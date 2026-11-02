Ελένη Πέτα: Τα πρωινά είμαι υπεύθυνη σε ένα wine bar φίλων μου
Ελένη Πέτα: Τα πρωινά είμαι υπεύθυνη σε ένα wine bar φίλων μου
«Δεν ασχολούμαι μόνο με το τραγουδιστικό, πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω;» είπε
Την επαγγελματική της δραστηριότητα εκτός μουσικής αποκάλυψε η Ελένη Πέτα, καθώς τα πρωινά εργάζεται ως υπεύθυνη σε wine bar φίλων της.
Η καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «ΝωρίςΝωρίς» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε πώς βιοπορίζεται εκτός του τραγουδιού. Η Ελένη Πέτα ανέφερε ότι εργάζεται ως υπεύθυνη σε ένα wine bar που διατηρούν δύο στενοί της φίλοι, στο Περιστέρι. Όπως είπε, η ενασχόλησή της με το κρασί της δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνει νέα πράγματα και να ασχολείται με κάτι που αγαπά, ενώ παράλληλα έχει μια σταθερή επαγγελματική βάση, χωρίς να αισθάνεται ότι περιορίζεται στις καλλιτεχνικές της επιλογές.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν ασχολούμαι μόνο με το τραγουδιστικό, πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω, όταν θα ήμουν μόνο με επιλογές όσον αφορά στο τραγούδι; Δεν γίνεται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Έχω δύο εξαιρετικούς φίλους, που μου έχουν σταθεί σε όλη μου τη ζωή, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, πάρα πολύ. Έχουν ένα καταπληκτικό wine bar στην περιοχή όπου μένω και είμαι εκεί υπεύθυνη, τα πρωινά. Έχει να κάνει με το κρασί, που μου αρέσει πάρα πολύ, μαθαίνω πράγματα. Είμαι μόνη μου, το περιβάλλον είναι υπέροχο. Το μαγαζί είναι υπέροχο. Είναι η μόνιμη βάση και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να κάνω πράγματα που πραγματικά μου αρέσουν χωρίς να νιώθω ότι εγκλωβίζομαι».
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Η καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «ΝωρίςΝωρίς» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε πώς βιοπορίζεται εκτός του τραγουδιού. Η Ελένη Πέτα ανέφερε ότι εργάζεται ως υπεύθυνη σε ένα wine bar που διατηρούν δύο στενοί της φίλοι, στο Περιστέρι. Όπως είπε, η ενασχόλησή της με το κρασί της δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνει νέα πράγματα και να ασχολείται με κάτι που αγαπά, ενώ παράλληλα έχει μια σταθερή επαγγελματική βάση, χωρίς να αισθάνεται ότι περιορίζεται στις καλλιτεχνικές της επιλογές.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν ασχολούμαι μόνο με το τραγουδιστικό, πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω, όταν θα ήμουν μόνο με επιλογές όσον αφορά στο τραγούδι; Δεν γίνεται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Έχω δύο εξαιρετικούς φίλους, που μου έχουν σταθεί σε όλη μου τη ζωή, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, πάρα πολύ. Έχουν ένα καταπληκτικό wine bar στην περιοχή όπου μένω και είμαι εκεί υπεύθυνη, τα πρωινά. Έχει να κάνει με το κρασί, που μου αρέσει πάρα πολύ, μαθαίνω πράγματα. Είμαι μόνη μου, το περιβάλλον είναι υπέροχο. Το μαγαζί είναι υπέροχο. Είναι η μόνιμη βάση και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να κάνω πράγματα που πραγματικά μου αρέσουν χωρίς να νιώθω ότι εγκλωβίζομαι».
Δείτε το βίντεο
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