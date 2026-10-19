Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ζάκυνθο, έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ζάκυνθο, έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας
To εστιακό βάθος ήταν στα 5χλμ ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή
Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή, 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζακύνθου ενώ εστιακό βάθος ήταν στα 5χλμ .
Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 29 χιλιομέτρων, νοτιοδυτικά από την Αμαλιάδα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή, 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζακύνθου ενώ εστιακό βάθος ήταν στα 5χλμ .
Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 29 χιλιομέτρων, νοτιοδυτικά από την Αμαλιάδα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.
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