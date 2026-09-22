Τα ξένα κεφαλαία, ο Κ.Μ και η πίεση στην κάλπη, οι μεταγραφές αεροδρομίου του Νίκου Α. και ο πάγκος του Αλέξη, πάμε όλοι στην Κατερίνα για ψυχοθεραπεία

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Όταν τον ρώτησα αν οι συγκεκριμένοι επενδυτές, τα funds, κ.λπ., γνωρίζουν τα ποσοστά για αυτοδυναμία και τον εκλογικό νόμο μου απάντησε αφοπλιστικά: «μάλλον όχι, γι’ αυτό είναι σίγουροι ότι θα ξαναέχουμε σταθερή κυβέρνηση, εκτός αν αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί και το 2023 λέγαμε για 33%-34% τη Ν.Δ. και πήρε 41%». Όλο αυτό το λέω όχι τυχαία γιατί όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές τόσο το θέμα των συνεργασιών και των μη μονοκομματικών κυβερνήσεων θα τίθεται επί τάπητος μετ’ επιτάσεως. Και θα το βάζει πρώτος και καλύτερος ο Μητσοτάκης για πολύ συγκεκριμένο και πολιτικά αυτονόητο λόγο. Και όπως καταλαβαίνετε την πίεση δεν θα την τρώει ο Τσίπρας, αυτός είναι δεδομένος αντίπαλος, αλλά ο Νίκος Α. (έλειπε, λέει, στο εξωτερικό το weekend και δεν πήγε στην κηδεία της Μαργαρίτας) ο οποίος θα πρέπει να βρει τι θα απαντάει πειστικά. Ήδη, αν έχετε παρατηρήσει ο Μητσοτάκης το ’χει ξεκινήσει το τροπάρι, «εμείς θα επιδιώξουμε αυτοδυναμία αλλά αν ο λαός δεν μας θέλει μόνους μας να κυβερνήσουμε θα πρέπει να πάμε να βρούμε μια λύση…» λέει σε κάθε ευκαιρία, έτσι, ή κάπως έτσι. Και αν ο Ανδρουλάκης είναι τρίτος τι θα πει στον κόσμο, ότι δεν πάω μαζί του γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα του; «Θα έχει λοιπόν ο Ανδρουλάκης μια επιλογή (αν είναι τρίτος), ή συγκυβερνήτης, ή σπίτι του» λένε στο Μ.Μ και αυτό θα το δείτε να κλιμακώνεται τους επόμενους μήνες.Γιαννίτσης-Μιας και είμαστε στα Πασοκικά άκουσα τον Τάσο Γιαννίτση να λέει ότι σήμερα η διαφθορά είναι 200 φορές πιο μεγάλη από την εποχή που κυβερνούσαν αυτοί, εποχή Σημίτη, κυρίως. Χωρίς να βγάλω το υποδεκάμετρο της διαφθοράς και να μετρήσω τι γινόταν τότε και τώρα, εντάξει, μην υπερβάλλουμε κιόλας με την Πασοκάρα, δεν ήταν και παρθένες. Επί των ημερών τους βρέθηκε ο Άκης (10 χρόνια μετά βέβαια) να έχει λογαριασμούς κάτι 50άρικα μύρια ευρώ στην Ελβετία, κάτι 10ρικα μύρια στον Ζήγρα, κάτι σπίτια κ.λπ., επίσης το σπορ των εθνικών προμηθευτών η κυβέρνηση Σημίτη το έφτιαξε αλλά και η ληστεία του τρένου στο Χρηματιστήριο έγινε επίσης την ίδια εποχή. Προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σημίτης, ο Γιαννίτσης και η πλειοψηφία των υπουργών και των στελεχών είχαν εμπλοκή στα σκάνδαλα. Αλλά ότι γνώριζαν τι γινόταν, ή όχι αυτό ας το κρίνει ο καθένας μόνος του.Φαραντούρης-Αυλωνίτης-Μένω στο ΠΑΣΟΚ για να γράψω και μια καλή κουβέντα για τον Νίκο μας, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει μια βόλτα βρε αδερφάκι μου, ένα weekend και γυρνώντας οι δικοί του τα ’χουν κάνει γης μαδιάμ. Άντε εκείνος ο Φαραντούρης που όσο και να το διόρθωσε ουσιαστικά είπε στη Σδούκου ότι νταραβεριζόταν με υπουργούς και καλό θα ήταν να το διόρθωνε κανονικά. Άσε που η γυναίκα όπως είπε και ο Μαρινάκης είναι παντρεμένη με τρία παιδιά. Και δεν έφτανε αυτό βγήκε και η… μεταγραφή αεροδρομίου του Νίκου, ο Αυλωνίτης, πρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Κασσελάκης και είπε το πρωί… να συνεργαστούμε με την ΕΛΑΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση και μετά φυσικά το κράξιμο, τα πήρε πίσω. Τι να προλάβει ο άνθρωπος (ο Νίκος) που δεν φημίζεται ότι είναι και ο πιο γρήγορος του