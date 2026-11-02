Στο «ραντάρ» της ΤτΕ οι μεγάλοι μέτοχοι των τραπεζών – Στο 15% διαμορφώνεται το όριο αξιολόγησης

Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει προβλέπει μεταξύ άλλων αυστηρότερη διαδικασία γνωστοποίησης, αξιολόγησης και έγκρισης για την απόκτηση σημαντικών συμμετοχών - Το βασικό ερώτημα είναι ποιος μπορεί να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή σε μια τράπεζα και υπό ποιες προϋποθέσεις