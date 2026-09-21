Μεσοβδόμαδα τα μέτρα, οι hi tech επαφές Κ.Μ στο Σαν Φρανσίσκο, η Μαργαρίτα και ο Νίκος Α., ο Σαμαράς και οι New York Times, η Blackrock «μιλάει» για το Ελ. Βενιζέλος
Μεσοβδόμαδα τα μέτρα, οι hi tech επαφές Κ.Μ στο Σαν Φρανσίσκο, η Μαργαρίτα και ο Νίκος Α., ο Σαμαράς και οι New York Times, η Blackrock «μιλάει» για το Ελ. Βενιζέλος
Χαίρετε, τις επόμενες ημέρες, αλλά πάντως όχι σήμερα όπως αρχικά είχε γραφτεί, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα πρώτο πακέτο μέτρων ενίσχυσης του κόσμου για το ενεργειακό
Η πρώτη δέσμη νομίζω ότι θα αφορά επιδότηση στην αντλία που λένε και θα κοστίσει στο κρατικό προϋπολογισμό περί τα 200 εκατ ευρώ. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες για να καταλάβουν όλοι που βρισκόμαστε στο όλο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας στα καύσιμα και των κρατικών επιδοτήσεων. Πρώτον, το πού θα βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου τον επόμενο μήνα που αρχίζει και η χειμερινή περίοδος τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια. Διεθνώς αναμεταδίδεται η πληροφορία ότι στη συνεδρίαση του G7 που προεδρεύουν οι Γάλλοι θα τεθεί θέμα -και εν τέλει θα γίνει- απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές ακόμα και στα 80 δολάρια το βαρέλι. Δεύτερον, στην Ευρώπη αυτή την ώρα οι χώρες είναι διχασμένες για το τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με την ενίσχυση των νοικοκυριών τον χειμώνα, οι κλασικοί βόρειοι λένε να βοηθήσει ο καθένας τον εαυτό του, οι νότιοι το αντίθετο και 10 από τις 27 κυβερνήσεις καρδιοχτυπούν γιατί έχουν εκλογές το 2027, μεταξύ των οποίων και εμείς. Πάντως για την ώρα τη μείωση του ΕΦΚ δεν την συζητάνε, ίσως συζητάνε τον ΦΠΑ λόγω του ότι αυξάνονται τα έσοδα από τις υψηλότερες τιμές. Τρίτον, τα δικά μας διυλιστήρια που δίνουν σήμερα επιδότηση στην αντλία δεν έχουν συμφωνήσει -ακόμα τουλάχιστον- για κάτι παραπάνω από αυτή, η οποία πάντως δεν είναι μικρή. Και μια γενική παρατήρηση, μάλλον το θέμα το ανέβασε από μόνη της η κυβέρνηση στα ύψη πριν ακόμα μπει ο χειμώνας και πριν δούμε και πού θα είναι οι τιμές διεθνώς.
Η συζήτηση με τα διυλιστήρια
-Ένας βασικός λόγος που οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια πάνε για λίγο πιο αργά μέσα αυτή την εβδομάδα είναι η εν εξελίξη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια για τον βαθμό συμμετοχής τους στις επιδοτήσεις. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τα διυλιστήρια εμφανίζονται έτοιμα να στηρίξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης με σοβαρό τρόπο, ζητούν όμως να εξαιρεθούν από τη στήριξη στην αμόλυβδη βενζίνη, για την οποία η κυβέρνηση ούτως ή άλλως δεν βάζει λεφτά. Από την άλλη η κυβέρνηση ζητά τη συμμετοχή τους και στις τρεις κατηγορίες καυσίμων. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια.
Οι big tech επαφές Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο
-Σοβαρά ραντεβού μαθαίνω ότι έχει ο Μητσοτάκης που από σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο. Θα δει ανώτερα στελέχη της Nvidia και θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις της Tesla, όπου θα ξεναγηθεί και θα δει περισσότερα για τις εσωτερικές διαδικασίες των τεχνολογικών κολοσσών. Επίσης θα μιλήσει στο Ίδρυμα Χούβερ του πανεπιστημίου Στάνφορντ με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις, ενώ θα δει και τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο που είναι ο κληρονόμος της Levi’s. Επίσης, προγραμματίζεται να μιλήσει σε συνέδριο της Endeavor με την αντικυβερνήτη της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη, την επικεφαλής της Endeavor Greece Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου και με τη συμμετοχή Ελλήνων που διακρίνονται στη Silicon Valley.
Ο Χατζηδάκης στις Βρυξέλλες για τη γραφειοκρατία
-Στις Βρυξέλλες ταξιδεύει σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, προσκεκλημένος της αυστριακής κυβέρνησης στην ημερίδα για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής «Συμμαχίας για τη Μείωση της Γραφειοκρατίας». Η πρόσκληση μόνο εθιμοτυπική δεν είναι: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καλείται να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία από μεταρρυθμίσεις όπως ο νόμος «Για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» και η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων -δύο πεδία στα οποία είχε προσωπική εμπλοκή. Το πολιτικό βάρος της ημερίδας αποτυπώνεται και στη σύνθεσή της. Στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Valdis Dombrovskis, ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Vincent Van Peteghem, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων Maria Elisabetta Alberti Casellati και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Gunther Krichbaum, μαζί με εκπροσώπους συνολικά 16 κρατών μελών. Η νέα Συμμαχία βάζει στο επίκεντρο την απλούστερη νομοθεσία, την ψηφιακή διοίκηση και την αρχή «μόνον άπαξ», ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μη χρειάζεται να προσκομίζουν ξανά και ξανά τα ίδια δικαιολογητικά. Πρόκειται για πεδίο στο οποίο η Ελλάδα έχει κάνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη από το να έχει λύσει τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας. Το ότι ο Χατζηδάκης πηγαίνει πάντως για να παρουσιάσει τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό το επίπεδο και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται, έχει ιδιαίτερη σημασία.
Αναβαθμίσεις και ευκαιρίες
-Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Scope από την κατηγορία BBB σε BBB+ ξεχώρισε στην ειδησεογραφία του Σαββατοκύριακου. Μαζί με την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας (που σημαίνει αυξημένη πιθανότητα μελλοντικής αναβάθμισης) από τη Moody’s, η Ελλάδα κινείται αντίθετα από το κλίμα πιέσεων που καταγράφεται σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, έχουν τα στοιχεία που αποτίμησαν θετικά οι δύο οίκοι αξιολόγησης. Μια ματιά στις εκθέσεις τους είναι αποκαλυπτική, καθώς εστιάζουν στην ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους και τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις σε συνδυασμό με την ανθεκτικότερη ανάπτυξη σε σχέση με την ΕΕ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και, ευρύτερα, στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Άρα λοιπόν η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης (και μαζι ο Πιερρακάκης) αναγνωρίζονται κατά κάποιο τρόπο έμπρακτα σε διεθνές επίπεδο. Και, όπως η Ελλάδα έχασε την ευνοϊκή οικονομική κατάσταση του 2015 (τότε που στην Ευρώπη «έβρεχε λεφτά» και εμείς κρατούσαμε ομπρέλα), τώρα έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί ως νησίδα σταθερότητας σε μια δυσμενή διεθνή συγκυρία.
Πρώτη κατοικία και servicers
-Από σήμερα ενεργοποιείται μια σημαντική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, την οποία ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε προαναγγείλει ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Ο οφειλέτης θα μπορεί πλέον, εφόσον το επιλέξει, να διαχωρίζει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη περιουσία του, προκειμένου να τη διασώσει μέσω του εξωδικαστικού, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να ρευστοποιηθούν για την αποπληρωμή των χρεών του. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει, υπό προϋποθέσεις, σε ευνοϊκότερη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Πέρα από την αυτονόητη «ανάσα» για χιλιάδες δανειολήπτες, η εξέλιξη αυτή έχει ενδιαφέρον να «διαβαστεί» συνδυαστικά με μια δήλωση που έκανε προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών για τους servicers. «Είμαστε από πάνω», είχε πει χαρακτηριστικά ο Πιερρακάκης, διαβεβαιώνοντας ότι το ΥΠΟΙΚ παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου και, όπου διαπιστώνονται ανάγκες, θα ακολουθούν παρεμβάσεις.
Η ατζέντα Παπασταύρου στον ΟΗΕ
Η συζήτηση με τα διυλιστήρια
-Ένας βασικός λόγος που οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια πάνε για λίγο πιο αργά μέσα αυτή την εβδομάδα είναι η εν εξελίξη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια για τον βαθμό συμμετοχής τους στις επιδοτήσεις. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τα διυλιστήρια εμφανίζονται έτοιμα να στηρίξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης με σοβαρό τρόπο, ζητούν όμως να εξαιρεθούν από τη στήριξη στην αμόλυβδη βενζίνη, για την οποία η κυβέρνηση ούτως ή άλλως δεν βάζει λεφτά. Από την άλλη η κυβέρνηση ζητά τη συμμετοχή τους και στις τρεις κατηγορίες καυσίμων. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια.
Οι big tech επαφές Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο
-Σοβαρά ραντεβού μαθαίνω ότι έχει ο Μητσοτάκης που από σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο. Θα δει ανώτερα στελέχη της Nvidia και θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις της Tesla, όπου θα ξεναγηθεί και θα δει περισσότερα για τις εσωτερικές διαδικασίες των τεχνολογικών κολοσσών. Επίσης θα μιλήσει στο Ίδρυμα Χούβερ του πανεπιστημίου Στάνφορντ με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις, ενώ θα δει και τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο που είναι ο κληρονόμος της Levi’s. Επίσης, προγραμματίζεται να μιλήσει σε συνέδριο της Endeavor με την αντικυβερνήτη της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη, την επικεφαλής της Endeavor Greece Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου και με τη συμμετοχή Ελλήνων που διακρίνονται στη Silicon Valley.
Ο Χατζηδάκης στις Βρυξέλλες για τη γραφειοκρατία
-Στις Βρυξέλλες ταξιδεύει σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, προσκεκλημένος της αυστριακής κυβέρνησης στην ημερίδα για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής «Συμμαχίας για τη Μείωση της Γραφειοκρατίας». Η πρόσκληση μόνο εθιμοτυπική δεν είναι: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καλείται να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία από μεταρρυθμίσεις όπως ο νόμος «Για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» και η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων -δύο πεδία στα οποία είχε προσωπική εμπλοκή. Το πολιτικό βάρος της ημερίδας αποτυπώνεται και στη σύνθεσή της. Στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Valdis Dombrovskis, ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Vincent Van Peteghem, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων Maria Elisabetta Alberti Casellati και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Gunther Krichbaum, μαζί με εκπροσώπους συνολικά 16 κρατών μελών. Η νέα Συμμαχία βάζει στο επίκεντρο την απλούστερη νομοθεσία, την ψηφιακή διοίκηση και την αρχή «μόνον άπαξ», ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μη χρειάζεται να προσκομίζουν ξανά και ξανά τα ίδια δικαιολογητικά. Πρόκειται για πεδίο στο οποίο η Ελλάδα έχει κάνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη από το να έχει λύσει τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας. Το ότι ο Χατζηδάκης πηγαίνει πάντως για να παρουσιάσει τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό το επίπεδο και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται, έχει ιδιαίτερη σημασία.
Αναβαθμίσεις και ευκαιρίες
-Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Scope από την κατηγορία BBB σε BBB+ ξεχώρισε στην ειδησεογραφία του Σαββατοκύριακου. Μαζί με την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας (που σημαίνει αυξημένη πιθανότητα μελλοντικής αναβάθμισης) από τη Moody’s, η Ελλάδα κινείται αντίθετα από το κλίμα πιέσεων που καταγράφεται σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, έχουν τα στοιχεία που αποτίμησαν θετικά οι δύο οίκοι αξιολόγησης. Μια ματιά στις εκθέσεις τους είναι αποκαλυπτική, καθώς εστιάζουν στην ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους και τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις σε συνδυασμό με την ανθεκτικότερη ανάπτυξη σε σχέση με την ΕΕ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και, ευρύτερα, στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Άρα λοιπόν η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης (και μαζι ο Πιερρακάκης) αναγνωρίζονται κατά κάποιο τρόπο έμπρακτα σε διεθνές επίπεδο. Και, όπως η Ελλάδα έχασε την ευνοϊκή οικονομική κατάσταση του 2015 (τότε που στην Ευρώπη «έβρεχε λεφτά» και εμείς κρατούσαμε ομπρέλα), τώρα έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί ως νησίδα σταθερότητας σε μια δυσμενή διεθνή συγκυρία.
Πρώτη κατοικία και servicers
-Από σήμερα ενεργοποιείται μια σημαντική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, την οποία ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε προαναγγείλει ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Ο οφειλέτης θα μπορεί πλέον, εφόσον το επιλέξει, να διαχωρίζει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη περιουσία του, προκειμένου να τη διασώσει μέσω του εξωδικαστικού, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να ρευστοποιηθούν για την αποπληρωμή των χρεών του. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει, υπό προϋποθέσεις, σε ευνοϊκότερη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Πέρα από την αυτονόητη «ανάσα» για χιλιάδες δανειολήπτες, η εξέλιξη αυτή έχει ενδιαφέρον να «διαβαστεί» συνδυαστικά με μια δήλωση που έκανε προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών για τους servicers. «Είμαστε από πάνω», είχε πει χαρακτηριστικά ο Πιερρακάκης, διαβεβαιώνοντας ότι το ΥΠΟΙΚ παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου και, όπου διαπιστώνονται ανάγκες, θα ακολουθούν παρεμβάσεις.
Η ατζέντα Παπασταύρου στον ΟΗΕ
-Με την κλιματική και ενεργειακή διπλωματία ψηλά στην ατζέντα του μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη και Σταύρος Παπασταύρου, για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις εθιμοτυπικές επαφές. Μαθαίνω ότι ο Παπασταύρου θα παρευρεθεί, στις 23 Σεπτεμβρίου, στην υψηλού επιπέδου εκδήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δράση για το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση, μεταφέροντας στο διεθνές τραπέζι τις ελληνικές θέσεις. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν υπουργοί Περιβάλλοντος από μεγάλες οικονομίες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, ευάλωτα κράτη, καθώς και χώρες που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς και καταναλωτές ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Με το βλέμμα στραμμένο και στην COP31, ο Παπασταύρου θα έχει σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη για τις μεγάλες ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ανάμεσά τους και η λειψυδρία, την οποία αναδεικνύει ως μία από τις πλέον επείγουσες προκλήσεις της εποχής.
Μαργαρίτα Παπανδρέου και Ανδρουλάκης
-Χθες, ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ αλλά και πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι (η Ντόρα, ο Λιβάνιος, ο Νικήτας Κακλαμάνης και άλλοι) αποχαιρέτησαν την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από την ζωή την Παρασκευή γαλήνια στο σπίτι του πρωτότοκου γιου της Γιώργου και μαζί με όλη την οικογένεια της. Η Μαργαρίτα ήταν μια δυναμική γυναίκα που επηρέασε τον Ανδρέα θετικά σε μια σειρά από ζητήματα όπως το κληρονομικό δίκαιο υπέρ των γυναικών, το δικαίωμα στο πατρικό όνομα στον γάμο και αλλά καλά που πρωτοπόρησε τότε το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι από την τελετή αποχαιρετισμού ενός σημαντικού για τον χώρο ανθρώπου δεν πήγε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκης. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε μια σοβαρή δικαιολογία που να μην έγινε γνωστή;
Σαμαράς και… New York Times
-Μου λένε κάθε μέρα ότι... έρχεται η μέρα της αποκάλυψης του κόμματος Σαμαρά και το περιμένουμε όλοι ως πολιτικό γεγονός. Τώρα κάποιοι δικοί του, μού λέει μια πηγή μου, ότι προβλέπουν 20% στις εκλογές για Μητσοτάκη, 15% για τον αρχηγό τους Αντώνη και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν ούτε Δένδια, ούτε άλλον από τη ΝΔ για πρωθυπουργό σε οικουμενική παρά μόνο τον ίδιο τον Σαμαρά για μια διετία μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Εμείς αύριο εδώ, λέμε να ανακοινώσουμε ότι αγοράσαμε τους New York Times.
Το gathering της Ξενοφώντος
-Πολύς κόσμος αναμένεται να συγκεντρωθεί σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, όπου η Μονή Ξενοφώντος του Αγίου Όρους κάνει μεγάλη εκδήλωση για τα 50 της χρόνια, αλλά και για την ενθρόνιση του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Αλέξιου. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο, θα δώσουν το παρών ο Τασούλας, αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, αλλά και διάφοροι παράγοντες που επιζητούν την υποστήριξη του Αγίου Όρους. Άλλωστε εκλογές έρχονται και ο ρόλος των αγιορειτών είναι πάντα κρίσιμος.
Υπόθεση Μαζωνάκη και ξυλόλια...
-Τώρα από προχθές έχει αρχίσει και φτιάχνεται στα media στα social media αλλά και από την αντιπολίτευση ότι (και) για τον Μαζωνάκη φταίει η κυβέρνηση, η γυναίκα του Στουρνάρα και του Χατζηδάκη, ο Πλεύρης και ό,τι βρεθεί μπροστά τους αρκεί να πούνε κάτι. Αν το νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές και θέλει σφίξιμο σαφώς είναι ένα ζήτημα, αλλά στ' αλήθεια χρειάζεται πολύ να καταλάβει ένας άνθρωπος πού πηγαίνει για την υγεία του και πού όχι; Τελοσπάντων στη χώρα του ξυλολίου όλα είναι δυνατόν να συμβούν...
Η Blackrock πολιορκεί το ΔΑΑ (θα πουλήσουν οι Καναδοί;)
-Kαι αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα για τα νέα της αγοράς που είναι εξόχως ενδιαφέροντα. Όπως γράφαμε και την Παρασκευή, στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος είναι η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία μετά από συνεχόμενες ανόδους έκλεισε στα 12,27 ευρώ, επίδοση που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για τη μετοχή. Είχαμε γράψει μάλιστα πως το άλμα της μετοχής του ΔΑΑ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του αεροδρομίου. Αυτά λέγαμε την Παρασκευή, αλλά τελικά η στήλη διαπίστωσε ότι ο ενθουσιασμός για τις μετοχές του ΔΑΑ δεν έχει να κάνει «με την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του αεροδρομίου», αλλά με την Global Infrastructure Partners, γνωστή ως GIP, μια εταιρία του ομίλου της Blackrock. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η GIP είναι σε συζητήσεις με την καναδική PSP Investements που μέσω της Avi Alliance ελέγχει το 50,37% του ΔΑΑ για να εντάξει το ΔΑΑ στο χαρτοφυλάκιο της, το οποίο μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει τα αεροδρόμια Gatwick, Εδιμβούργου, Σίδνεϊ και London City Airport. Για να μην έχουμε παρανοήσεις και εμπλοκές, η στήλη γνωρίζει ότι γίνονται συζητήσεις. Τώρα αν οι Καναδοί θα πουλήσουν ή όχι και γενικότερα πως αντιμετωπίζουν την προσέγγιση από την GIP δεν είναι γνωστό. Υποθέτω πως θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα οι σχετικές διαψεύσεις του τύπου «ο μέτοχος δεν μας έχει ενημερώσει... κ.λπ.». Πάντως το ταμπλό ξέρει πάντα καλύτερα (+ 8,9%, από τα 11,27 στα 12,27 ευρώ) με τη μετοχή να κλείνει για πρώτη φορά πάνω από τα 12 ευρώ. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 54 εκατ. ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται πλέον στα 3,9 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση της μετοχής από την εισαγωγή της στο ΧΑ, τον Φεβρουάριο του 2024.
Ε-Ε -Ερχεται (η εξαγορά στον τομέα της τεχνολογίας/πληροφορικής)
-Κι εφόσον πιάσαμε τα deals, θα επιτρέψετε στη στήλη να επιμείνει στις πληροφορίες της για μεγάλο -εξωχρηματιστηριακό- deal στον τομέα της τεχνολογίας/πληροφορικής. Η αντίστροφη μέτρηση για τις σχετικές ανακοινώσεις πλησιάζει στο τέλος και συζητάμε πάντα για πολλά χρήματα καθώς το τίμημα θα εντυπωσιάσει και σημαντικά ονόματα.
Ενδιαφέρον funds για τη Συνεταιριστική Χανίων
-Kαι συνεχίζω με τις δουλειές που έρχονται για να αναφέρω πως παρά τις αντιξοότητες, το 2026 φαίνεται πως θα είναι η χρονιά της Συνεταιριστικής Χανίων. Ενδιαφέρον και μάλιστα θερμό εκδηλώνεται ενόψει της πώλησης μεγαλύτερου πακέτου μετοχών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αναμένεται να συμβεί εντός του έτους περίπου ταυτόχρονα με τη μετατροπή της τράπεζας σε Α.Ε. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι ενδιαφερόμενοι είναι funds, ενώ η τράπεζα συνεχίζει και το σχέδιό της για πώληση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων με πρώτο την ΕΤΑΝΑΠ. Η συγκεκριμένη αυτή εταιρεία εμφιαλώνει και διαθέτει στην αγορά το πολύ γνωστό φυσικό μεταλλικό νερό SAMARIA, καθώς και τα ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ. Μέχρι τότε πάντως η τράπεζα βρίσκεται υπό το άγρυπνο μάτι της ΤτΕ σε κάθε της κίνηση.
Πώς η Volotea μπορεί να βρεθεί στην αγκαλιά της Aegean
-Τις τελευταίες ημέρες έχουν πληθύνει οι πληροφορίες εκτός συνόρων για νέα χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση στη Volotea με μετατροπή χρέους σε μετοχές και πιθανή περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής της Aegean στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η ελληνική αεροπορική απέκτησε την αρχική συμμετοχή της στη Volotea το 2024, ενώ μετά από αύξηση κεφαλαίου το 2026 το ποσοστό της ξεπέρασε το 20%. Σύμφωνα με το Aviation24.be, το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή χρέους ύψους 56 εκατ. ευρώ της Volotea σε μετοχές, καθώς και νέα αύξηση κεφαλαίου 15 εκατ. ευρώ. Ισπανικά μέσα ανέφεραν πως οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του κόστους των καυσίμων θα επιβαρύνουν τη φετινή χρήση της Volotea επιδεινώνοντας τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της θέση, με την εταιρεία να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει όπως περιγράφεται, θα σηματοδοτήσει σημαντική αναβάθμιση της θέσης της Aegean στη Volotea, από στρατηγικό μέτοχο με συμμετοχή άνω του 20% σε ελέγχοντα μέτοχο της ισπανικής αεροπορικής. Η Volotea δεν έχει μέχρι στιγμής ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σημειώνεται πως η διοίκηση της Aegean στην προ ημερών τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ρωτήθηκε για την επένδυση στη Volotea και ο Ευτ. Βασιλάκης ανέφερε ότι η Aegean έχει επενδύσει 32 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου δανείου και 5 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές, ενώ δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διαχείρισή της. Αναγνώρισε ότι η εταιρεία παραμένει σημαντικά υποκεφαλαιοποιημένη και πιέζεται από τα ακριβά καύσιμα και την εξασθένηση της ζήτησης, τονίζοντας ότι η Aegean δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διαχείρισή της.
Στην τελική ευθεία τα μερίσματα των τραπεζών
-Στην τελική ευθεία για την επιβράβευση των μετόχων τους είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς έχουν κλειδώσει επίσημες ημερομηνίες για τις επόμενες χρηματικές διανομές (προμερίσματα και έκτακτα μερίσματα) που θα πραγματοποιηθούν κατά το τελευταίο δίμηνο του 2026. Όλα τελούν υπό την έγκριση του SSM, καθώς η διανομή θα λάβει χώρα φέτος και όχι του χρόνου. Η διαδικασία των προδιανομών θα εξελιχθεί διαδοχικά από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου, με την αρχή να γίνεται από την Εθνική Τράπεζα και την ολοκλήρωση από την Τράπεζα Πειραιώς. Η ΕΤΕ θα πραγματοποιήσει την αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος (προμερίσματος) τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, η Alpha Bank τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η Eurobank τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026 και η Τράπεζα Πειραιώς θα κλείσει τον κύκλο των φετινών διανομών με μια έκτακτη χρηματική διανομή, με την αποκοπή του δικαιώματος να γίνεται τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Καμία από τις τράπεζες δεν έχει ανακοινώσει το ακριβές ύψος του προμερίσματος, κάτι που έχει κάνει η Τράπεζα Κύπρου (24 σεντς ανά μετοχή) με την τράπεζα να προχωρά σήμερα στην αποκοπή.
