Δήμητρα Ραξέβσκυ: Από τα σαλόνια της μόδας στο… σερί των πλειστηριασμών

Για αύριο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ένα ακόμη σφυρί για επαγγελματικό ακίνητο στο Περιστέρι - Η κοινή αφετηρία και οι διακριτές πορείες των τριών αδελφών Ραξέβσκυ που άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στον χώρο της μόδας