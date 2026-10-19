Νίκος Τσάκος (ΤΕΝ): Δεν θα γίνουμε πειραματόζωα για την πράσινη μετάβαση
Νίκος Τσάκος (ΤΕΝ): Δεν θα γίνουμε πειραματόζωα για την πράσινη μετάβαση
Ο επικεφαλής της Tsakos Energy Navigation περιγράφει τη νέα πραγματικότητα στη διεθνή ναυτιλία, όπου η ασφάλεια προηγείται των εμπορικών αποφάσεων – Επενδύσεις δισεκατομμυρίων εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης - «Η ελευθερία των θαλασσών έχει αλλάξει δραματικά»
Η γεωπολιτική αστάθεια, η ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων, η πράσινη μετάβαση και οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων διαμορφώνουν τη στρατηγική της Tsakos Energy Navigation (TEN) σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στη διεθνή ναυτιλία μεταβάλλονται με πρωτοφανή ταχύτητα.
Με στόλο που μετέφερε περισσότερα από 550 εκατομμύρια βαρέλια ενεργειακών φορτίων, πρόγραμμα παραλαβής 20 νεότευκτων πλοίων έως το 2028 και συμφωνία 1,3 δισ. δολαρίων για εννέα shuttle tankers, η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων επενδύει στην ανάπτυξη, έχοντας θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.
Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN, δρ Νίκος Τσάκος, κατά την ετήσια συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία και εξηγώντας γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει ακόμη και την καθημερινή λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρέσβης της Ν. Κορέας Τζόυ σεόνγκ Λιμ και η πρέσβης του Παναμά Τζούλι Λυμπερόπουλος Καρνάκις.
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Με στόλο που μετέφερε περισσότερα από 550 εκατομμύρια βαρέλια ενεργειακών φορτίων, πρόγραμμα παραλαβής 20 νεότευκτων πλοίων έως το 2028 και συμφωνία 1,3 δισ. δολαρίων για εννέα shuttle tankers, η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων επενδύει στην ανάπτυξη, έχοντας θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.
Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN, δρ Νίκος Τσάκος, κατά την ετήσια συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία και εξηγώντας γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει ακόμη και την καθημερινή λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρέσβης της Ν. Κορέας Τζόυ σεόνγκ Λιμ και η πρέσβης του Παναμά Τζούλι Λυμπερόπουλος Καρνάκις.
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