Aπό τη Βίσση έως τον Κλασικό Μαραθώνιο: Η Αθήνα ποντάρει στον live τουρισμό
Aπό τη Βίσση έως τον Κλασικό Μαραθώνιο: Η Αθήνα ποντάρει στον live τουρισμό
Η Αθήνα χτίζει σταδιακά τη νέα αγορά των ζωντανών εμπειριών με αθλητικά γεγονότα και συναυλίες που φέρνουν επισκέπτες εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν
Όταν πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Αννας Βίσση, οι τιμές για τα καταλύματα τύπου Airbnb σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από το ΟΑΚΑ αυξήθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα κατά 24%, φτάνοντας κατά μέσο όρο στα 127 ευρώ. Η Ελληνίδα σταρ απογείωσε και τη ζήτηση στις πτήσεις από Κύπρο, με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να εκτοξεύονται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αφού η διαδρομή μόνο της επιστροφής από την Αθήνα για την Πάφο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη συναυλία, έφτασε να κοστίζει ακόμη και πάνω από τα 330 ευρώ.
Σε μια συγκυρία όπου τα ταξίδια και οι εμπειρίες παραμένουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του ταξιδιωτικού κοινού σε όλη την Ευρώπη και κυρίως των νεότερων ταξιδιωτών, ο τουρισμός των ζωντανών εμπειριών, ή αλλιώς ο live τουρισμός, ανεβαίνει κι αυτός, με την Ελλάδα να ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση, έστω και σε πολύ μικρότερη κλίμακα: μεγάλες συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικά γεγονότα λειτουργούν πλέον για το κοινό ως αυτοτελής λόγος για ένα ταξίδι δημιουργώντας ζήτηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και κινητοποιώντας ένα ολόκληρο οικοσύστημα: από τις αερομεταφορές και τη διαμονή έως την εστίαση, τις μετακινήσεις και τη διασκέδαση.
Για τον ελληνικό τουρισμό, όπου η εποχικότητα εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονικό ζήτημα, η συγκεκριμένη τάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία – πολύ περισσότερο για την Αθήνα που έχει, ούτως ή άλλως, ανέβει τουριστικά τα τελευταία χρόνια προσελκύοντας ξένους επισκέπτες για σύντομες αποδράσεις Σαββατοκύριακου, τα λεγόμενα «city break». Η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει ήδη το πλεονέκτημα της σαφώς μεγαλύτερης αεροπορικής συνδεσιμότητας σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, χτίζει σταδιακά και μεγαλύτερες υποδομές εκδηλώσεων ώστε να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί γεγονότα και διοργανώσεις συχνότερα κατά τη διάρκεια του έτους, πέραν φυσικά των μεγάλων αθλητικών γεγονότων σε κλειστές υποδομές ή ευρύτερα στην ανοιχτή πόλη, όπως συμβαίνει κάθε Νοέμβριο με το μεγάλο γεγονός του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
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Σε μια συγκυρία όπου τα ταξίδια και οι εμπειρίες παραμένουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του ταξιδιωτικού κοινού σε όλη την Ευρώπη και κυρίως των νεότερων ταξιδιωτών, ο τουρισμός των ζωντανών εμπειριών, ή αλλιώς ο live τουρισμός, ανεβαίνει κι αυτός, με την Ελλάδα να ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση, έστω και σε πολύ μικρότερη κλίμακα: μεγάλες συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικά γεγονότα λειτουργούν πλέον για το κοινό ως αυτοτελής λόγος για ένα ταξίδι δημιουργώντας ζήτηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και κινητοποιώντας ένα ολόκληρο οικοσύστημα: από τις αερομεταφορές και τη διαμονή έως την εστίαση, τις μετακινήσεις και τη διασκέδαση.
Για τον ελληνικό τουρισμό, όπου η εποχικότητα εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονικό ζήτημα, η συγκεκριμένη τάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία – πολύ περισσότερο για την Αθήνα που έχει, ούτως ή άλλως, ανέβει τουριστικά τα τελευταία χρόνια προσελκύοντας ξένους επισκέπτες για σύντομες αποδράσεις Σαββατοκύριακου, τα λεγόμενα «city break». Η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει ήδη το πλεονέκτημα της σαφώς μεγαλύτερης αεροπορικής συνδεσιμότητας σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, χτίζει σταδιακά και μεγαλύτερες υποδομές εκδηλώσεων ώστε να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί γεγονότα και διοργανώσεις συχνότερα κατά τη διάρκεια του έτους, πέραν φυσικά των μεγάλων αθλητικών γεγονότων σε κλειστές υποδομές ή ευρύτερα στην ανοιχτή πόλη, όπως συμβαίνει κάθε Νοέμβριο με το μεγάλο γεγονός του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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