Έλον Μασκ για Τζένσεν Χουάνγκ: «Θα ήταν τιμή μου να τον προσλάβω»

Η μακροχρόνια φιλία Μασκ και Χουάνγκ

Κλείσιμο

Έτοιμος να προσλάβει τονδήλωσε ο, την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την εταιρεία που ο ίδιος θεμελίωσε, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες προκάλεσαν ισχυρές πιέσεις στη μετοχή του αμερικανικού κολοσσούΟ πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο απάντησε σε ανάρτηση του οικονομικού ιστολογίουστην πλατφόρμα Χ, το οποίο τον καλούσε να προσλάβει τον, εφόσον τελικά απομακρυνθεί από την εταιρεία που ίδρυσε τοκαι η οποία βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.«Θα ήταν τιμή μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής τηςκαι τηςκαι ογνωρίζονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, έχοντας αναπτύξει στενή επιχειρηματική συνεργασία.προμηθεύει μικροτσίπ για τα οχήματακαι, ενώ το υλικό της χρησιμοποιείται στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Μασκ. Οι δύο επιχειρηματίες έχουν επίσης συνεργαστεί σε σχέδια για κέντρα δεδομένων στο Διάστημα.Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Μασκ είχε αναφερθεί δημόσια στη φιλία του με τον επικεφαλής της Nvidia, γράφοντας στο Χ ότι «οι παλιοί φίλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι» και προσθέτοντας: «Ο Τζένσεν είναι φοβερός».Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ είχε μιλήσει για τον Μασκ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή The Joe Rogan Experience τον περασμένο Δεκέμβριο.Όπως είχε αποκαλύψει, ο Μασκ ήταν ο «πρώτος πελάτης» για τον υπερυπολογιστή βαθιάς μάθησης DGX-1 της Nvidia το 2016, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, «κανείς στον κόσμο δεν τον ήθελε».Η απόφαση του Μασκ να αγοράσει το συγκεκριμένο σύστημα είχε δώσει σημαντική ώθηση στην εταιρεία του Χουάνγκ.