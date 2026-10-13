10 χρόνια «Μηχανικοί στην Πράξη»: Το πρόγραμμα που συνδέει τη νέα γενιά με την αγορά εργασίας
10 χρόνια «Μηχανικοί στην Πράξη»: Το πρόγραμμα που συνδέει τη νέα γενιά με την αγορά εργασίας
Η METLEN δίνει στους νέους μηχανικούς τη δυνατότητα να εργαστούν δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες, να συμμετάσχουν σε πραγματικά έργα και να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο βιομηχανικό και ενεργειακό περιβάλλον
Για έναν νέο μηχανικό, η δυνατότητα να ξεκινήσει με ουσιαστική εμπειρία, έχοντας δίπλα του έμπειρους ανθρώπους που μπορούν να τον καθοδηγήσουν, αποτελεί μια σημαντική βάση για τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του διαδρομής. Και ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την καθημερινή εργασία με την εκπαίδευση και την καθοδήγηση μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτή την ευκαιρία. Σε αυτή την ανάγκη απαντά το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας.
Με την έναρξη του 10ου κύκλου, η METLEN προσκαλεί και πάλι νέους και νέες αποφοίτους μηχανικούς να γνωρίσουν από κοντά ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, μέσα από ένα έμμισθο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να ενταχθούν ενεργά στην καθημερινότητα της METLEN, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από τις εγκαταστάσεις και τα έργα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων, έως τα εργοτάξια. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 20 Οκτωβρίου 2026.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Με την έναρξη του 10ου κύκλου, η METLEN προσκαλεί και πάλι νέους και νέες αποφοίτους μηχανικούς να γνωρίσουν από κοντά ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, μέσα από ένα έμμισθο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να ενταχθούν ενεργά στην καθημερινότητα της METLEN, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από τις εγκαταστάσεις και τα έργα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων, έως τα εργοτάξια. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 20 Οκτωβρίου 2026.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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