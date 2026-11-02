Βουτιά στα 110 δολάρια για το πετρέλαιο με φόντο τις διπλωματικές προσπάθειες για το Ιράν
Βουτιά στα 110 δολάρια για το πετρέλαιο με φόντο τις διπλωματικές προσπάθειες για το Ιράν
Οι επενδυτές αξιολογούν τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή - Ο OPEC+ διατήρησε αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής έως τον Δεκέμβριο
Πτώση ακόμα και άνω του 3% κατέγραψε τη Δευτέρα η τιμή του πετρελαίου Brent, υποχωρώντας στα 110 δολάρια το βαρέλι και εξαλείφοντας τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας. Οι επενδυτές σταθμίζουν τις ενδείξεις για διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, απέναντι στους φόβους για ενδεχόμενη επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτίθεται να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία προτού αποφασίσει εάν θα επαναλάβει τα πλήγματα κατά του Ιράν. Η απόφαση αυτή αναμένεται να ληφθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Κατάρ και Ιράν συνεχίστηκαν για τρίτη διαδοχική ημέρα, καθώς οι χώρες του Περσικού Κόλπου εντείνουν τις προσπάθειές τους να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.
Η προοπτική μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την αγορά πετρελαίου, καθώς ενδεχόμενη διεύρυνση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές ροές και τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.
Ο οργανισμός συνεχίζει να παρακολουθεί τις συνθήκες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αξιολογώντας την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η απόφαση διατήρησης των ποσοστώσεων υποδηλώνει ότι, προς το παρόν, το ενδιαφέρον του OPEC+ παραμένει στραμμένο στην παρακολούθηση των εξελίξεων, χωρίς αλλαγές στην προγραμματισμένη παραγωγή.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτίθεται να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία προτού αποφασίσει εάν θα επαναλάβει τα πλήγματα κατά του Ιράν. Η απόφαση αυτή αναμένεται να ληφθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Κατάρ και Ιράν συνεχίστηκαν για τρίτη διαδοχική ημέρα, καθώς οι χώρες του Περσικού Κόλπου εντείνουν τις προσπάθειές τους να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.
Οι απειλές της Τεχεράνης διατηρούν την αβεβαιότηταΠαρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, η ένταση παραμένει υψηλή. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της θα προκαλέσει αντίποινα κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων σε γειτονικές χώρες.
Η προοπτική μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την αγορά πετρελαίου, καθώς ενδεχόμενη διεύρυνση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές ροές και τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.
Αμετάβλητοι οι στόχοι παραγωγής του OPEC+Στο μέτωπο της προσφοράς, ο OPEC+ συμφώνησε το Σαββατοκύριακο να διατηρήσει αμετάβλητους τους υφιστάμενους στόχους παραγωγής έως και τον Δεκέμβριο.
Ο οργανισμός συνεχίζει να παρακολουθεί τις συνθήκες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αξιολογώντας την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η απόφαση διατήρησης των ποσοστώσεων υποδηλώνει ότι, προς το παρόν, το ενδιαφέρον του OPEC+ παραμένει στραμμένο στην παρακολούθηση των εξελίξεων, χωρίς αλλαγές στην προγραμματισμένη παραγωγή.
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