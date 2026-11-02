Black Friday 2026: Δύο στους τρεις Έλληνες ετοιμάζονται για αγορές, τι δείχνει νέα έρευνα

Το 67% των καταναλωτών σκοπεύει να ψωνίσει, ενώ το 43% αμφιβάλλει αν οι προσφορές είναι πραγματικές, σύμφωνα με την EY και την MRB