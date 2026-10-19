Κατερίνα Ζαρίφη: Δεν θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου, δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό
Κατερίνα Ζαρίφη: Δεν θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου, δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό
Το να βλέπεις τον σύντροφό σου και να χαίρεσαι που έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, από μόνο του αυτό δημιουργεί ένα πάθος, ανέφερε μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια
Μία αναφορά στην προσωπική της ζωή έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει να δεχτεί πρόταση γάμου από τον σύντροφό της. Όπως είπε άλλωστε, δεν έχει φανταστεί ποτέ τον εαυτό της στον ρόλο της νύφης. Παρόλα αυτά, εξέφρασε τα συναισθήματά της, δηλώνοντας ερωτευμένη με τον αγαπημένο της.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κοιμάμαι στις 10 και ξυπνάω στις 5.30. Τα ωράρια δεν συμβαδίζουν πάντα. Το να βλέπεις τον σύντροφό σου και να χαίρεσαι που έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, να τον βλέπεις και να λες ''είμαι ερωτευμένη'' από μόνο του αυτό δημιουργεί ένα πάθος. Δεν θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου. Να μη γίνει καθόλου αυτή η πρόταση. Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό, τον έχω φανταστεί όμως με σμόκιν, αν λέει κάτι αυτό».
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Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε για τα προσωπικά και πιο συγκεκριμένα για τη συνεργασία της με την Ιωάννα Μαλέσκου στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα». Αυτό που θέλησε να ξεκαθαρίσει είναι ότι κεντρική παρουσιάστρια είναι η Ιωάννα Μαλέσκου.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ήταν ξεκάθαρο και από το δελτίο τύπου και από το τρέιλερ, ότι την πρώτη “καλημέρα” τη λέει η Ιωάννα. Είναι όπως το γράφει στο δελτίο τύπου, πρώτα Ιωάννα Μαλέσκου, μετά Κατερίνα Ζαρίφη. Δεν πήγα εγώ και είπα, “γιατί εγώ δεν είμαι πρώτη”. Πάντα έλεγα ότι το χωροταξικό στις εκπομπές, και η μαρκίζα δεν έχουν τόση σημασία, κι εμείς σαν οντότητες στις εκπομπές ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και γινόμαστε ενδιαφέροντες ή όχι για το κοινό».
Φωτογραφία: NDPPHOHTO
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κοιμάμαι στις 10 και ξυπνάω στις 5.30. Τα ωράρια δεν συμβαδίζουν πάντα. Το να βλέπεις τον σύντροφό σου και να χαίρεσαι που έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, να τον βλέπεις και να λες ''είμαι ερωτευμένη'' από μόνο του αυτό δημιουργεί ένα πάθος. Δεν θέλω να μου γίνει πρόταση γάμου. Να μη γίνει καθόλου αυτή η πρόταση. Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό, τον έχω φανταστεί όμως με σμόκιν, αν λέει κάτι αυτό».
Δείτε το σχετικό βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε για τα προσωπικά και πιο συγκεκριμένα για τη συνεργασία της με την Ιωάννα Μαλέσκου στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα». Αυτό που θέλησε να ξεκαθαρίσει είναι ότι κεντρική παρουσιάστρια είναι η Ιωάννα Μαλέσκου.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ήταν ξεκάθαρο και από το δελτίο τύπου και από το τρέιλερ, ότι την πρώτη “καλημέρα” τη λέει η Ιωάννα. Είναι όπως το γράφει στο δελτίο τύπου, πρώτα Ιωάννα Μαλέσκου, μετά Κατερίνα Ζαρίφη. Δεν πήγα εγώ και είπα, “γιατί εγώ δεν είμαι πρώτη”. Πάντα έλεγα ότι το χωροταξικό στις εκπομπές, και η μαρκίζα δεν έχουν τόση σημασία, κι εμείς σαν οντότητες στις εκπομπές ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και γινόμαστε ενδιαφέροντες ή όχι για το κοινό».
Φωτογραφία: NDPPHOHTO
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