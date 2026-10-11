Aπό τη Βίσση έως τον Κλασικό Μαραθώνιο: Η Αθήνα ποντάρει στον live τουρισμό

Η Αθήνα χτίζει σταδιακά τη νέα αγορά των ζωντανών εμπειριών με αθλητικά γεγονότα και συναυλίες που φέρνουν επισκέπτες εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν