Στο «ραντάρ» της ΤτΕ οι μεγάλοι μέτοχοι των τραπεζών – Στο 15% διαμορφώνεται το όριο αξιολόγησης
Στο «ραντάρ» της ΤτΕ οι μεγάλοι μέτοχοι των τραπεζών – Στο 15% διαμορφώνεται το όριο αξιολόγησης
Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει προβλέπει μεταξύ άλλων αυστηρότερη διαδικασία γνωστοποίησης, αξιολόγησης και έγκρισης για την απόκτηση σημαντικών συμμετοχών - Το βασικό ερώτημα είναι ποιος μπορεί να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή σε μια τράπεζα και υπό ποιες προϋποθέσεις
Το όριο του 15%, τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτών και η δυνατότητα παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων για τις σημαντικές συμμετοχές στον τραπεζικό κλάδο. Το πλαίσιο περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου ενσωματώνει ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και προβλέπει αυστηρότερη διαδικασία γνωστοποίησης, αξιολόγησης και έγκρισης για την απόκτηση σημαντικών συμμετοχών. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος μπορεί να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή σε μια τράπεζα και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Η απάντηση δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος της επένδυσης ή την οικονομική επιφάνεια του ενδιαφερομένου. Καθοριστικό ρόλο παίζει το κατά πόσο η σχεδιαζόμενη απόκτηση πληροί τις εποπτικές προϋποθέσεις και αν μπορεί να επηρεάσει τη συνετή λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος.
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Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου ενσωματώνει ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και προβλέπει αυστηρότερη διαδικασία γνωστοποίησης, αξιολόγησης και έγκρισης για την απόκτηση σημαντικών συμμετοχών. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος μπορεί να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή σε μια τράπεζα και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Η απάντηση δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος της επένδυσης ή την οικονομική επιφάνεια του ενδιαφερομένου. Καθοριστικό ρόλο παίζει το κατά πόσο η σχεδιαζόμενη απόκτηση πληροί τις εποπτικές προϋποθέσεις και αν μπορεί να επηρεάσει τη συνετή λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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