Ιωάννα Παπαδοπούλου: Η «τακτοποίηση» της Μπισκότα Παπαδοπούλου, οι νέες επενδύσεις και η σκιά του Κηφισού

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 252,5 εκατ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 17,4% - Η επένδυση 59,6 εκατ. ευρώ για τα Caprice, οι αλλαγές στη μετοχική και περιουσιακή δομή και ο ρόλος της επόμενης γενιάς