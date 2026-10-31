Η Νιάρχου στο πάρτι του Ελτον Τζον, το κάλεσμα των Φιξ στο κτήμα τους στην Πεύκη και ο Sir Στέλιος με την οικογένεια στο Μονακό
Η Νιάρχου στο πάρτι του Ελτον Τζον, το κάλεσμα των Φιξ στο κτήμα τους στην Πεύκη και ο Sir Στέλιος με την οικογένεια στο Μονακό
Βενετία, Αθήνα, Μονακό… Ανθρωποι της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και celebrities βρέθηκαν σε διάφορες γωνιές της Ευρώπης, πρωταγωνιστώντας σε φιλανθρωπικές βραδιές και λαμπερά καλέσματα
Βενετία, Αθήνα, Μονακό… Ανθρωποι της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και celebrities βρέθηκαν σε διάφορες γωνιές της Ευρώπης, πρωταγωνιστώντας σε φιλανθρωπικές βραδιές και λαμπερά καλέσματα.
Η πρώην κυρία Νιάρχου ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα σε big event της αριστοκρατικής Βενετίας την εβδομάδα που πέρασε. Και μάλιστα στο πάρτι που θα μείνει αξέχαστο τόσο για το glamorous όσο και για την σημαντικότητα των καλεσμένων.
Την πρόσκληση απηύθυνε ο Ελτον Τζον για τον σύζυγό του και συνοδοιπόρο της ζωής του Ντέιβιντ Φέρνις που γιόρταζε τα 64α γενέθλιά του. Eπρόκειτο για ένα black tie gathering στο Elton’s Club που βρίσκεται εντός στο Airelles Palladio hotel της ρομαντικής Βενετίας.
Παρών ήταν ο Μπρούκλιν Πέλτζ-Μπέκαμ, βαφτισιμιός του Σερ Έλτον, με τη σύζυγό του Νίκολα, σε αντίθεση με τους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ που οι υποχρεώσεις τους κράτησαν μακριά από την λαμπερή βραδιά.
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Η πρώην κυρία Νιάρχου ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα σε big event της αριστοκρατικής Βενετίας την εβδομάδα που πέρασε. Και μάλιστα στο πάρτι που θα μείνει αξέχαστο τόσο για το glamorous όσο και για την σημαντικότητα των καλεσμένων.
Την πρόσκληση απηύθυνε ο Ελτον Τζον για τον σύζυγό του και συνοδοιπόρο της ζωής του Ντέιβιντ Φέρνις που γιόρταζε τα 64α γενέθλιά του. Eπρόκειτο για ένα black tie gathering στο Elton’s Club που βρίσκεται εντός στο Airelles Palladio hotel της ρομαντικής Βενετίας.
Παρών ήταν ο Μπρούκλιν Πέλτζ-Μπέκαμ, βαφτισιμιός του Σερ Έλτον, με τη σύζυγό του Νίκολα, σε αντίθεση με τους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ που οι υποχρεώσεις τους κράτησαν μακριά από την λαμπερή βραδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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