Συντάξεις Δημοσίου: Από σήμερα ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σύνταξη

Από τις 2 Νοεμβρίου οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στο Δημόσιο υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e-ΕΦΚΑ, ενώ από τις 9 Νοεμβρίου εντάσσονται και οι συντάξεις λόγω θανάτου, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση