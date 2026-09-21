Πωλείται ολόκληρος οικισμός προς 850.000 ευρώ
Πωλείται ολόκληρος οικισμός προς 850.000 ευρώ
Ο αγοραστής θα έχει στην κατοχή του 11 σπίτια, μια εκκλησία πάρκο, γήπεδο και παιδικές χαρές σε μια έκταση 40 στρεμμάτων στην Ισπανία
Σε μια προσπάθεια να δώσουν ξανά ζωή σε μικροσκοπικά χωριά που αντιμετωπίζουν σοβαρή δημογραφική κρίση, αλλά και να αποκαταστήσουν κτίσματα που έχουν υποστεί φθορές με το πέρασμα του χρόνου, δήμοι της Ιταλίας διαθέτουν κατοικίες προς μόλις 1 ευρώ. Στην πραγματικότητα, βέβαια, το πραγματικό κόστος είναι σημαντικά υψηλότερο, αφού χρειάζεται να δαπανηθούν τεράστια ποσά για την ανακαίνιση των σχεδόν υπό κατάρρευση, σε μερικές περιπτώσεις, ακινήτων.
Κατοικίες, εκκλησία και γήπεδο
Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στη βόρεια Ισπανία, δεν τίθεται προς πώληση ένα σπίτι, αλλά ένας ολόκληρος οικισμός. Η έκταση 40 στρεμμάτων στην επαρχία Ourense στη Γαλικία, σε μια περιοχή γνωστή για τα καταπράσινα τοπία, το κρυστάλλινο νερό που ρέει στους ποταμούς και τα ιστορικά πέτρινα σπίτια, ένας οικισμός στο δήμο Viana do Bolo, με κτίσματα συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. περιμένει αγοραστή. Σε αυτόν, περιλαμβάνονται 11 κατοικίες, με συνολικά 40 υπνοδωμάτια και περισσότερα από 20 μπάνια, ενώ το μεγαλύτερο σπίτι -με 2 ορόφους συνολικής επιφάνειας 668 τ.μ.- καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κατοικίες, εκκλησία και γήπεδο
Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στη βόρεια Ισπανία, δεν τίθεται προς πώληση ένα σπίτι, αλλά ένας ολόκληρος οικισμός. Η έκταση 40 στρεμμάτων στην επαρχία Ourense στη Γαλικία, σε μια περιοχή γνωστή για τα καταπράσινα τοπία, το κρυστάλλινο νερό που ρέει στους ποταμούς και τα ιστορικά πέτρινα σπίτια, ένας οικισμός στο δήμο Viana do Bolo, με κτίσματα συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. περιμένει αγοραστή. Σε αυτόν, περιλαμβάνονται 11 κατοικίες, με συνολικά 40 υπνοδωμάτια και περισσότερα από 20 μπάνια, ενώ το μεγαλύτερο σπίτι -με 2 ορόφους συνολικής επιφάνειας 668 τ.μ.- καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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