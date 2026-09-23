Κονσταντίν Μερκβιλάτζε: Μπορεί ο Γεωργιανός μάνατζερ να ξεκλειδώσει τη δυναμική της PepsiCo Hellas
Κονσταντίν Μερκβιλάτζε: Μπορεί ο Γεωργιανός μάνατζερ να ξεκλειδώσει τη δυναμική της PepsiCo Hellas
Η επιστροφή στις ζημιές, η αναδιάρθρωση και η μεταφορά του διοικητικού κέντρου βάρους στο Βελιγράδι - Η κυριαρχία στα σνακ και η δύσκολη μάχη των αναψυκτικών
Με το διοικητικό κέντρο βάρους να μετακινείται προς το Βελιγράδι και την ελληνική θυγατρική να εισέρχεται σε νέο κύκλο αναδιάρθρωσης, ο Κονσταντίν Μερκβιλάτζε αναλαμβάνει μια εταιρεία δύο ταχυτήτων. Η PepsiCo Hellas κυριαρχεί με μεγάλη διαφορά στα σνακ, αλλά στα αναψυκτικά απέχει αισθητά από τη θέση που κατέχει διεθνώς ο αμερικανικός όμιλος. Η αλλαγή διοίκησης συμπίπτει, μάλιστα, με την επιστροφή της εταιρείας στις ζημιές, έπειτα από μία χρονιά στάσιμων πωλήσεων και νέας μείωσης του προσωπικού.
Ο Κονσταντίν Μερκβιλάτζε ανέλαβε στα τέλη του 2025 γενικός διευθυντής για την Ελλάδα και την Κύπρο, διαδεχόμενος την Ίνγκα Ντένγκελ, η οποία αποχώρησε για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Τον Ιανουάριο του 2026 ανέλαβε και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της PepsiCo Hellas, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο.
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Ο Κονσταντίν Μερκβιλάτζε ανέλαβε στα τέλη του 2025 γενικός διευθυντής για την Ελλάδα και την Κύπρο, διαδεχόμενος την Ίνγκα Ντένγκελ, η οποία αποχώρησε για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Τον Ιανουάριο του 2026 ανέλαβε και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της PepsiCo Hellas, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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