Γιάννο, έμεινες κάτι μήνες πίσω
-Ωραίες οι εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια του Ελληνικού Χρηματιστηρίου αλλά το site του Athens Euronext στην ενότητα που περιέχει τις πληροφορίες για την Εταιρεία και την Αγορά έχει μείνει στον Απρίλιο αν και έχει μεσολαβήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Επίσης, στην αγορά έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα αρνητικά η απόφαση να σταματήσει η παραχώρηση από το Χ.Α. αίθουσας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών για την εξαιρετικές παρουσιάσεις που διοργανώνει με δεκάδες εισηγμένες. Ήδη στην προσεχή παρουσίαση της Παπουτσάνης, η πρόσκληση αναφέρει πως θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής…
Διπλό χτύπημα για την Coca-Cola HBC
-Διπλή πίεση δέχθηκε η Coca-Cola HBC, καθώς στις επιβαρύνσεις από το rebalancing των δεικτών προστέθηκε η αυξημένη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Ρωσία. Η μετοχή υποχώρησε κατά 5,77% στα 50,6 ευρώ, σημειώνοντας χαμηλό τριών μηνών, ενώ ταυτόχρονα απειλήθηκαν τα 50 ευρώ για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούνιο. Παράλληλα, η συνεδρίαση της Παρασκευής ήταν η χειρότερη των τελευταίων 17 μηνών και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2025. Καταλύτης για τις ρευστοποιήσεις αποτέλεσε η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να θέσει υπό «προσωρινή διαχείριση» από το ρωσικό κράτος τις δραστηριότητες της Nestlé και άλλων δυτικών πολυεθνικών στη χώρα. Παρότι η Coca-Cola HBC δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο διάταγμα, η κίνηση επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο περαιτέρω κρατικών παρεμβάσεων σε δυτικούς ομίλους. Η σημασία της ρωσικής αγοράς για την Coca-Cola HBC ενισχύει την ευαισθησία της μετοχής στις συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς αντιπροσώπευε περίπου το 14% του συνολικού όγκου πωλήσεων του ομίλου το 2025. Παράλληλα, τα διαθέσιμα κεφάλαια στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 1,04 δισ. ευρώ, αυξάνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την έκθεση του ομίλου. Ο τζίρος στη συνεδρίαση της Παρασκευής ανήλθε στα 17,4 εκατ. ευρώ, με 339.000 τεμάχια, ενώ η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου περιορίστηκε στα 18,8 δισ. ευρώ.
Το 41% των συναλλαγών έκανε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
-Στο 41% έφτασε το Market share της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ την περασμένη Παρασκευή. Πρόκειται για πραγματικά εξωπραγματικό ποσοστό την ημέρα που η αγορά έκανε 4,3 δισ. τζίρο, το οποίο είναι ιστορικό ρεκόρ με μεγάλη διαφορά.
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ δεν πήγε στο πάρτι αλλά…
-Η Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά από σήμερα δεν θεωρείται «beta play». Η σταδιακή ουσιαστική αναβάθμιση της, στην κατηγορία των αναπτυγμένων έχει επόμενο ορόσημο τον Μάιο 2027, όταν θα ενταχθεί στα Developed Markets με τη σφραγίδα και της Moody's. Από σήμερα, οι αναλυτές διαβάζουν τα μεγέθη και το αφήγημα κάθε μετοχής ξεχωριστά. Την Παρασκευή, το Euronext Athens έγραψε ιστορία με τζίρο στα 4,26 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου 1,07 δισ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Το προηγούμενο ρεκόρ, 3,03 δισ., κρατούσε από τον Μάιο του 2008 και το deal ΟΤΕ-Deutsche Telekom. Οι καθαρές εισροές εκτιμώνται έως 1 δισ. δολάρια. Το πάρτι όμως ήταν για λίγους. Οι ροές συγκεντρώθηκαν στις Τράπεζες και στην Ενέργεια. Οι μετοχές του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ είχαν πρόσκληση, αλλά δεν χόρεψαν παρα μόνο την τελευταία μέρα. Viohalco και Cenergy εντάχθηκαν στον FTSE Mid Cap των ανεπτυγμένων αγορών, δίπλα στις 4 συστημικές τράπεζες και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στον Small Cap. Το παθητικό χρήμα πέρασε και δεν άφησε σημαντικό αποτύπωμα στο δικό τους ταμπλό. Όλα βέβαια άλλαξαν την Παρασκευή. Η Cenergy σκαρφάλωσε +2,58%, η Viohalco +2,17% και η ElvalHalcor +3,03%, σε μια ημέρα που ο Γενικός Δείκτης έχασε 0,99%.Ίσως αυτό είναι το προοίμιο της επόμενης μέρας. Τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, λένε την ιστορία. Στο 1ο εξάμηνο η Viohalco είχε κύκλο εργασιών 4,3 δισ. ευρώ (+14%) και αναπροσαρμοσμένο EBITDA 446 εκατ. (+18%), με επενδύσεις 237 εκατ. (+24%). Τον Ιούνιο η μητρική διέθεσε 3% της Cenergy προς 24,20 ευρώ ανά μετοχή, εισπράττοντας 145,2 εκατ. ενώ κρατά το 66,7%. Τώρα ο θόρυβος τελείωσε. Οι αναλυτές που παρακολουθούν τον Όμιλο ποντάρουν στην επιστροφή της «πραγματικότητας των θεμελιωδών» και στο stock picking της επόμενης περιόδου. Ο παθητικός διαχειριστής αγοράζει στάθμιση, όχι EBITDA. Το rebalancing ζυγίζει κεφαλαιοποιήσεις. Τα εργοστάσια τα ζυγίζει η επόμενη μέρα.
Οι μικροί που θα ξαναγίνουν μεγάλοι
-Μέχρι χθες ήταν πρώτοι στο Αττικό χωριό. Από σήμερα, στον παγκόσμιο χάρτη της FTSE Russell, είναι «μικρή κεφαλαιοποίηση». Δεν είναι μία ούτε δύο αλλά 22 ελληνικές μετοχές που εντάσσονται στον FTSE Small Cap των ανεπτυγμένων αγορών: AEGEAN, AKTOR, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, AVAX, Bally's Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Άλλες 30 κατατάσσονται στα Micro Caps. Στον Mid Cap μπήκαν μόλις 10, και στον Large Cap καμία. Η Παρασκευή έδειξε ότι το παθητικό χρήμα έφτασε και εδώ, αλλά όχι με το ίδιο πρόσημο. Από τη συγκεκριμένη ομάδα, ο μεγαλύτερος τζίρος έγινε στη Motor Oil, περίπου 177 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν Optima Bank (87,2 εκατ.), Titan (64,7), HELLENiQ ENERGY (58,4), ΔΑΑ (54,1) και CrediaBank (31,2). Στην Credia άλλαξαν χέρια περίπου 26 εκατ. μετοχές, στον ΔΑΑ 4,27 εκατ. Ίδιος δείκτης, διαφορετικές τύχες. Ο ΔΑΑ εκτινάχθηκε 8,87%, η Euronext Athens 11,7%, η CrediaBank 4,32%, η Optima Bank 3,46% πάνω από τα 13,7 ευρώ, η ElvalHalcor 3,03%, ενώ ο ΟΛΠ έφτασε τα 49 ευρώ. Απέναντι, η HELLENiQ ENERGY έχασε 4,28%, η Motor Oil 3,15% και η Titan 2,58%. Τα funds των αναδυομένων που αποχωρούσαν πούλησαν ό,τι κρατούσαν με μεγάλη στάθμιση, και τα νέα αγόρασαν ό,τι τους έλειπε. Η «δεξαμενή» έχει και λογική προθαλάμου. Η FTSE Russell αναθεωρεί τις κατηγορίες κάθε εξάμηνο με βάση την κεφαλαιοποίηση και την ελεύθερη διασπορά. Όποιος μεγαλώσει, ανεβαίνει στον Mid Cap και συναντά πιο μεγάλα «παθητικά» πορτοφόλια. Υποψήφιοι υπάρχουν πολλοί, μια τράπεζα που αναβάθμισε φέτος τον στόχο κερδών της, ένα αεροδρόμιο, ένας τσιμεντένιος πολυεθνικός. Όλοι αυτοί ξεκινούν σήμερα από το ισόγειο. Το ασανσέρ όμως λειτουργεί κάθε Μάρτιο και κάθε Σεπτέμβριο.
