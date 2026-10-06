Ομόλογα: Η βουτιά του ευρώ ξύπνησε μνήμες από το 2012 – Πόσο κοντά είναι μια κρίση χρέους στην Ευρωζώνη;
Ομόλογα: Η βουτιά του ευρώ ξύπνησε μνήμες από το 2012 – Πόσο κοντά είναι μια κρίση χρέους στην Ευρωζώνη;
Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη ή οι αγορές έχουν αντιδράσει υπερβολικά; - Οι γαλλικές πιέσεις μεταδίδονται σε Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα, με το ελληνικό 10ετές να παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά από αρκετούς τίτλους της Ευρωζώνης - Αμερικανικά ομόλογα: Νέο sell-off στέλνει τις αποδόσεις σε υψηλά 24 ετών - Politico: Το γαλλικό χρέος ξυπνάει μνήμες από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης
H χθεσινή βουτιά του ευρώ, αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο της κρίσης στην αγορά ομολόγων, με την πίεση που δέχεται η Γαλλία να μεταδίδεται πλέον ξεκάθαρα και σε άλλους κρατικούς τίτλους, όπως της Ισπανίας, της Ιταλίας, αλλά και της Ελλάδας. Με την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, να φτάνει τη Δευτέρα έως και τα 1,116 δολάρια (χαμηλό 17 μηνών) και σήμερα να παραμένει κοντά στα 1,2, το υψηλό δημόσιο χρέος των ευρωπαϊκών οικονομιών είναι αυτή τη στιγμή μία από τις βασικές πηγές ανησυχίας στην αγορά και οι μνήμες από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης δείχνουν να έχουν ξυπνήσει για τα καλά.
Το «μαύρο πρόβατο» είναι η Γαλλία και τα δημόσια οικονομικά της, με τις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων να έχουν εκτοξευτεί την τελευταία εβδομάδα, εξαιτίας της κρίσης στην επενδυτική εμπιστοσύνη. Πλέον, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, προκειμένου να διακρατήσουν γαλλικό χρέος.
Η νευρικότητα έχει περάσει εδώ και μέρες τα γαλλικά σύνορα, πλήττοντας κρατικά ομόλογα και άλλων χωρών, ενώ στο στόχαστρο είναι πλέον και το ευρώ. Σε πρόσφατη ανάλυση της Goldman Sachs, αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι «υπάρχουν ενδείξεις επιπτώσεων και σε άλλες αγορές ομολόγων». Ως παράδειγμα, δίνεται η απόδοση των διετών ιταλικών κρατικών ομολόγων, που αυξήθηκε απότομα τις τελευταίες ημέρες.
Περνώντας στο ενιαίο νόμισμα, μόλις σε έξι εβδομάδες, το ευρώ έχει χάσει σχεδόν 5% της αξίας του έναντι του δολαρίου. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα δημόσιου χρέους. Το αμερικανικό χρέος ξεπέρασε τον Αύγουστο τα 40 τρισ. δολάρια, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα ενδέχεται φέτος να φθάσει τα 2,1 τρισ. δολάρια.
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Το «μαύρο πρόβατο» είναι η Γαλλία και τα δημόσια οικονομικά της, με τις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων να έχουν εκτοξευτεί την τελευταία εβδομάδα, εξαιτίας της κρίσης στην επενδυτική εμπιστοσύνη. Πλέον, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου, προκειμένου να διακρατήσουν γαλλικό χρέος.
Η νευρικότητα έχει περάσει εδώ και μέρες τα γαλλικά σύνορα, πλήττοντας κρατικά ομόλογα και άλλων χωρών, ενώ στο στόχαστρο είναι πλέον και το ευρώ. Σε πρόσφατη ανάλυση της Goldman Sachs, αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι «υπάρχουν ενδείξεις επιπτώσεων και σε άλλες αγορές ομολόγων». Ως παράδειγμα, δίνεται η απόδοση των διετών ιταλικών κρατικών ομολόγων, που αυξήθηκε απότομα τις τελευταίες ημέρες.
Περνώντας στο ενιαίο νόμισμα, μόλις σε έξι εβδομάδες, το ευρώ έχει χάσει σχεδόν 5% της αξίας του έναντι του δολαρίου. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα δημόσιου χρέους. Το αμερικανικό χρέος ξεπέρασε τον Αύγουστο τα 40 τρισ. δολάρια, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα ενδέχεται φέτος να φθάσει τα 2,1 τρισ. δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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