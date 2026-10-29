Δήμητρα Ραξέβσκυ: Από τα σαλόνια της μόδας στο… σερί των πλειστηριασμών
Δήμητρα Ραξέβσκυ: Από τα σαλόνια της μόδας στο… σερί των πλειστηριασμών
Για αύριο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ένα ακόμη σφυρί για επαγγελματικό ακίνητο στο Περιστέρι - Η κοινή αφετηρία και οι διακριτές πορείες των τριών αδελφών Ραξέβσκυ που άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στον χώρο της μόδας
UPD:
Έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στον χώρο της ελληνικής μόδας. Ωστόσο, η μοίρα στάθηκε σκληρή οδηγώντας ένα success story στην κατάρρευση. Ο λόγος για την οικογένεια Raxevsky, με καταγωγή από τη Ρωσία και τις τρεις αδελφές, την Έλενα, που ήταν η μεγαλύτερη, την Άννα που ήταν η μεσαία και τη μικρότερη, Δήμητρα. Και οι τρεις συνέδεσαν την καριέρα τους με τον χώρο της μόδας, ακολουθώντας διακριτές πορείες.
Οι τρεις αδελφές
Η Δήμητρα Ραξέβσκυ σπούδασε οικονομικά στο Λονδίνο και επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1979 άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Κηφισιά, με την επωνυμία Miss Raxevsky.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι τρεις αδελφές
Η Δήμητρα Ραξέβσκυ σπούδασε οικονομικά στο Λονδίνο και επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1979 άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Κηφισιά, με την επωνυμία Miss Raxevsky.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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