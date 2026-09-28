Ιωάννα Παπαδοπούλου: Η «τακτοποίηση» της Μπισκότα Παπαδοπούλου, οι νέες επενδύσεις και η σκιά του Κηφισού
Ιωάννα Παπαδοπούλου: Η «τακτοποίηση» της Μπισκότα Παπαδοπούλου, οι νέες επενδύσεις και η σκιά του Κηφισού
Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 252,5 εκατ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 17,4% - Η επένδυση 59,6 εκατ. ευρώ για τα Caprice, οι αλλαγές στη μετοχική και περιουσιακή δομή και ο ρόλος της επόμενης γενιάς
Η κα Ιωάννα Παπαδοπούλου βάζει σε σειρά τα κομμάτια για την επόμενη ημέρα της ιστορικής μπισκοτοβιομηχανίας. Με την τέταρτη γενιά της οικογένειας εδώ και χρόνια μέσα στην επιχείρηση, αλλαγές στη μετοχική και περιουσιακή δομή και μια νέα επένδυση 59,6 εκατ. ευρώ στον Βόλο για τα Caprice, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος ανοίγει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη γίνεται ακριβότερη: οι πωλήσεις ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 250 εκατ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 17,4%.
Σε όλα αυτά ήρθε τις τελευταίες ημέρες να προστεθεί και μια ανεπιθύμητη «σκιά». Η υπόθεση του βυτιοφόρου εξωτερικού συνεργάτη, που είχε παραλάβει απόβλητα από το εργοστάσιο του Ταύρου και φέρεται να τα απέρριψε παράνομα στον Κηφισό, έφερε την Παπαδοπούλου στο επίκεντρο για όλους τους λάθος λόγους. Η συγκυρία έχει ενδιαφέρον, καθώς στην οικονομική έκθεση η ίδια η εταιρεία κάνει ειδική αναφορά στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σε όλα αυτά ήρθε τις τελευταίες ημέρες να προστεθεί και μια ανεπιθύμητη «σκιά». Η υπόθεση του βυτιοφόρου εξωτερικού συνεργάτη, που είχε παραλάβει απόβλητα από το εργοστάσιο του Ταύρου και φέρεται να τα απέρριψε παράνομα στον Κηφισό, έφερε την Παπαδοπούλου στο επίκεντρο για όλους τους λάθος λόγους. Η συγκυρία έχει ενδιαφέρον, καθώς στην οικονομική έκθεση η ίδια η εταιρεία κάνει ειδική αναφορά στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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