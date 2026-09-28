Γιάννης Μασούτης: Πώς «έστρωσε» τον ισολογισμό της Μασούτης πριν από το μεγάλο άλμα με την Κρητικός

Η αναχρηματοδότηση άνω των 200 εκατ. ευρώ, η μεταφορά του χρέους σε μεγαλύτερες διάρκειες και οι επενδύσεις 49,3 εκατ. ευρώ - Με τι οικονομικές αντοχές μπαίνει στη συμφωνία των 190 εκατ. ευρώ και το στοίχημα της κερδοφορίας της Κρητικός