καταλογισμό, εκτός αν συντρέχει ειδικός λόγος που αναστέλλει ή διακόπτει την παραγραφή. Η ΑΑΔΕ καλείται να επανεξετάσει φακέλους για τους οποίους είχε επικαλεστεί τη δεκαετία ή την εικοσαετία και να διαχωρίσει όσους παραγράφονται από εκείνους στους οποίους υπάρχει διαφορετικός, αυτοτελής νόμιμος λόγος για μεγαλύτερη προθεσμία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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