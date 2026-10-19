Νίκος Τσάκος: Δεν θα γίνουμε πειραματόζωα για την πράσινη μετάβαση

Ο Νίκος Τσάκος με τον πρέσβη της Ν. Κορέας Τζόυ σεόνγκ Λιμ και τον Marco Sylvester ειδικό στη διεθνή πολιτική μεταφορών, πρώην Αναπληρωτή βοηθό υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Μεταφορών

Ο πρόεδρος ΤΕΝ, Γιώργος Σαρόγλου με τον πρέσβη της Ν. Κορέας Τζόυ σεόνγκ Λιμ

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Η γεωπολιτική αστάθεια, η ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων, η πράσινη μετάβαση και οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων διαμορφώνουν τη στρατηγική τηςσε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στη διεθνή ναυτιλία μεταβάλλονται με πρωτοφανή ταχύτητα.Με στόλο που μετέφερε περισσότερα από 550 εκατομμύρια βαρέλια ενεργειακών φορτίων, πρόγραμμα παραλαβής 20 νεότευκτων πλοίων έως το 2028 και συμφωνία 1,3 δισ. δολαρίων για εννέα shuttle tankers, η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων επενδύει στην ανάπτυξη, έχοντας θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN, δρ, κατά την ετήσια συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία και εξηγώντας γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει ακόμη και την καθημερινή λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρέσβης της Ν. Κορέαςκαι η πρέσβης του Παναμά«Από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, τον Οκτώβριο του 2025, ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και προσαρμοστικοί», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.Στη συνέχεια προχώρησε σε μια χαρακτηριστική διαπίστωση για τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τις προτεραιότητες των διοικήσεων.«Σήμερα η διοίκηση αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της όχι σε εμπορικά ζητήματα, αλλά στην ασφάλεια και στην προστασία των δραστηριοτήτων της εταιρείας», υπογράμμισε.Όπως εξήγησε, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με καθημερινά αιτήματα από τους μακροχρόνιους ναυλωτές τους για την πραγματοποίηση ταξιδιών σε περιοχές όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν αυξημένους κινδύνους.Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τις διοικήσεις να επανεξετάζουν διαρκώς τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις, αξιολογώντας όχι μόνο την εμπορική σκοπιμότητα κάθε ταξιδιού, αλλά πρωτίστως τις συνθήκες ασφαλείας.«Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας, των πλοίων μας και των φορτίων που μεταφέρουμε», σημείωσε, ευχαριστώντας τα πληρώματα και το προσωπικό της εταιρείας για τη συμβολή τους στη διαχείριση των νέων προκλήσεων.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τμήμα ναυλώσεων της TEN, το οποίο, όπως είπε, δέχεται καθημερινά αιτήματα για την εξυπηρέτηση προορισμών που δεν θεωρούνται πλέον ασφαλείς.