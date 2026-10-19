Χάρης Βαρθακούρης: Γλίστρησα και συνέθλιψα τον αστράγαλό μου - Η ακτινογραφία με τις βίδες και τις λαμαρίνες στο πόδι
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Χάρης Βαρθακούρης αστράγαλος

Χάρης Βαρθακούρης: Γλίστρησα και συνέθλιψα τον αστράγαλό μου - Η ακτινογραφία με τις βίδες και τις λαμαρίνες στο πόδι

O Χάρης Βαρθακούρης ανακοίνωσε ότι «αναβάλλεται για ένα εύλογο διάστημα 5-6 εβδομάδων» η πρεμιέρα του με τον Θοδωρή Φέρρη - «Πιστεύετε άραγε στο μάτι;;;» αναρωτήθηκε σε βίντεό του στο Instagram

Χάρης Βαρθακούρης: Γλίστρησα και συνέθλιψα τον αστράγαλό μου - Η ακτινογραφία με τις βίδες και τις λαμαρίνες στο πόδι
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«Θύμα» των γλιστερών δρόμων και πεζοδρομίων λόγω βροχής έπεσε ο Χάρης Βαρθακούρης καθώς, όπως ανακοίνωσε με βίντεο στο Instagram, «προχθές το βράδυ (σ.σ. την Παρασκευή) που έβρεχε γλίστρησα με αποτέλεσμα να συνθλίψω τον αστράγαλό μου».

Ο τραγουδιστής γνωστοποίησε, επίσης, ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση «και έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο, δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου».

Με το ίδιο βίντεο ο Χάρης Βαρθακούρης γνωστοποίησε ότι «αναβάλλεται για ένα εύλογο διάστημα 5-6 εβδομάδων» η προγραμματισμένη για την Κυριακή πρεμιέρα του στο Ποσειδώνιο με τον Θοδωρή Φέρρη.

Δίνοντας στο τέλος του βίντεο και την ακτινογραφία με την κατάσταση του αστράγαλού του μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο Χάρης Βαρθακούρης είπε, επίσης, ότι «θα προσπαθήσω να επιστρέψω τον Δεκέμβριο» και «θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου».

«Έτσι ήθελε το σύμπαν» καταλήγει στο βίντεό του ο Χάρης Βαρθακούρης



Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, ο Χάρης Βαρθακούρης γράφει:

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«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου (και, κυρίως, από το πόδι μου) ώστε να επιστρέψω καλύτερος από ποτέ 💪🏼💪🏼
Πέραν από τις Κυριακάτικες εμφανίσεις του Ποσειδωνίου, αναβάλλεται και το «one off” live που είχα προγραμματίσει για το @zambri_athens 😔

Ευκαιρία να γράψω κανα τραγούδι τώρα που θα αναρρώνω και θα αποθεραπεύομαι . Δεν θα αφήσω το χρόνο να πάει αναξιοποίητος 👍🏼

Τα λέμε….
όταν τα πούμε.

ΥΓ. Πιστεύετε άραγε στο μάτι;; 🤔»
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