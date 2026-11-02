Binance: Μαζική έξοδος κεφαλαίων μετά το χακάρισμα, έφυγαν $3,64 δισ., υποχωρεί το Bitcoin
Binance: Μαζική έξοδος κεφαλαίων μετά το χακάρισμα, έφυγαν $3,64 δισ., υποχωρεί το Bitcoin
Οι καθαρές εκροές αντιστοιχούν στο 2,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της, ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι έχει καλύψει το 95% των απωλειών - Νέα πτώση του Bitcoin στα κάτω από τα 69.900 δολάρια
Μαζικές αναλήψεις κεφαλαίων καταγράφηκαν στην Binance μετά την επαναλειτουργία των σχετικών υπηρεσιών την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στον απόηχο της κυβερνοεπίθεσης ύψους 6,3 δισ. δολαρίων που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε 3,64 δισ. δολάρια, καθώς οι πελάτες έσπευσαν να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της πλατφόρμας.
Ειδικότερα, χθες Κυριακή μέσα σε εννέα ώρες, η Binance διεκπεραίωσε αναλήψεις 4,65 δισ. δολαρίων και καταθέσεις 1,01 δισ. δολαρίων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
Οι καθαρές εκροές αντιστοιχούν στο 2,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Binance, τα οποία ανέρχονταν σε 171 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αποθεματικών της 28ης Οκτωβρίου.
Το Bitcoin σημειώνει νέες απώλειες, με την τιμή του να βρίσκεται κάτω από τα 69.900 δολάρια.
Η επαναφορά των υπηρεσιών ξεκίνησε σταδιακά και λίγες ώρες αργότερα είχαν αποκατασταθεί οι αναλήψεις και στα 15 δίκτυα και κρυπτονομίσματα που περιλαμβάνονταν στην πρώτη φάση, ενώ συνεχίζονταν οι δοκιμές για τα υπόλοιπα.
Παράλληλα, η Circle, εκδότρια του stablecoin USDC, ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και συνεργάστηκε με τις διωκτικές αρχές για τη δέσμευση περισσότερων από 1,1 δισ. δολαρίων σε USDC που συνδέονται με την επίθεση.
Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με τα 800 εκατ. δολάρια που είχε αναφέρει την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της Circle, Τζέρεμι Αλέρ. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.
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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε 3,64 δισ. δολάρια, καθώς οι πελάτες έσπευσαν να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός της πλατφόρμας.
Ειδικότερα, χθες Κυριακή μέσα σε εννέα ώρες, η Binance διεκπεραίωσε αναλήψεις 4,65 δισ. δολαρίων και καταθέσεις 1,01 δισ. δολαρίων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
Οι καθαρές εκροές αντιστοιχούν στο 2,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Binance, τα οποία ανέρχονταν σε 171 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αποθεματικών της 28ης Οκτωβρίου.
Το Bitcoin σημειώνει νέες απώλειες, με την τιμή του να βρίσκεται κάτω από τα 69.900 δολάρια.
Σταδιακή σταθεροποίηση των αναλήψεωνΗ Binance ανακοίνωσε ότι, μετά την αρχική απότομη αύξηση, ο όγκος των αναλήψεων άρχισε να υποχωρεί και να σταθεροποιείται, ενώ οι καταθέσεις παρέμειναν σε σημαντικά επίπεδα.
Η επαναφορά των υπηρεσιών ξεκίνησε σταδιακά και λίγες ώρες αργότερα είχαν αποκατασταθεί οι αναλήψεις και στα 15 δίκτυα και κρυπτονομίσματα που περιλαμβάνονταν στην πρώτη φάση, ενώ συνεχίζονταν οι δοκιμές για τα υπόλοιπα.
Παράλληλα, η Circle, εκδότρια του stablecoin USDC, ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και συνεργάστηκε με τις διωκτικές αρχές για τη δέσμευση περισσότερων από 1,1 δισ. δολαρίων σε USDC που συνδέονται με την επίθεση.
Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με τα 800 εκατ. δολάρια που είχε αναφέρει την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της Circle, Τζέρεμι Αλέρ. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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