κόσμου;Τα ίδια στην ΕΛΑΣ, έρχεται ο πάγκος…-Όχι ότι ο φουκαράς ο Αλέξης στο νέο κόμμα δεν έχει κι αυτός τέτοια θέματα, όπως ο Ανδρουλάκης. Από τη μία, τα αυτογκόλ στην επικοινωνία, από θυρίδες, «παγκόσμια βάση δεδομένων» και κότερα, από την άλλη η βελόνα που άρχισε να ψιλοκολλάει στις δημοσκοπήσεις και ο Αλέξης πήρε δραστικά μέτρα. Σας είχα γράψει ότι έρχεται «ολικό λίφτινγκ» στα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ και έτσι εμφανίστηκαν χθες ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά 596 στελέχη ανά την επικράτεια. Δεν θα είναι υποψήφιοι, λέει, αλλά θα οργανώσουν τοπικά το κόμμα, το οποίο αλλάζει προσεχώς και «ομάδα κρούσης». Μετά την πρώτη -και μάλλον δοκιμαστική- περίοδο, τη μάχη στα τηλεπαράθυρα θα δώσει η νέα φουρνιά για την ΕΛ.Α.Σ, όσοι δηλαδή πέρασαν άνετα το πρώτο crash test, όπως οι: Φανή Παγκάλου, Κυβέλη Μάρδα, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Αναστάσης Ζανιάς, Αργύρης Μπεντενιώτης, Χριστίνα Τσαγκλή, Δημήτρης Τσέκερης, Φανή Κουντούρη, Γιάννης Σαλπέας, Φανή Γιωτάκη και Σωτήρης Τσουκαρέλης. Με τα πρωτοβρόχια, βέβαια, θα αριβάρουν και οι πρώτοι από την «παλιά φρουρά», δηλαδή στελέχη από τον άλλοτε ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ, που καθυστερούν, όχι μόνο γιατί η ΕΛ.Α.Σ σπρώχνει τους νέους και φρέσκους. Είναι βλέπεις, και ορισμένοι, παλιοί και δυνατοί, που δε βιάζονται να αφήσουν τις βουλευτικές έδρες επουδενί πριν από τα Χριστούγεννα.Τα κόλπα του Κασιδιάρη-Αφού πέρασε ένα Σαββατοκύριακο σε μπαρ και ξενύχτια, ο Κασιδιάρης εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας για να διαφημίσει το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» που έχουν φτιάξει ένας φίλος του, ο Δημητροκάλλης και δύο άλλοι βουλευτές ονόματι Βαλτογιάννης και Μανούσος. Δεν ξεκαθάρισε βεβαίως σε τι βαθμό θα συμμετέχει ο ίδιος, πέρα από την προβολή του νέου φορέα που μπορεί να τον δούμε να εμφανίζεται σύντομα ως μετρήσιμο μέγεθος στις δημοσκοπήσεις, καθώς οι δημοσκόποι βρίσκουν στις αυθόρμητες απαντήσεις τους κάτι του στυλ «το κόμμα του Ηλία». Η μόνη επιλογή για τον Κασιδιάρη πάντως είναι να κατέβει ανεξάρτητος και ΑΝ το κόμμα περάσει από τον Άρειο Πάγο να συνεργαστεί ως ανεξάρτητος. Βέβαια, όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου, τα οποία παρακολουθεί και ο Άρειος Πάγος αφού γίνονται στο φως της ημέρας.Το γαλάζιο πάρτι της 4ης Οκτωβρίου-Μπορεί στη ΝΔ να μην είναι ΠΑΣΟΚ για να γιορτάζουν με κλάξον και ηχητικά του Ανδρέα τα γενέθλιά τους, που ούτως ή άλλως λίγος κόσμος θυμάται, εντούτοις ψάχνονται για να κάνουν ένα χαλαρό, απογευματινό event την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ανήμερα της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Μου λένε ότι αναζητείται ένας χώρος στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα στηθούν μπάνερ, όχι κάτι στημένο με καρέκλες και μακρόσυρτες ομιλίες. Προφανώς θα υπάρχει ένα stage για να μιλήσει ο Μητσοτάκης, αλλά μέχρι εκεί. Μου λένε ότι οι προσκλήσεις δεν θα είναι ονομαστικές, θα αφορούν όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά προφανώς στους πρώην προέδρους μπορεί να γίνει και μια έξτρα νύξη, χωρίς να παίρνω όρκο. Για παράδειγμα, ο Κ.Μ πήρε τις προάλλες ένα τυπικό τηλέφωνο τον Καραμανλή για τα γενέθλιά του, χωρίς να λιώσουν οι πάγοι βέβαια, οπότε αμφιβάλλω και αν ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει στα γενέθλια της ΝΔ. Εδώ δεν πήγε στην εκδήλωση στη Ρηγίλλης για τα 50 χρόνια, θα πάει φέτος;Η τριμερής και το follow-up