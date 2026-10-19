Τσάντες πολυτελείας, αρώματα και καλλυντικά από τις λεηλασίες στη Γαλλία πωλούνται μέσω Vinted και e-bay

Εκπρόσωποι από τις πλατφόρμες δήλωσαν ότι έχουν προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη διαγραφή ύποπτων αγγελιών, ενώ παράλληλα ενισχύεται η παρακολούθηση των νέων καταχωρίσεων





Αρώματα, τσάντες σχεδιαστών, καλλυντικά ακόμη και κάρτες Pokémon εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες μεταπώλησης, μετά από ένα Σαββατοκύριακο βίας κατά το οποίο λεηλατήθηκαν καταστήματα.



Vinted καταγράφεται εισροή αγγελιών για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι αφορούν προϊόντα που αποκτήθηκαν μέσω λεηλασιών, μετά το ξέσπασμα ταραχών σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία, για την οποία η Γαλλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά δραστηριοποίησής της, έχει ήδη κινητοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου, προκειμένου να εντοπίσει και να απομακρύνει καταχωρίσεις που συνδέονται με τις λεηλασίες των τελευταίων ημερών.



Εκπρόσωπος της Vinted δήλωσε ότι η εταιρεία προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη διαγραφή ύποπτων αγγελιών, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την παρακολούθηση των νέων καταχωρίσεων.



Galeries Lafayette in Paris is being looted tonight. It’s the French equivalent of Harrods in London or Bergdorf Goodman in NYC https://t.co/F5jZU4bswZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026 οριστικό αποκλεισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παρότι δεν έχει εξακριβωθεί εάν τα συγκεκριμένα προϊόντα προέρχονται από κλοπές, η αύξηση των σχετικών αγγελιών έχει κινητοποιήσει τη γαλλική κυβέρνηση η οποία σύμφωνα με τη Le Figaro, κάλεσε τους εκπροσώπους μεγάλων διαδικτυακών εταιρειών σε συνάντηση.



Συγκεκριμένα, Vinted, eBay, Leboncoin, Amazon, Meta και TikTok έχουν κληθεί σε σύσκεψη το βράδυ της Δευτέρας, με αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών για τον εντοπισμό και την αφαίρεση αγγελιών που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Κλείσιμο

Στο στόχαστρο των ταραξιών καταστήματα πολυτελείας Το ζήτημα προέκυψε μετά τα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, όταν οι διαδηλώσεις για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής κλιμακώθηκαν σε εκτεταμένες συγκρούσεις και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.



Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν ομάδες ταραξιών να εισβάλλουν σε καταστήματα γνωστών οίκων πολυτελείας, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton, Burberry και Celine, αφαιρώντας εμπορεύματα.



Η αλυσίδα καλλυντικών Sephora επιβεβαίωσε, μέσω ανακοίνωσής της, ότι διαδηλωτές παραβίασαν και εισέβαλαν σε αρκετά από τα καταστήματά της.



Από την πλευρά τους, οι Louis Vuitton, Burberry και Celine δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό των περιστατικών.

Στην αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων φαίνεται πως επιχειρούν να διοχετευθούν αντικείμενα που εκλάπησαν κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων επεισοδίων στη Γαλλία.Αρώματα, τσάντες σχεδιαστών, καλλυντικά ακόμη και κάρτες Pokémon εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες μεταπώλησης, μετά από ένα Σαββατοκύριακο βίας κατά το οποίο λεηλατήθηκαν καταστήματα.Ειδικότερα, σύμφωνα με το Bloomberg, στον διαδικτυακό χώρο τηςκαταγράφεται εισροή αγγελιών για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι αφορούν προϊόντα που αποκτήθηκαν μέσω λεηλασιών, μετά το ξέσπασμα ταραχών σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία, για την οποία η Γαλλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά δραστηριοποίησής της, έχει ήδη κινητοποιήσει τουςπροκειμένου να εντοπίσει και να απομακρύνει καταχωρίσεις που συνδέονται με τις λεηλασίες των τελευταίων ημερών.Εκπρόσωπος της Vinted δήλωσε ότι η εταιρεία προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη διαγραφή ύποπτων αγγελιών, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την παρακολούθηση των νέων καταχωρίσεων.«Όταν παραβιάζονται οι κανόνες μας, λαμβάνουμε μέτρα κατά των εμπλεκόμενων λογαριασμών, τα οποία μπορούν να φτάσουν ακόμη και στον», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παρότι δεν έχει εξακριβωθεί εάν τα συγκεκριμένα προϊόντα προέρχονται από κλοπές, η αύξηση των σχετικών αγγελιών έχει κινητοποιήσει τη γαλλική κυβέρνηση η οποία σύμφωνα με τη Le Figaro, κάλεσε τους εκπροσώπους μεγάλων διαδικτυακών εταιρειών σε συνάντηση.Συγκεκριμένα, Vinted, eBay, Leboncoin, Amazon, Meta και TikTok έχουν κληθεί σε σύσκεψη το βράδυ της Δευτέρας, με αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών για τον εντοπισμό και την αφαίρεση αγγελιών που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία.Το ζήτημα προέκυψε μετά τα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, όταν οι διαδηλώσεις για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής κλιμακώθηκαν σε εκτεταμένες συγκρούσεις και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν ομάδες ταραξιών να εισβάλλουν σε καταστήματα γνωστών οίκων πολυτελείας, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton, Burberry και Celine, αφαιρώντας εμπορεύματα.Η αλυσίδα καλλυντικών Sephora επιβεβαίωσε, μέσω ανακοίνωσής της, ότι διαδηλωτές παραβίασαν και εισέβαλαν σε αρκετά από τα καταστήματά της.Από την πλευρά τους, οι Louis Vuitton, Burberry και Celine δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό των περιστατικών.



Συνεργασία με τις γαλλικές Αρχές για τον εντοπισμό κλεμμένων προϊόντων Η Vinted ξεκαθάρισε ότι η πώληση κλεμμένων αντικειμένων απαγορεύεται ρητά από τους όρους λειτουργίας της πλατφόρμας.



Για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων αξιοποιεί διαφορετικούς μηχανισμούς, μεταξύ των οποίων αναφορές από εμπορικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες ομάδες ελέγχου περιεχομένου.



Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με τις διωκτικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλει στη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών.



«Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις αστυνομικές και τις γαλλικές Αρχές» υπογράμμισε εκπρόσωπός της.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Telegraph εκπρόσωπος του eBay δήλωσε: «Η πώληση κλεμμένων αντικειμένων απαγορεύεται αυστηρά στο eBay». Η εταιρεία ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων και συνεργάζεται στενά με την αστυνομία για τη διερεύνηση εγκληματικών πράξεων.



Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Εάν λάβουμε επιβεβαίωση από τις αστυνομικές Aρχές ότι ένα αντικείμενο έχει κλαπεί, το αφαιρούμε αμέσως και λαμβάνουμε μέτρα κατά του πωλητή».