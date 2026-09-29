Το ολοκαίνουργιο Prada 8 ορόφων εκεί που ξεκίνησαν όλα
Το ολοκαίνουργιο Prada 8 ορόφων εκεί που ξεκίνησαν όλα
Ο οίκος επιστρέφει στις ρίζες του με ένα από τα πιο φιλόδοξα retail projects της δεκαετίας, το ολοκαίνουργιο Prada Galleria Milano
Η καρδιά της νέας Prada Galleria χτυπά στο εσωτερικό της Galleria Vittorio Emanuele II, του εμβληματικού αρχιτεκτονικού κοσμήματος του 19ου αιώνα. Μέχρι πρότινος, η παρουσία του οίκου στη στοά ήταν χωρισμένη στα δύο: το ιστορικό κατάστημα Prada Donna και η μπουτίκ Prada Uomo λειτουργούσαν αντικριστά, στις απέναντι πλευρές του κεντρικού, μεγαλοπρεπούς οκταγώνου. Η μεγάλη αρχιτεκτονική και σημειολογική επανάσταση αυτού του project έγκειται στην απόφαση να ενωθούν αυτοί οι δύο κόσμοι. Η ένωση αυτή επιτεύχθηκε με έναν τρόπο που αγγίζει τα όρια του μυθιστορήματος, μέσα από τη δημιουργία του Passaggio Segreto (κρυφό πέρασμα).
Υπόγεια και επίγεια σύνδεση με την ιστορία
Πρόκειται για μια υπόγεια, επενδυμένη με πολυτελές βελούδο σήραγγα, η οποία διαπερνά τα θεμέλια της στοάς, περνώντας κάτω από το περίτεχνο μωσαϊκό δάπεδο. Το Passaggio Segreto δεν είναι ένας απλός, λειτουργικός διάδρομος μετάβασης, αλλά ένας ατμοσφαιρικός, σχεδόν μυσταγωγικός χώρος, ένας υπόγειος εκθεσιακός θύλακας που φιλοξενεί ιστορικά αντικείμενα, τοιχογραφίες και σπάνια τεκμήρια από το προσωπικό αρχείο του οίκου. Καθώς ο επισκέπτης το διασχίζει, βιώνει μια σχεδόν κινηματογραφική μετάβαση, μια «γέφυρα» ανάμεσα στο παρελθόν του 1913 και το δημιουργικό όραμα του σήμερα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Υπόγεια και επίγεια σύνδεση με την ιστορία
Πρόκειται για μια υπόγεια, επενδυμένη με πολυτελές βελούδο σήραγγα, η οποία διαπερνά τα θεμέλια της στοάς, περνώντας κάτω από το περίτεχνο μωσαϊκό δάπεδο. Το Passaggio Segreto δεν είναι ένας απλός, λειτουργικός διάδρομος μετάβασης, αλλά ένας ατμοσφαιρικός, σχεδόν μυσταγωγικός χώρος, ένας υπόγειος εκθεσιακός θύλακας που φιλοξενεί ιστορικά αντικείμενα, τοιχογραφίες και σπάνια τεκμήρια από το προσωπικό αρχείο του οίκου. Καθώς ο επισκέπτης το διασχίζει, βιώνει μια σχεδόν κινηματογραφική μετάβαση, μια «γέφυρα» ανάμεσα στο παρελθόν του 1913 και το δημιουργικό όραμα του σήμερα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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