Binance: Μαζική έξοδος κεφαλαίων μετά το χακάρισμα, έφυγαν $3,64 δισ., υποχωρεί το Bitcoin

Οι καθαρές εκροές αντιστοιχούν στο 2,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι έχει καλύψει το 95% των απωλειών - Νέα πτώση του Bitcoin στα κάτω από τα 69.900 δολάρια