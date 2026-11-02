Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στο εξωτερικό και τα εταιρικά αποτελέσματα

«Ανάσα» στις αγορές από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου - Στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή