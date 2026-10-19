Axios: Βροχή εκατομμυρίων για πρόσβαση στον Τραμπ, πριν τις ενδιάμεσες εκλογές: Τούρκος μεγιστάνας καταγγέλλει σύμβουλο του προέδρου ότι έβαλε στην τσέπη δωρεές!

Ο τούρκος εκατομμυριούχος Τουρχάν Μιλντόν είναι παντρεμένος με τη σύμβουλο του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, η οποία στις 9 Οκτωβρίου, εισέβαλε στο Οβάλ Γραφείο και κατηγόρησε τον Γκρένελ ότι εξαπάτησε τον σύζυγό της





«Μόλις φτάσουν τα χρήματα στην εταιρεία εδώ, θα κανονίσω τη







Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το μήνυμα αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο στην έρευνα που διεξάγει ο Λευκός Οίκος κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ. Αντικείμενό της είναι να διαπιστωθεί αν ο Γκρένελ καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του προέδρου και υπεξαίρεσε χρήματα που προορίζονταν για δωρεά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Κέντρο Κένεντι, του οποίου ηγούνταν τότε.



Ο Γκρένελ υπηρετούσε παράλληλα σε ακόμη μία θέση στην οποία τον είχε διορίσει ο Τραμπ, ως ειδικός απεσταλμένος για τη Βενεζουέλα, όπου ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν είχε επίσης συμβάσεις. «Πρέπει να σε κάνουμε το “αμερικανικό πρόσωπο” εκεί κάτω στη Βενεζουέλα», φέρεται να έγραψε ο Γκρένελ στο ίδιο μήνυμα του 2025 προς τον Μιλντόν.







Ακόμη μία συναλλαγή στο επίκεντρο Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει στον Λευκό Οίκο η Χάμπα και οι δικηγόροι του Μιλντόν, στο επίκεντρο της φερόμενης μεθόδευσης βρίσκεται μια οικονομική συναλλαγή που αφορά λογισμικό ιδιωτικής αμυντικής εταιρείας με έδρα το Χιούστον και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Μιλντόν υποστηρίζει ότι, κατόπιν οδηγιών του Γκρένελ, μετέφερε 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία Texas Armament & Technology. Όπως αναφέρει, τα χρήματα θα χωρίζονταν σε δύο περίπου μέρη, ένα για τη συμφωνία με το Κονγκό και σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για το Κέντρο Κένεντι. Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, ο Μιλντόν προσκόμισε το μήνυμα του 2025, στο οποίο γινόταν λόγος για τη δωρεά στο Κέντρο Κένεντι και για «λογισμικό» που αφορούσε το Κονγκό. Στο μήνυμα προς τον Μιλντόν, ο αποστολέας αναφέρει επίσης: «Σου έχει σταλεί ένα email, μπορείς σε παρακαλώ να του ρίξεις μια ματιά για μένα;».



Σύμφωνα με τις πηγές, στον Λευκό Οίκο παραδόθηκε και αυτό το email, καθώς και ένα παραστατικό της 29ης Μαΐου 2025, το οποίο δείχνει ότι μεταφέρθηκαν 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, γνωστή με τα αρχικά TXAT. Θα περνούσαν 17 μήνες μέχρι ο Μιλντόν να πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Κένεντι δεν είχε λάβει ποτέ τα χρήματα που ο ίδιος θεωρούσε ότι περιλαμβάνονταν στο έμβασμα το οποίο είχε αποστείλει κατόπιν οδηγιών του Γκρένελ, όπως είπε η Χάμπα στον πρόεδρο.



Κλείσιμο Τα σκοτεινά σημεία Σε αυτό το σημείο η υπόθεση γίνεται αινιγματική και θολή. Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το αντικείμενο της σύμβασης με το Κονγκό, πώς συνδεόταν με το Κέντρο Κένεντι ή ποιοι ήταν οι ακριβείς οικονομικοί όροι. Το μήνυμα δεν αναφέρει κανένα χρηματικό ποσό, ούτε για την TXAT ούτε για το Κέντρο Κένεντι. Ωστόσο, πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι άλλη αλληλογραφία που παραδόθηκε στον Λευκό Οίκο περιλαμβάνει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, τα χρήματα που μεταφέρθηκαν στην TXAT δεν φαίνεται να προήλθαν από τραπεζικό λογαριασμό του Μιλντόν, όπως είχε αρχικά αφήσει να εννοηθεί η Χάμπα στον Τραμπ. Αντιθέτως, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τα 17,6 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στην TXAT από το υπουργείο Οικονομικών του Κονγκό, στην πρωτεύουσα Κινσάσα, όπου ο Μιλντόν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους. Εκπρόσωπος του Μιλντόν αρνήθηκε να σχολιάσει. Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους της TXAT και της κυβέρνησης του Κονγκό. «Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε σε ποιον ανήκουν αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο αξιωματούχος.



