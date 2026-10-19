Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ζάκυνθο, έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Ζάκυνθος

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ζάκυνθο, έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας

To εστιακό βάθος ήταν στα 5χλμ ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ζάκυνθο, έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας
Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή, 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζακύνθου ενώ εστιακό βάθος ήταν στα 5χλμ . 

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ζάκυνθο, έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 29 χιλιομέτρων, νοτιοδυτικά από την Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.

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