Citi: Τι βλέπει για την ανάπτυξη στην Ελλάδα έως το 2027 – Αύξηση των επενδύσεων, πληθωρισμός 4,1% και ο κίνδυνος των εκλογών
Citi: Τι βλέπει για την ανάπτυξη στην Ελλάδα έως το 2027 – Αύξηση των επενδύσεων, πληθωρισμός 4,1% και ο κίνδυνος των εκλογών
Συνολικά, η αξιολόγηση της τράπεζας αναδεικνύει μια ελληνική οικονομία που διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιώνει τη δημοσιονομική της εικόνα, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις από το εξωτερικό ισοζύγιο, τον πληθωρισμό και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις
Ανθεκτική ανάπτυξη, ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Citi, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο υψηλός πληθωρισμός, το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027 αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.
Στην έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, με τον ρυθμό ανάπτυξης να επιβραδύνεται στο 1,5% το 2028.
Ο οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί θετική δυναμική, κυρίως χάρη στις επενδύσεις, ενώ η ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στις αναταράξεις των διεθνών αγορών.
Παράλληλα, η Citi θεωρεί ότι, παρά την πιθανή επανεμφάνιση του πολιτικού κινδύνου κατά την εκλογική χρονιά, η οικονομική πολιτική αναμένεται να διατηρήσει τη συνέχεια και τον προσανατολισμό της μετά τις εκλογές.
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,3% το 2026, καταγράφοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από την ιδιωτική κατανάλωση και το συνολικό ΑΕΠ.
Για το 2027 προβλέπεται αύξηση 6,5%, ενώ το 2028 ο ρυθμός υποχωρεί στο 2,1%.
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Στην έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, με τον ρυθμό ανάπτυξης να επιβραδύνεται στο 1,5% το 2028.
Ο οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί θετική δυναμική, κυρίως χάρη στις επενδύσεις, ενώ η ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στις αναταράξεις των διεθνών αγορών.
Παράλληλα, η Citi θεωρεί ότι, παρά την πιθανή επανεμφάνιση του πολιτικού κινδύνου κατά την εκλογική χρονιά, η οικονομική πολιτική αναμένεται να διατηρήσει τη συνέχεια και τον προσανατολισμό της μετά τις εκλογές.
Οι επενδύσεις στηρίζουν την ανάπτυξηΗ επενδυτική δραστηριότητα αποτελεί τον ισχυρότερο κινητήριο μοχλό της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Citi.
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,3% το 2026, καταγράφοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από την ιδιωτική κατανάλωση και το συνολικό ΑΕΠ.
Για το 2027 προβλέπεται αύξηση 6,5%, ενώ το 2028 ο ρυθμός υποχωρεί στο 2,1%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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