Τα ποσά που άλλαζαν Περιπλέκοντας περαιτέρω την υπόθεση, τα ποσά που επικαλούνταν η Χάμπα άλλαζαν διαρκώς μετά την αρχική ενημέρωση του Τραμπ για τη φερόμενη κλοπή των χρημάτων του Κέντρου Κένεντι. Αρχικά είπε ότι η δωρεά προς το Κέντρο Κένεντι ανερχόταν σε 17 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, αφού μίλησε με τον Μιλντόν, ανέφερε ότι το ποσό ήταν περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια. Το ακριβές ποσό φαίνεται να είναι 5,6 εκατομμύρια δολάρια.



Η απάντηση Γκρένελ Ο Γκρένελ, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει «παράλογους» τους ισχυρισμούς εναντίον του, μιλώντας στο Axios. «Δεν ζήτησα ποτέ να σταλεί ούτε ένα σεντ κάπου αλλού με το πρόσχημα ότι προοριζόταν για το Κέντρο Κένεντι και δεν έχω λάβει ποτέ καμία πληρωμή από αυτόν», δήλωσε. «Ζητήστε του να προσκομίσει αποδείξεις για όσα λέει, αντί να διατυπώνει αυτές τις παράλογες κατηγορίες». Όταν ενημερώθηκε για την ακριβή διατύπωση του μηνύματος, ο Γκρένελ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι το είχε στείλει, επικαλούμενος το γεγονός ότι η λέξη «center» είχε γραφτεί με τη βρετανική ορθογραφία, «centre», σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το σκεπτικό του. Σύμμαχοι του Γκρένελ έχουν επίσης θέσει ερωτήματα για το επιχειρηματικό παρελθόν του Μιλντόν, τους συνεργάτες του, την ηλικία του - είναι 29 ετών, αλλά ορισμένα αρχεία τον εμφανίζουν ως 25χρονο - καθώς και για τον γάμο του τον περασμένο μήνα με την 42χρονη Χάμπα, κόστους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν πέρυσι.



Η ρήξη Την περίοδο κατά την οποία οι New York Times ερευνούσαν τις δραστηριότητες του Μιλντόν στη Βενεζουέλα, ο επιχειρηματίας ήρθε σε ρήξη με τον Γκρένελ, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις από το 2024. Ο Μιλντόν γνώρισε τη Χάμπα το 2025 στο Κέντρο Κένεντι.