Tο διπλό σφυρί της Εκάλης
-Ένα ακόμη επεισόδιο στο μακρύ σήριαλ της πτωχευτικής διαδικασίας της «Εξπρές-Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.», που εξέδιδε την ιστορική οικονομική εφημερίδα «Εξπρές», αναμένεται να παιχτεί σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά όχι στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αλλά με το παλαιό καθεστώς δηλαδή στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην Ευελπίδων. Έτσι, για σήμερα στις 11 το πρωί στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχει προγραμματιστεί η εκποίηση από τον σύνδικο της πτώχευσης δύο ακινήτων (κάθετων ιδιοκτησιών), που βρίσκονται στην Εκάλη, επί της οδού Ικαρίας 28, συνολικής επιφάνειας 2,041,35 τ.μ. Πρόκειται συγκεκριμένα για: Α) Οικόπεδο, με έκταση 1.531,01 τ.μ., με την επ’ αυτού διώροφη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 624 τ.μ., που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 242,90 τ.μ., πρώτο όροφο 140 τ.μ. και υπόγειο 238 τ.μ. -Το ισόγειο περιλαμβάνει σαλόνι-καθιστικό, κουζίνα, χώρο γραφείου, λουτρό, αποθήκη και χώρο κλιμακοστασίου -Ο α΄ όροφος περιλαμβάνει τρία υπνοδωμάτια (το ένα μάστερ), κουζίνα, λουτρό , χώρο γραφείου και χώρο κλιμακοστασίου -Το υπόγειο περιλαμβάνει σαλόνι-μπαρ-γραφείο, λεβητοστάσιο, αποθηκευτικούς χώρους και χώρο κλιμακοστασίου. Όπως σημειώνεται, το κτήριο είναι μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Β) Οικόπεδο 510,34 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του μείζονος οικοπέδου. Το ελάχιστο τίμημα πώλησης των παραπάνω ακινήτων ενιαία έχει οριστεί στο ποσό των 2.224.000 ευρώ, ενώ ως ξεχωριστές ιδιοκτησίες στα 1.761.000 ευρώ για το πρώτο και στις 463.000 ευρώ για το δεύτερο. Εάν οι προσπάθειες εκποίησης καταλήξουν άγονες με το παλαιό πτωχευτικό πλαίσιο, θα ακολουθήσει η ανάρτηση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Τα ακίνητα ανήκουν σε μέλη της οικογένειας Καλοφωλιά, που είχαν παράσχει και προσωπικές εγγυήσεις για δάνεια τα οποία στη συνέχεια «έσκασαν», οδηγώντας στο ναυάγιο και την αναστολή κυκλοφορίας της «Εξπρές» το 2013, αλλά και σε μεγάλη περιπέτεια τους εργαζόμενους. Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα χρόνια βγήκαν στο σφυρί διάφορα άλλα ακίνητα, που σχετίζονταν με την πτωχευμένη εκδοτική επιχείρηση, όπως το ιδιόκτητο πιεστήριο στην Κερατέα τον Ιανουάριο του 2023. Η εφημερίδα «Εξπρές» υπήρξε επί δεκαετίες η δεύτερη, μετά τη Ναυτεμπορική, αμιγώς οικονομική εφημερίδα, καλύπτοντας θέματα του τραπεζικού, εμπορικού, κατασκευαστικού και ναυτιλιακού κλάδου της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1962 και ήταν ιδιοκτησίας του «Ομίλου Γαλαίου-Καλοφωλιά ΑΕ». Η εφημερίδα για πολλά χρόνια είχε σημαντική κυκλοφορία, αλλά από ένα σημείο και μετά το συγκρότημα Καλοφωλιά, άρχισε να βαρύνεται με μεγάλα χρέη (μόνο προς τους εργαζόμενους, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία άνω των 20 εκατ. ευρώ). Ακολούθησε μια περιπετειώδης πορεία έως την πτώχευση, αλλά και στη συνέχεια μέχρι να οριστικοποιηθεί η πτωχευτική περιουσία…
Τι «μυρίστηκαν» Φρέντρικσεν και Κούστας στη Star Bulk
-Τα ποσοστά του Τζον Φρέντρικσεν και του Γιάννη Κούστα στη Star Bulk είναι γνωστά. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, είναι η δεύτερη ανάγνωση. Η παρουσία δύο από τους πλέον έμπειρους και οικονομικά ισχυρούς παίκτες της παγκόσμιας ναυτιλίας στο ίδιο μετοχολόγιο δεν αποτελεί απλώς ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Πέτρο Παππά. Με τη Famatown Finance στο 11,69% και τη Danaos στο 5,39%, περίπου το 17% της Star Bulk βρίσκεται στα χέρια επενδυτών που γνωρίζουν πότε να τοποθετούνται, πότε να περιμένουν και -κυρίως- πότε να πιέζουν για τη δημιουργία αξίας. Δεν πρόκειται για παθητικά κεφάλαια που μπήκαν στη μετοχή για ένα πρόσκαιρο χρηματιστηριακό στοίχημα. Για τον Πέτρο Παππά, η παρουσία τους λειτουργεί ως ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής του, αλλά δημιουργεί παράλληλα και ένα απαιτητικό μετοχικό περιβάλλον. Φρέντρικσεν και Κούστας δεν χρειάζεται να έχουν κοινή γραμμή για να επηρεάζουν τις ισορροπίες. Αρκεί το ειδικό βάρος τους. Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι γιατί βρίσκονται σήμερα στη Star Bulk. Είναι τι βλέπουν για την επόμενη ημέρα της εταιρείας – και εάν η συμμετοχή τους προετοιμάζει μεγαλύτερες κινήσεις.
