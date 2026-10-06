Ομόλογα: Η βουτιά του ευρώ ξύπνησε μνήμες από το 2012 – Πόσο κοντά είναι μια κρίση χρέους στην Ευρωζώνη;

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη ή οι αγορές έχουν αντιδράσει υπερβολικά; - Οι γαλλικές πιέσεις μεταδίδονται σε Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα, με το ελληνικό 10ετές να παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά από αρκετούς τίτλους της Ευρωζώνης - Αμερικανικά ομόλογα: Νέο sell-off στέλνει τις αποδόσεις σε υψηλά 24 ετών - Politico: Το γαλλικό χρέος ξυπνάει μνήμες από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης