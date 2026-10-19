Ηγέτης αίρεσης υποχρέωνε πιστούς να λιμοκτονούν στην Κένυα: Νεκρά 190 παιδιά και ένας ενήλικας

Ο Πολ Μακένζι, πρώην ταξιτζής που αυτοανακηρύχθηκε πάστορας και ίδρυσε τη Διεθνή Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης, διέταξε πιστούς να νηστέψουν μέχρι θανάτου, μαζί με τα παιδιά τους, ώστε να πάνε στον παράδεισο πριν έρθει το τέλος του κόσμου - Καταδικάστηκε στο δικαστήριο

λιμοκτονήσουν, σε μια από τις χειρότερες μαζικές



Ο Πολ Μακένζι, ένας πρώην ταξιτζής που αυτοανακηρύχθηκε πάστορας και ίδρυσε τη Διεθνή Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης, συνελήφθη το 2023, αφού η αστυνομία έλαβε μια πληροφορία και μερικές εβδομάδες αργότερα άρχισε η εκταφή εκατοντάδων πτωμάτων, θαμμένων σε ρηχούς τάφους στο Δάσος Σακαχόλα της νοτιοανατολικής Κένυας.







BREAKING: Doomsday preacher Paul Mackenzie has been found guilty at a court in Kenya of the murder of 191 people - all but one of them children. Latest: https://t.co/XdRHG7TZOr 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/aZqPfmTtQc — Sky News (@SkyNews) October 19, 2026 Ο Μακένζι απέρριψε τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ανάγκασε κανέναν να λιμοκτονήσει, όμως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό αυτό το επιχείρημα.



400 σοροί βρέθηκαν στο Δάσος Σακαχόλα. Πολλά πτώματα ήταν σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης και μόνο 26 από τα θύματα έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα. Η σημερινή απόφαση αφορούσε 191 θανάτους, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονται.



Η δικαστής Νταϊβάν Καβέτζα Μοτσάτσι είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά απομονώνονταν και δεν τους έδιναν φαγητό, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούσαν.



Ο Μακένζι ήταν παρών στο δικαστήριο, φορώντας ριγέ μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι, δίπλα στη σύζυγό του, που είναι επίσης κατηγορούμενη. Παρέμεινε σιωπηλός και κοιτούσε στο κενό πριν αναγνωστεί η απόφαση. Η ποινή των καταδικασθέντων θα ανακοινωθεί στις 6 Νοεμβρίου.



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Η τραγωδία στη Σακαχόλα είχε προκαλέσει σοκ στην Κένυα, όταν ανακαλύφθηκαν οι ομαδικοί τάφοι πριν από περίπου τρία χρόνια. Πολλά ερωτηματικά παρέμειναν αναπάντητα: πώς συνέχισε ο Μακένζι τη δράση του μολονότι βρισκόταν στο «ραντάρ» των αρχών από το 2017, όταν η έδρα της εκκλησίας ερευνήθηκε από την αστυνομία; Το 2019 οι αρχές έκλεισαν στην εκκλησία και τότε εκείνος πήρε τους πιστούς στο Δάσος Σακαχόλα.



Πρώτα τα παιδιά, μετά οι γυναίκες και στο τέλος οι άνδρες

Η υπόθεση αυτή οδήγησε επίσης σε εκκλήσεις για αυστηρότερη επιτήρηση των εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών οργανισμών, σε μια χώρα όπου η θρησκευτική πίστη παίζει κυρίαρχο ρόλο στη δημόσια ζωή. Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο είπε το 2023 ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν προλάβει την καταστροφή και ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη για την τραγωδία, ως πρόεδρος της χώρας.



Πρόσωπα που γνώριζαν τη δράση της αίρεσης είπαν στο Reuters ότι ο Μακένζι σχεδίασε τη μαζική λιμοκτονια σε τρεις φάσεις: πρώτα τα παιδιά, μετά οι γυναίκες και οι νεαροί άνδρες και τέλος οι υπόλοιποι άνδρες.



Δικαστήριο της Κένυας έκρινε σήμερα ένοχους για τον θάνατο 190 παιδιών και ενός ενήλικα τον ηγέτη μιας αίρεσης και άλλα 30 άτομα που ανάγκασαν τους πιστούς να, σε μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες των τελευταίων δεκαετιών., ένας πρώην ταξιτζής που αυτοανακηρύχθηκε πάστορας και ίδρυσε τη, συνελήφθη το 2023, αφού η αστυνομία έλαβε μια πληροφορία και μερικές εβδομάδες αργότερα άρχισε η εκταφή εκατοντάδων πτωμάτων, θαμμένων σε ρηχούς τάφους στο Δάσος Σακαχόλα της νοτιοανατολικής Κένυας.Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Μακένζι και τα άλλα στελέχη της εκκλησίας του είχαν οργανώσει μια «χριστιανική, αποκαλυπτική αίρεση» και διέταξαν τους πιστούς να νηστέψουν μέχρι θανάτου, μαζί με τα παιδιά τους, ώστε να πάνε στον παράδεισο πριν έρθει το τέλος του κόσμου.Ο Μακένζι απέρριψε τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ανάγκασε κανέναν να λιμοκτονήσει, όμως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό αυτό το επιχείρημα.Συνολικά, περισσότεροι από. Πολλά πτώματα ήταν σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης και μόνο 26 από τα θύματα έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα. Η, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονται.Η δικαστής Νταϊβάν Καβέτζα Μοτσάτσι είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά απομονώνονταν και δεν τους έδιναν φαγητό, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούσαν.Ο Μακένζι ήταν παρών στο δικαστήριο, φορώντας ριγέ μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι, δίπλα στη σύζυγό του, που είναι επίσης κατηγορούμενη. Παρέμεινε σιωπηλός και κοιτούσε στο κενό πριν αναγνωστεί η απόφαση. Η ποινή των καταδικασθέντων θα ανακοινωθεί στις 6 Νοεμβρίου.Συγγενείς κάποιων θυμάτων είχαν συγκεντρωθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μομπάσα για να ακούσουν την ετυμηγορία. Ο Φράνσις Γουάντζι, 62 ετών, έχασε οκτώ μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων και τα δύο εγγόνια του. «Ήταν πολύ βαρύ για εμάς, ως οικογένεια (…) Ευχόμουν να έρθει αυτή η ημέρα», είπε στο πρακτορείο Reuters.Η τραγωδία στη Σακαχόλα είχε προκαλέσει σοκ στην Κένυα, όταν ανακαλύφθηκαν οι ομαδικοί τάφοι πριν από περίπου τρία χρόνια. Πολλά ερωτηματικά παρέμειναν αναπάντητα: πώς συνέχισε ο Μακένζι τη δράση του μολονότι βρισκόταν στο «ραντάρ» των αρχών από το 2017, όταν η έδρα της εκκλησίας ερευνήθηκε από την αστυνομία; Το 2019 οι αρχές έκλεισαν στην εκκλησία και τότε εκείνος πήρε τους πιστούς στο Δάσος Σακαχόλα.Η υπόθεση αυτή οδήγησε επίσης σε εκκλήσεις για αυστηρότερη επιτήρηση των εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών οργανισμών, σε μια χώρα όπου η θρησκευτική πίστη παίζει κυρίαρχο ρόλο στη δημόσια ζωή. Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο είπε το 2023 ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν προλάβει την καταστροφή και ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη για την τραγωδία, ως πρόεδρος της χώρας.Πρόσωπα που γνώριζαν τη δράση της αίρεσης είπαν στο Reuters ότι ο Μακένζι σχεδίασε τη μαζική λιμοκτονια σε τρεις φάσεις: πρώτα τα παιδιά, μετά οι γυναίκες και οι νεαροί άνδρες και τέλος οι υπόλοιποι άνδρες.

Ο Μακένζι απαγόρευε στα μέλη της αίρεσης να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή να πηγαίνουν στο νοσοκομείο αν ήταν άρρωστοι - αποκαλούσε «σατανικά» τα σχολεία και τα νοσοκομεία, σύμφωνα με δηλώσεις ορισμένων πιστών στο Reuters. Ζούσαν σε αυτοσχέδια καταλύματα από νάιλον και αχυροσκεπές, που το θρησκευτικός ηγέτης τα είχε χωρίσει σε «συνοικίες» με βιβλικές ονομασίας, όπως «Ιερουσαλήμ» και «Ιουδαία».



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2023, όταν ένας άνδρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο αδελφός του και η σύζυγός του άφησαν τα παιδιά τους να νηστέψουν μέχρι θανάτου κατ’ εντολή του Μακένζι. Ο ηγέτης της αίρεσης συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος - και τότε, σύμφωνα με συγγενείς των θυμάτων, προφήτεψε ότι ο κόσμος θα τελειώσει νωρίτερα απ’ όσο υπολογιζε αρχικα. Η αστυνομία τον συνέλαβε και πάλι τον Απρίλιο του 2023 και άρχισε να ψάχνει συστηματικά στο δάσος, όπου βρέθηκαν τα θύματα.



Ο Μακένζι αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες που άπτονται της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Οι εισαγγελείς λένε ότι στο διάστημα της προφυλάκισής του διέταξε τους θανάτους άλλων 52 ανθρώπων στο χωριό Κουά Μπινζάρο, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από το Σακαχόλα. Σε όλες τις περιπτώσεις, δηλώνει αθώος.