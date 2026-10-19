Νίκος Τσάκος (ΤΕΝ): Δεν θα γίνουμε πειραματόζωα για την πράσινη μετάβαση

Ο επικεφαλής της Tsakos Energy Navigation περιγράφει τη νέα πραγματικότητα στη διεθνή ναυτιλία, όπου η ασφάλεια προηγείται των εμπορικών αποφάσεων – Επενδύσεις δισεκατομμυρίων εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης - «Η ελευθερία των θαλασσών έχει αλλάξει δραματικά»