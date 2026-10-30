Νεμπής (ΟΤΕ-Telekom): Επενδύσεις €600 εκατ. και ανθεκτικότητα απέναντι στον ανταγωνισμό από ΔΕΗ, Starlink
Νεμπής (ΟΤΕ-Telekom): Επενδύσεις €600 εκατ. και ανθεκτικότητα απέναντι στον ανταγωνισμό από ΔΕΗ, Starlink
Τα νέα μηνύματα του CEO στον απόηχο της νέας αύξησης εσόδων και κερδοφορίας - Το ΑΙ, το ICT, η ζωή μετά το… RRF, τα τηλεοπτικά δικαιώματα
Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για το σύνολο της χρονιάς του 2026, ανθεκτικότητα απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών –που προκύπτει κυρίως από τις κινήσεις της ΔΕΗ-, και νέες ευκαιρίες εσόδων για την μετά RRF εποχή στο κομμάτι του ICT βλέπει η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ-Telekom για την επόμενη μέρα.
Αυτά ήταν μερικά από όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής, ανάμεσα σε άλλα, στο καθιερωμένο call με τους αναλυτές, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών επιδόσεων του Γ’ τριμήνου του 2026.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει την υλοποίηση του πλάνου για τον μετασχηματισμό του, να πετύχει τους στόχους του, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στο δίκτυο οπτικών ινών, την κινητή, την τηλεόραση και το ICT, με «αιχμή του δόρατος» τις νέες επενδύσεις – με το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) να διατηρείται στα 600 εκατ. ευρώ για το 2026.
Ο κ. Νεμπής απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, επισήμανε ότι ο ΟΤΕ θα υπεραμυνθεί της θέσης του στην αγορά, των μεριδίων του και της πελατειακής βάσης του απέναντι στον ανταγωνισμό, που αναπτύσσεται κυρίως από την είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και την επέκταση της Starlink, επενδύοντας σε δίκτυα νέας γενιάς και υπηρεσίες συνδεσιμότητας.
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Αυτά ήταν μερικά από όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής, ανάμεσα σε άλλα, στο καθιερωμένο call με τους αναλυτές, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών επιδόσεων του Γ’ τριμήνου του 2026.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει την υλοποίηση του πλάνου για τον μετασχηματισμό του, να πετύχει τους στόχους του, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στο δίκτυο οπτικών ινών, την κινητή, την τηλεόραση και το ICT, με «αιχμή του δόρατος» τις νέες επενδύσεις – με το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) να διατηρείται στα 600 εκατ. ευρώ για το 2026.
Ο κ. Νεμπής απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, επισήμανε ότι ο ΟΤΕ θα υπεραμυνθεί της θέσης του στην αγορά, των μεριδίων του και της πελατειακής βάσης του απέναντι στον ανταγωνισμό, που αναπτύσσεται κυρίως από την είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες, αλλά και την επέκταση της Starlink, επενδύοντας σε δίκτυα νέας γενιάς και υπηρεσίες συνδεσιμότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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