Κονσταντίν Μερκβιλάτζε: Μπορεί ο Γεωργιανός μάνατζερ να ξεκλειδώσει τη δυναμική της PepsiCo Hellas

Η επιστροφή στις ζημιές, η αναδιάρθρωση και η μεταφορά του διοικητικού κέντρου βάρους στο Βελιγράδι - Η κυριαρχία στα σνακ και η δύσκολη μάχη των αναψυκτικών