Ο Ρικ Γκρένελ, κορυφαίος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ , φέρεται να πρότεινε πέρυσι σε Τούρκο δισεκατομμυριούχο πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, σε εκδηλώσεις VIP και σε στελέχη της κυβέρνησης έναντι χρημάτων. Αυτό προκύπτει από γραπτό μήνυμα που εξέτασε το Axios και το οποίο ερευνά το γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου «Μόλις φτάσουν τα χρήματα στην εταιρεία εδώ, θα κανονίσω τη δωρεά στο Kennedy Centre [σ.σ. έτσι γράφεται στο πρωτότυπο] και θα συμμετέχεις στις εκδηλώσεις VIP και θα αποκτήσεις στενές σχέσεις με την κυβέρνηση, ακόμη και με τον πρόεδρο», αναφέρεται στο μήνυμα της 3ης Μαΐου 2025.Ο Γκρένελ έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «ψέματα» και αρνείται ότι έστειλε το μήνυμα.Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το μήνυμα αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο στην έρευνα που διεξάγει ο Λευκός Οίκος κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ. Αντικείμενό της είναι να διαπιστωθεί αν ο Γκρένελ καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του προέδρου και υπεξαίρεσε χρήματα που προορίζονταν για δωρεά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Κέντρο Κένεντι, του οποίου ηγούνταν τότε.Ο Γκρένελ υπηρετούσε παράλληλα σε ακόμη μία θέση στην οποία τον είχε διορίσει ο Τραμπ, ως ειδικός απεσταλμένος για τη Βενεζουέλα, όπου ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν είχε επίσης συμβάσεις. «Πρέπει να σε κάνουμε το “αμερικανικό πρόσωπο” εκεί κάτω στη Βενεζουέλα», φέρεται να έγραψε ο Γκρένελ στο ίδιο μήνυμα του 2025 προς τον Μιλντόν.Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, οι δικηγόροι του επιχειρηματία απέστειλαν το μήνυμα, τουλάχιστον ένα οικονομικό έγγραφο και άλλη αλληλογραφία στο γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου. Ο Μιλντόν είναι παντρεμένος με ακόμη μία σύμβουλο του Τραμπ, την πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ, Αλίνα Χάμπα. Στις 9 Οκτωβρίου, η Χάμπα «εισέβαλε» στο Οβάλ Γραφείο και κατηγόρησε τον Γκρένελ ότι εξαπάτησε τον σύζυγό της, πείθοντάς τον να καταβάλει δωρεά στο Κέντρο Κένεντι η οποία ουδέποτε έφτασε στον προορισμό της, όπως αποκαλύπτει το Axios.Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει στον Λευκό Οίκο η Χάμπα και οι δικηγόροι του Μιλντόν, στο επίκεντρο της φερόμενης μεθόδευσης βρίσκεται μια οικονομική συναλλαγή που αφορά λογισμικό ιδιωτικής αμυντικής εταιρείας με έδρα το Χιούστον και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Μιλντόν υποστηρίζει ότι, κατόπιν οδηγιών του Γκρένελ, μετέφερε 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία Texas Armament & Technology. Όπως αναφέρει, τα χρήματα θα χωρίζονταν σε δύο περίπου μέρη, ένα για τη συμφωνία με το Κονγκό και σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για το Κέντρο Κένεντι. Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, ο Μιλντόν προσκόμισε το μήνυμα του 2025, στο οποίο γινόταν λόγος για τη δωρεά στο Κέντρο Κένεντι και για «λογισμικό» που αφορούσε το Κονγκό. Στο μήνυμα προς τον Μιλντόν, ο αποστολέας αναφέρει επίσης: «Σου έχει σταλεί ένα email, μπορείς σε παρακαλώ να του ρίξεις μια ματιά για μένα;».Σύμφωνα με τις πηγές, στον Λευκό Οίκο παραδόθηκε και αυτό το email, καθώς και ένα παραστατικό της 29ης Μαΐου 2025, το οποίο δείχνει ότι μεταφέρθηκαν 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, γνωστή με τα αρχικά TXAT. Θα περνούσαν 17 μήνες μέχρι ο Μιλντόν να πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Κένεντι δεν είχε λάβει ποτέ τα χρήματα που ο ίδιος θεωρούσε ότι περιλαμβάνονταν στο έμβασμα το οποίο είχε αποστείλει κατόπιν οδηγιών του Γκρένελ, όπως είπε η Χάμπα στον πρόεδρο.Σε αυτό το σημείο η υπόθεση γίνεται αινιγματική και θολή. Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το αντικείμενο της σύμβασης με το Κονγκό, πώς συνδεόταν με το Κέντρο Κένεντι ή ποιοι ήταν οι ακριβείς οικονομικοί όροι. Το μήνυμα δεν αναφέρει κανένα χρηματικό ποσό, ούτε για την TXAT ούτε για το Κέντρο Κένεντι. Ωστόσο, πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι άλλη αλληλογραφία που παραδόθηκε στον Λευκό Οίκο περιλαμβάνει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, τα χρήματα που μεταφέρθηκαν στην TXAT δεν φαίνεται να προήλθαν από τραπεζικό λογαριασμό του Μιλντόν, όπως είχε αρχικά αφήσει να εννοηθεί η Χάμπα στον Τραμπ. Αντιθέτως, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τα 17,6 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στην TXAT από το υπουργείο Οικονομικών του Κονγκό, στην πρωτεύουσα Κινσάσα, όπου ο Μιλντόν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους. Εκπρόσωπος του Μιλντόν αρνήθηκε να σχολιάσει. Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους της TXAT και της κυβέρνησης του Κονγκό. «Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε σε ποιον ανήκουν αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο αξιωματούχος.Περιπλέκοντας περαιτέρω την υπόθεση, τα ποσά που επικαλούνταν η Χάμπα άλλαζαν διαρκώς μετά την αρχική ενημέρωση του Τραμπ για τη φερόμενη κλοπή των χρημάτων του Κέντρου Κένεντι. Αρχικά είπε ότι η δωρεά προς το Κέντρο Κένεντι ανερχόταν σε 17 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, αφού μίλησε με τον Μιλντόν, ανέφερε ότι το ποσό ήταν περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια. Το ακριβές ποσό φαίνεται να είναι 5,6 εκατομμύρια δολάρια.Ο Γκρένελ, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει «παράλογους» τους ισχυρισμούς εναντίον του, μιλώντας στο Axios. «Δεν ζήτησα ποτέ να σταλεί ούτε ένα σεντ κάπου αλλού με το πρόσχημα ότι προοριζόταν για το Κέντρο Κένεντι και δεν έχω λάβει ποτέ καμία πληρωμή από αυτόν», δήλωσε. «Ζητήστε του να προσκομίσει αποδείξεις για όσα λέει, αντί να διατυπώνει αυτές τις παράλογες κατηγορίες». Όταν ενημερώθηκε για την ακριβή διατύπωση του μηνύματος, ο Γκρένελ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι το είχε στείλει, επικαλούμενος το γεγονός ότι η λέξη «center» είχε γραφτεί με τη βρετανική ορθογραφία, «centre», σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το σκεπτικό του. Σύμμαχοι του Γκρένελ έχουν επίσης θέσει ερωτήματα για το επιχειρηματικό παρελθόν του Μιλντόν, τους συνεργάτες του, την ηλικία του - είναι 29 ετών, αλλά ορισμένα αρχεία τον εμφανίζουν ως 25χρονο - καθώς και για τον γάμο του τον περασμένο μήνα με την 42χρονη Χάμπα, κόστους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν πέρυσι.Την περίοδο κατά την οποία οι New York Times ερευνούσαν τις δραστηριότητες του Μιλντόν στη Βενεζουέλα, ο επιχειρηματίας ήρθε σε ρήξη με τον Γκρένελ, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις από το 2024. Ο Μιλντόν γνώρισε τη Χάμπα το 2025 στο Κέντρο Κένεντι.

