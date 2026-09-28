Γιάννης Μασούτης: Πώς «έστρωσε» τον ισολογισμό της Μασούτης πριν από το μεγάλο άλμα με την Κρητικός
Γιάννης Μασούτης: Πώς «έστρωσε» τον ισολογισμό της Μασούτης πριν από το μεγάλο άλμα με την Κρητικός
Η αναχρηματοδότηση άνω των 200 εκατ. ευρώ, η μεταφορά του χρέους σε μεγαλύτερες διάρκειες και οι επενδύσεις 49,3 εκατ. ευρώ - Με τι οικονομικές αντοχές μπαίνει στη συμφωνία των 190 εκατ. ευρώ και το στοίχημα της κερδοφορίας της Κρητικός
Η συμφωνία με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός αλλάζει κατηγορία μεγέθους για τη Μασούτης και αποτελεί το μεγαλύτερο επιχειρηματικό στοίχημα που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα ο Γιάννης Μασούτης. Πίσω από τον νέο όμιλο των περίπου 2 δισ. ευρώ σε πωλήσεις βρίσκεται όμως μια εξίσωση με δύο διαφορετικές αφετηρίες: από τη μία η Μασούτης, η οποία το 2025 αναδιάταξε σημαντικά τον δανεισμό της, επένδυσε σχεδόν 50 εκατ. ευρώ και ενίσχυσε τις ταμειακές ροές της και, από την άλλη, η Κρητικός, μια επιχείρηση 836 εκατ. ευρώ με χαμηλότερα λειτουργικά περιθώρια, ζημιές και αυξημένο δανεισμό.
Η τελευταία αυτοτελής χρήση πριν από τη συμφωνία δείχνει ότι η Μασούτης είχε ήδη προχωρήσει σε σημαντική αναδιάταξη της χρηματοδοτικής της δομής. Μέσα στο 2025 άντλησε νέα δάνεια 217,47 εκατ. ευρώ και αποπλήρωσε 223,68 εκατ. ευρώ, μεταφέροντας μεγάλο μέρος του χρέους της σε μεγαλύτερες διάρκειες. Παράλληλα πραγματοποίησε επενδύσεις 49,27 εκατ. ευρώ, δημιούργησε λειτουργικές ταμειακές ροές 58,8 εκατ. ευρώ και περιόρισε τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό της.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η τελευταία αυτοτελής χρήση πριν από τη συμφωνία δείχνει ότι η Μασούτης είχε ήδη προχωρήσει σε σημαντική αναδιάταξη της χρηματοδοτικής της δομής. Μέσα στο 2025 άντλησε νέα δάνεια 217,47 εκατ. ευρώ και αποπλήρωσε 223,68 εκατ. ευρώ, μεταφέροντας μεγάλο μέρος του χρέους της σε μεγαλύτερες διάρκειες. Παράλληλα πραγματοποίησε επενδύσεις 49,27 εκατ. ευρώ, δημιούργησε λειτουργικές ταμειακές ροές 58,8 εκατ. ευρώ και περιόρισε τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό της.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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