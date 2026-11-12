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«Το ρεύμα της ιστορίας δεν σταματά» λέει ο Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν και καλεί για ειρηνική επανένωση με τη «μαμά» Κίνα
«Το ρεύμα της ιστορίας δεν σταματά» λέει ο Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν και καλεί για ειρηνική επανένωση με τη «μαμά» Κίνα
Μήνυμα Σι Τζινπίνγκ για «ειρηνική επανένωση» της Κίνας με την Ταϊβάν, εν μέσω νέας στρατιωτικής κινητικότητας γύρω από το νησί
Την πλήρη «επανένωση» της Ταϊβάν με την Κίνα, διαβεβαιώνοντας ότι αυτή θα επιτευχθεί με ειρηνικό τρόπο και αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στη χρήση βίας, ζήτησε την Πέμπτη ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.
Μιλώντας στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 160 ετών από τη γέννηση του επαναστάτη ηγέτη Σουν Γιατ-σεν, ο οποίος ηγήθηκε της εξέγερσης του 1911 που έβαλε τέλος στην αυτοκρατορική περίοδο και θεμελίωσε τη Δημοκρατία της Κίνας, ο Σι χαρακτήρισε την επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν «ακλόνητη ιστορική αποστολή» του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.
«Το ρεύμα της ιστορίας δεν μπορεί να ανακοπεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Η πλήρης επανένωση της μητέρας πατρίδας πρέπει να πραγματοποιηθεί και αναμφίβολα θα πραγματοποιηθεί».
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ταϊβάν υποβάθμισε τις δηλώσεις, εκτιμώντας πως δεν κομίζουν κάτι καινούργιο. «Όσον αφορά τη διατύπωση για την ενοποίηση της Ταϊβάν, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το παρελθόν», δήλωσε ο Λιανγκ Γουέν-τσιέχ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ηπειρωτικών Υποθέσεων της Ταϊβάν.
Ενδεικτικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι, την ίδια ημέρα με την ομιλία του Κινέζου προέδρου, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως εντόπισε 29 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη - μεταξύ των οποίων μαχητικά J-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) - να πραγματοποιούν «κοινή περιπολία ετοιμότητας μάχης» γύρω από το νησί, σε συντονισμό με κινεζικά πολεμικά πλοία.
Μιλώντας στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 160 ετών από τη γέννηση του επαναστάτη ηγέτη Σουν Γιατ-σεν, ο οποίος ηγήθηκε της εξέγερσης του 1911 που έβαλε τέλος στην αυτοκρατορική περίοδο και θεμελίωσε τη Δημοκρατία της Κίνας, ο Σι χαρακτήρισε την επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν «ακλόνητη ιστορική αποστολή» του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.
«Το ρεύμα της ιστορίας δεν μπορεί να ανακοπεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Η πλήρης επανένωση της μητέρας πατρίδας πρέπει να πραγματοποιηθεί και αναμφίβολα θα πραγματοποιηθεί».
Το μοντέλο «μία χώρα, δύο συστήματα» και η αντίδραση της ΤαϊπέιΤο Πεκίνο θεωρεί τη δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν δικό του έδαφος, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της Ταϊπέι. Ο Σι επανέλαβε ότι η Κίνα παραμένει προσηλωμένη στην «ειρηνική επανένωση» και στην πολιτική «μία χώρα, δύο συστήματα» - ένα μοντέλο αυτονομίας το οποίο, ωστόσο, δεν υποστηρίζεται από κανένα μεγάλο πολιτικό κόμμα της Ταϊβάν. Παράλληλα, δήλωσε πρόθυμος για διάλογο στη βάση της «αρχής της μίας Κίνας», καλώντας όλους τους Κινέζους, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων της Ταϊβάν, να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια στις «αποσχιστικές» τάσεις ανεξαρτησίας.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ταϊβάν υποβάθμισε τις δηλώσεις, εκτιμώντας πως δεν κομίζουν κάτι καινούργιο. «Όσον αφορά τη διατύπωση για την ενοποίηση της Ταϊβάν, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το παρελθόν», δήλωσε ο Λιανγκ Γουέν-τσιέχ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ηπειρωτικών Υποθέσεων της Ταϊβάν.
Στρατιωτική κινητικότητα παρά τη «φιλειρηνική» ρητορικήΠαρότι ο Σι Τζινπίνγκ απέφυγε να αναφερθεί στη χρήση στρατιωτικής βίας - ένα ενδεχόμενο που το Πεκίνο δεν έχει αποκλείσει ποτέ - οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν καθημερινή παρουσία γύρω από το νησί, επεκτείνοντας παράλληλα την εμβέλειά τους βαθύτερα στον Ειρηνικό.
Ενδεικτικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι, την ίδια ημέρα με την ομιλία του Κινέζου προέδρου, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως εντόπισε 29 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη - μεταξύ των οποίων μαχητικά J-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) - να πραγματοποιούν «κοινή περιπολία ετοιμότητας μάχης» γύρω από το νησί, σε συντονισμό με κινεζικά πολεμικά πλοία.
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