Μέσα στο Οβάλ Γραφείο Στις 9 Οκτωβρίου, όταν η Χάμπα έφτασε στον Λευκό Οίκο, ήταν «αρκετά αναστατωμένη», σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, και κάποια στιγμή αναφώνησε: «Ο Ρικ έκλεψε τα χρήματα!». Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι η Χάμπα «δεν είχε συγκεντρώσει σωστά όλα τα στοιχεία της. Μπήκε εκεί απροετοίμαστη, χωρίς να γνωρίζει όλα τα γεγονότα, φωνάζοντας ότι ο Γκρένελ είχε κλέψει. Και τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν», δήλωσε η πηγή. «Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ρικ έχει ξεμπλέξει.Η υπόθεση φαίνεται πολύ ύποπτη».



Αφού η Χάμπα διατύπωσε τις κατηγορίες της, ο Τραμπ κάλεσε στο Οβάλ Γραφείο τον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, και του ζήτησε να εξετάσει τους ισχυρισμούς της, σύμφωνα με τις πηγές. Στη συνέχεια, ο Τραμπ και ο Σαρφ τηλεφώνησαν στον Γκρένελ, ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και είπε ότι, αν υπήρχε προοπτική δωρεάς 17 εκατομμυρίων δολαρίων, θα είχε ενημερώσει αμέσως όλους τους αρμοδίους. «Δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει αυτό. Είναι τρέλα», είπε κάποια στιγμή ο Γκρένελ στον Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τη συζήτηση.



Στο παρασκήνιο της έρευνας Σύμφωνα με πηγή, ο Σαρφ άρχισε να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τους ισχυρισμούς της Χάμπα στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, επειδή η ίδια και οι δικηγόροι του Μιλντόν καθυστερούσαν αρχικά να προσκομίσουν έγγραφα που θα βοηθούσαν την έρευνά του. Τα έγγραφα κατατέθηκαν την Παρασκευή. Ο Σαρφ εξακολουθεί να συγκεντρώνει στοιχεία και σχεδιάζει να ελέγξει το ψηφιακό αποτύπωμα του μηνύματος του 2025, ανέφερε η πηγή. Σημείωσε επίσης ότι σε εκτύπωση του μηνύματος εμφανίζεται η ίδια φωτογραφία του Γκρένελ με εκείνη που υπάρχει στην κάρτα επαφής του στο κινητό.



Άνθρωποι από το εσωτερικό του Κέντρου Κένεντι επικοινώνησαν επίσης με τον Λευκό Οίκο και δήλωσαν ότι έβλεπαν συχνά τον Μιλντόν σε εκδηλώσεις περιορισμένης πρόσβασης στον χώρο, γεγονός που δημιουργούσε την εντύπωση ότι ήταν μεγάλος δωρητής. Σύμφωνα με πηγή, μεταξύ άλλων είχε εμφανιστεί στο θεωρείο του αντιπροέδρου, δίπλα σε εκείνο του προέδρου. «Εδώ είναι που η Αλίνα μπορεί να λέει την αλήθεια: ο Μιλντόν πράγματι απέκτησε πρόσβαση.



Γιατί λοιπόν του δόθηκε αυτή η πρόσβαση; Έκανε δουλειές στο Κονγκό με τον Ρικ; Γιατί είχε τόσο μεγάλη πρόσβαση, αν η δωρεά δεν καταβλήθηκε ποτέ;», διερωτήθηκε ένας από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.



«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και ο πρόεδρος θέλει απαντήσεις».