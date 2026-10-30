Citi: Τι βλέπει για την ανάπτυξη στην Ελλάδα έως το 2027 – Αύξηση των επενδύσεων, πληθωρισμός 4,1% και ο κίνδυνος των εκλογών

Συνολικά, η αξιολόγηση της τράπεζας αναδεικνύει μια ελληνική οικονομία που διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιώνει τη δημοσιονομική της εικόνα, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις από το εξωτερικό ισοζύγιο, τον πληθωρισμό και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις