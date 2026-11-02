Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στο εξωτερικό και τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στο εξωτερικό και τα εταιρικά αποτελέσματα
«Ανάσα» στις αγορές από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου - Στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ήπιες μεταβολές καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας τη σταθεροποιητική εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας στον τεχνολογικό κλάδο δημιουργούν περιθώρια για επιλεκτικές τοποθετήσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,02% και διαπραγματεύεται στις 2.619,48 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.614,47 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.627,47 μονάδες.
Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου, στον απόηχο των διπλωματικών πρωτοβουλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσφέρει στήριξη στη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δείχνει σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να προβληματίζονται για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,02% και διαπραγματεύεται στις 2.619,48 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.614,47 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.627,47 μονάδες.
Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου, στον απόηχο των διπλωματικών πρωτοβουλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσφέρει στήριξη στη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δείχνει σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να προβληματίζονται για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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