Οι Έλληνες εφοπλιστές και το παρασκήνιο πίσω από τον χορό των εκατομμυρίων
-Τι γνωρίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές και μέσα σε μία εβδομάδα επιτάχυναν αγορές, πωλήσεις και ναυπηγήσεις; Οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι η αγορά έχει περάσει σε φάση αναδιάταξης: ρευστοποιούνται παλαιότερα assets, κλειδώνουν υπεραξίες και τα κεφάλαια επιστρέφουν σε νεότερα πλοία. Η Performance Shipping της Αλίκης Παληού παρέδωσε το δεκαεξάχρονο Aframax «P. Aliki» έναντι 42,65 εκατ. δολαρίων. Το είχε αποκτήσει το 2022 με 36,5 εκατ., το εκμεταλλεύτηκε κερδοφόρα για σχεδόν τέσσερα χρόνια και προηγουμένως εξόφλησε δάνειο 12,8 εκατ. δολαρίων. Κλασική περίπτωση πώλησης με κέρδος και καθαρό ισολογισμό. Στην απέναντι πλευρά, η Target Marine του Αντώνη Κομνηνού αγόρασε το Ultramax «CMB Teniers», αφού πρώτα το είχε ναυλώσει για εννέα μήνες. Η λεπτομέρεια που μετράει; Η εταιρεία συζητεί ήδη την απόκτηση ακόμη ενός Ultramax. Δηλαδή, πρώτα δοκιμάζει το asset στην πράξη και μετά γράφει την επιταγή. Ο Πέτρος Παναγιωτίδης ενίσχυσε την Castor Maritime με δύο Kamsarmax αξίας 79,6 εκατ. δολαρίων, ενώ παράλληλα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Η Top Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη εμφάνισε συμβασιοποιημένα έσοδα 680,4 εκατ. δολαρίων, μαζί με τις options, έχοντας ήδη εξασφαλίσει πενταετείς ναυλώσεις για τρία νεότευκτα MR. Στο χρηματιστηριακό μέτωπο, η Diana Shipping πούλησε δύο εκατομμύρια μετοχές της Genco, αντλώντας περίπου 51 εκατ. δολάρια, αλλά κράτησε ποσοστό 5,4%. Και στη Star Bulk, στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου έβαλαν προσωπικά κεφάλαια στην ελληνική έκδοση. Κανείς δεν περιμένει την «τέλεια στιγμή». Οι Έλληνες εφοπλιστές δημιουργούν ρευστότητα, μειώνουν χρέος και παίρνουν θέσεις πριν ξεκαθαρίσει το επόμενο μεγάλο κύμα της ναυλαγοράς.
Το Simandou γεμίζει τα αμπάρια και της Αγγελικής Φράγκου
-Το Simandou είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο και μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για τη ναυλαγορά των capesize, των μεγάλων φορτηγών πλοίων που μεταφέρουν κυρίως σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα. Αυτό υπογράμμισε στο Λονδίνο ο Βίνσεντ Βαντεβάλ, διευθύνων σύμβουλος Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Navios Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου. Οι εξαγωγές του Simandou βρίσκονται ακόμη στην αφετηρία. Από την αρχή του έτους έχουν φθάσει τους 11,9 εκατ. τόνους, έναντι δυνητικής ετήσιας δυναμικότητας 120 εκατ. τόνων. Και έχει ενδιαφέρει τους πλοιοκτήτες επειδή τα φορτία από τη Γουινέα προς την Ασία δημιουργούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Κάθε capesize απασχολείται για περισσότερες ημέρες, αυξάνονται τα μίλια και μειώνεται ο αριθμός των πλοίων που είναι άμεσα διαθέσιμα για νέες ναυλώσεις. Αν προστεθούν και οι επεκτάσεις της Vale στη Βραζιλία, η αγορά μπορεί να «σφίξει» μέσα στην επόμενη διετία. Δηλαδή, η ζήτηση για μεταφορική ικανότητα να αυξηθεί ταχύτερα από την προσφορά διαθέσιμων πλοίων, δίνοντας στους πλοιοκτήτες μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλότερους ναύλους. Με το orderbook των capesize έως το 2029 στο 16% του υφιστάμενου στόλου, στη Navios θεωρούν την προσφορά ελεγχόμενη. Με απλά λόγια: περισσότερο μετάλλευμα, μακρύτερα ταξίδια, λιγότερα διαθέσιμα βαπόρια και καλύτερες πιθανότητες για ισχυρούς ναύλους. H συνολική έκθεση της Navios στην κατηγορία ανέρχεται σε 38 capesize μαζί με τρία υπό παραλαβή πλοία.
