Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυροσβεστική Βουλιαγμένης

Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα - Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και παρακείμενη πολυκατοικία

Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα, δείτε βίντεο
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/10) σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και παρακείμενη πολυκατοικία.


21 ΣΧΟΛΙΑ

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