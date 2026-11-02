Black Friday 2026: Δύο στους τρεις Έλληνες ετοιμάζονται για αγορές, τι δείχνει νέα έρευνα
Black Friday 2026: Δύο στους τρεις Έλληνες ετοιμάζονται για αγορές, τι δείχνει νέα έρευνα
Το 67% των καταναλωτών σκοπεύει να ψωνίσει, ενώ το 43% αμφιβάλλει αν οι προσφορές είναι πραγματικές, σύμφωνα με την EY και την MRB
Δύο στους τρεις Έλληνες καταναλωτές σχεδιάζουν αγορές κατά τη φετινή Black Friday και τη Cyber Monday, με τους περισσότερους να προϋπολογίζουν δαπάνες από 100 έως 500 ευρώ. Η αυξημένη αγοραστική διάθεση, πάντως, συνοδεύεται από επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι προσφορές είναι πραγματικές.
Σύμφωνα με το πρώτο κύμα της έρευνας EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026, που πραγματοποιεί η EY Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB, το 67% των καταναλωτών προτίθεται να κάνει αγορές στις δύο εκπτωτικές διοργανώσεις, έναντι 63% πέρυσι και 50% το 2024. Φέτος, η Black Friday πραγματοποιείται στις 27 Νοεμβρίου και η Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου.
Η πρόθεση για αγορές είναι εντονότερη στις νεότερες ηλικίες: διαμορφώνεται στο 72% μεταξύ των καταναλωτών 18-29 ετών και στο 76% στην ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών.
Για περίπου τους μισούς από όσους θα ψωνίσουν, οι δαπάνες αφορούν ήδη προγραμματισμένες αγορές. Το 26% δηλώνει ότι θα αγόραζε τα συγκεκριμένα προϊόντα αργότερα, ενώ το 25% ανέβαλε τις αγορές του για να αξιοποιήσει τις προσφορές της περιόδου.
Αντίθετα, το 19% σκοπεύει να προχωρήσει σε πρόσθετες, μη προγραμματισμένες αγορές λόγω των προσφορών, με το αντίστοιχο ποσοστό στις νεότερες ηλικίες να φτάνει το 25%.
Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τα οποία επιλέγει το 61%, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 74% στους νέους 18-29 ετών. Ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και οι ηλεκτρονικές συσκευές με 59% και οι ηλεκτρικές συσκευές με 42%.
Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς σκοπεύει να αγοράσει το 31% των καταναλωτών, και το 45% των γυναικών, ενώ το 27% προσανατολίζεται σε είδη σπιτιού και κουζίνας.
Ωστόσο, το 43% διατηρεί επιφυλάξεις για το αν οι εκπτώσεις και οι προσφορές είναι πραγματικές, έναντι 45% το 2025. Επιπλέον, το 24%, από 30% πέρυσι, αναφέρει ότι τα προϊόντα που το ενδιαφέρουν σπάνια εντάσσονται στις προσφορές.
Σύμφωνα με το πρώτο κύμα της έρευνας EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026, που πραγματοποιεί η EY Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB, το 67% των καταναλωτών προτίθεται να κάνει αγορές στις δύο εκπτωτικές διοργανώσεις, έναντι 63% πέρυσι και 50% το 2024. Φέτος, η Black Friday πραγματοποιείται στις 27 Νοεμβρίου και η Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου.
Η πρόθεση για αγορές είναι εντονότερη στις νεότερες ηλικίες: διαμορφώνεται στο 72% μεταξύ των καταναλωτών 18-29 ετών και στο 76% στην ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών.
Για περίπου τους μισούς από όσους θα ψωνίσουν, οι δαπάνες αφορούν ήδη προγραμματισμένες αγορές. Το 26% δηλώνει ότι θα αγόραζε τα συγκεκριμένα προϊόντα αργότερα, ενώ το 25% ανέβαλε τις αγορές του για να αξιοποιήσει τις προσφορές της περιόδου.
Αντίθετα, το 19% σκοπεύει να προχωρήσει σε πρόσθετες, μη προγραμματισμένες αγορές λόγω των προσφορών, με το αντίστοιχο ποσοστό στις νεότερες ηλικίες να φτάνει το 25%.
Από 100 έως 500 ευρώ ο προϋπολογισμός των περισσότερωνΤο μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών τοποθετεί τις δαπάνες του μεταξύ 100 και 500 ευρώ. Ειδικότερα, το 39% υπολογίζει ότι θα ξοδέψει από 100 έως 250 ευρώ και το 31% από 250 έως 500 ευρώ. Μόλις το 2% σχεδιάζει αγορές άνω των 1.000 ευρώ.
Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τα οποία επιλέγει το 61%, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 74% στους νέους 18-29 ετών. Ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και οι ηλεκτρονικές συσκευές με 59% και οι ηλεκτρικές συσκευές με 42%.
Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς σκοπεύει να αγοράσει το 31% των καταναλωτών, και το 45% των γυναικών, ενώ το 27% προσανατολίζεται σε είδη σπιτιού και κουζίνας.
Οι προσφορές προσελκύουν, αλλά η δυσπιστία παραμένειΓια το 25% των συμμετεχόντων, οι οικονομικοί λόγοι αποτελούν κίνητρο για περισσότερες αγορές κατά την Black Friday και τη Cyber Monday. Παράλληλα, το 22% δηλώνει ότι απολαμβάνει αυτές τις εκπτωτικές διοργανώσεις και τις περιμένει με ενθουσιασμό.
Ωστόσο, το 43% διατηρεί επιφυλάξεις για το αν οι εκπτώσεις και οι προσφορές είναι πραγματικές, έναντι 45% το 2025. Επιπλέον, το 24%, από 30% πέρυσι, αναφέρει ότι τα προϊόντα που το ενδιαφέρουν σπάνια εντάσσονται στις προσφορές.
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