Αναζητούν απεγνωσμένα το επόμενο ανοδικό αφήγημα
-Υπάρχει ένας γνωστός και ευρύτατα χρησιμοποιούμενος χρηματιστηριακός δείκτης, ο CAPE του S&P 500, ο οποίος βρέθηκε στο 41,7 στις 10 Σεπτεμβρίου Πάνω από το 40, έχει βρεθεί μόνο άλλη μία φορά, από το 1881, στη φούσκα του 1999-2000, με ρεκόρ το 44,2 του Δεκεμβρίου 1999. Ο κλασικός δείκτης P/E, διαιρεί την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ενός έτους. Έτσι ξεκινά η πλάνη. Σε μια χρονιά οικονομικής ύφεσης, τα κέρδη καταρρέουν και η αγορά μοιάζει πανάκριβη, αντιθέτως σε χρονιά οικονομικής άνθησης, η αγορά μοιάζει φθηνή. Ο CAPE φτιάχτηκε ακριβώς για να διορθώσει αυτή την πλάνη. Ο νομπελίστας Ρόμπερτ Σίλερ, δημιουργός του CAPE, διαιρεί την τιμή με τον μέσο όρο των κερδών της τελευταίας δεκαετίας, προσαρμοσμένων στον πληθωρισμό. Έτσι εξομαλύνεται ο οικονομικός κύκλος. Στο 41,7 ο επενδυτής πληρώνει σχεδόν 42 δολάρια για κάθε δολάριο μέσων ετήσιων κερδών. Η ιστορική διάμεσος είναι περίπου 16. Στην Wall Street, o S&P 500 έκλεισε την Παρασκευή στις 7.650 μονάδες, μόλις 2% κάτω από το ιστορικό υψηλό, με το αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο 5% και τη Fed να αυξάνει επιτόκια για πρώτη φορά σε 3 χρόνια. Σε αυτά τα ύψη, οι αριθμοί δεν αρκούν. Χρειάζεται αφήγημα και οι «ταύροι» αναζητούν απεγνωσμένα το επόμενο ανοδικό αφήγημα. Ο πιο συνεπής και εργατικός αφηγητής είναι ο Τομ Λι της Fundstrat. Βγήκε στο CNBC και επιχειρηματολόγησε με πρόβλεψη για 8.200 μονάδες φέτος, 15.000 έως το 2030. Στηρίζει την πρόβλεψη του, στους Millennials που δανείζονται και καταναλώνουν, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην κληρονομιά των Baby Boomers και στην επιστροφή κεφαλαίων από τα private equity. Η αριθμητική αυτή δίνει άνοδο +16,3% ετησίως επί 4 χρόνια. Η άνοδος ζητείται ξεκινώντας από αποτιμήσεις επιπέδου 1999 και το +16,3% αφορά τη διαδρομή από τις 8.200 προς τις 15.000 μονάδες. Ο Λι φυσικά δεν είναι ένας ουδέτερος αναλυτής. Η εταιρεία του, διαχειρίζεται ETFs 5,1 δισ. δολαρίων και ο ίδιος προεδρεύει της BitMine. Ζει από συνδρομές και αμοιβές διαχείρισης. Η πτώση δεν πουλάει ούτε τα μεν ούτε τα δε. Την περασμένη εβδομάδα, ο Λι προέβλεψε ότι η αύξηση της Fed θα ρίξει τις αποδόσεις των ομολόγων. Το 10ετές έκλεισε στο 5,00%. Ο Εντ Γιαρντένι, «ταύρος» κι αυτός, έκοψε τον στόχο του στις 7.900 από 8.400. Ο Λι δικαιώθηκε το 2020 και το 2023. Όμως, ο μονίμως αισιόδοξος δικαιώνεται σε κάθε ανοδική χρονιά, και οι περισσότερες είναι ανοδικές. Όταν η τιμή τρέχει μπροστά από τα κέρδη, το κενό το γεμίζει μόνο με αισιόδοξα αφηγήματα.
Ο Έλληνας αγοράζει στέγη με 3,5%, ο Αμερικανός με 7% και βάλε
-Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον γράφημα χρησιμοποιώντας στοιχεία της Freddie Mac που συμπυκνώνει το στεγαστικό δράμα των Αμερικανών, τα τελευταία 7 χρόνια, σε μία γραμμή. Από περίπου 4,5% το 2019, το επιτόκιο στεγαστικών δανείων κατρακύλησε στο ιστορικό χαμηλό κάτω του 3% στις αρχές του 2021, για να ακολουθήσει κατακόρυφη άνοδος το 2022, κορυφή κοντά στο 7,8% τον Οκτώβριο του 2023 που είναι το υψηλότερο σε 23 χρόνια. Ακολούθησε αργή αποκλιμάκωση έως το 5,98% στα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Στις μέρες μας, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος. Το 30ετές σταθερό διαμορφώθηκε στο 6,95% στις 17 Σεπτεμβρίου, από 6,76% μία εβδομάδα νωρίτερα και 6,26% πριν από έναν χρόνο. Είναι το υψηλότερο επίπεδο σε 19 μήνες. Το 15ετές ανέβηκε στο 6,26% από 6,09%. Σε επτά μήνες, σχεδόν μία ολόκληρη μονάδα. Η Fed αύξησε στις 16/9 τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, στο 3,75%-4%, με ομόφωνη απόφαση υπό τον Κέβιν Γουόρς. Το 10ετές ξεπέρασε το 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Έχει ανέβει περίπου 25 μονάδες βάσης από την ομιλία του Γουόρς στο Τζάκσον Χολ και μία ολόκληρη μονάδα από το χαμηλό Φεβρουαρίου. Οι 16 από τους 18 αξιωματούχους βλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση φέτος. Ο ημερήσιος δείκτης της Mortgage News Daily δείχνει ήδη 7,19%, 38 μονάδες βάσης πάνω από το Τζάκσον Χολ. Σε δάνειο $400.000, η διαδρομή από το 5,98% στο 6,95% σημαίνει περίπου 255 δολάρια περισσότερα τον μήνα, πάνω από 3.000 τον χρόνο. Όσοι κλείδωσαν 3% το 2021 δεν πουλάνε, όσοι περίμεναν πτώση δεν αγοράζουν. Στην Ελλάδα, το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο των νέων στεγαστικών ήταν 3,53% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΤτΕ, πριν από την αύξηση της ΕΚΤ στις 10 Σεπτεμβρίου. Μισό κόστος, αλλά διαφορετικό προϊόν.Ο Αμερικανός κλειδώνει το επιτόκιο για 30 χρόνια, ο Έλληνας με κυμαινόμενο κρατά ο ίδιος τον κίνδυνο (αλλά και την ελπίδα για μείωση). Το φθηνό δάνειο είναι φθηνό μόνο όσο το επιτρέπει η Φρανκφούρτη.
Πηγή: newmoney.gr
Μαργαρίτα Παπανδρέου και Ανδρουλάκης
-Χθες, ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ αλλά και πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι (η Ντόρα, ο Λιβάνιος, ο Νικήτας Κακλαμάνης και άλλοι) αποχαιρέτησαν την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από την ζωή την Παρασκευή γαλήνια στο σπίτι του πρωτότοκου γιου της Γιώργου και μαζί με όλη την οικογένεια της. Η Μαργαρίτα ήταν μια δυναμική γυναίκα που επηρέασε τον Ανδρέα θετικά σε μια σειρά από ζητήματα όπως το κληρονομικό δίκαιο υπέρ των γυναικών, το δικαίωμα στο πατρικό όνομα στον γάμο και αλλά καλά που πρωτοπόρησε τότε το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι από την τελετή αποχαιρετισμού ενός σημαντικού για τον χώρο ανθρώπου δεν πήγε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκης. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε μια σοβαρή δικαιολογία που να μην έγινε γνωστή;
Σαμαράς και… New York Times
-Μου λένε κάθε μέρα ότι... έρχεται η μέρα της αποκάλυψης του κόμματος Σαμαρά και το περιμένουμε όλοι ως πολιτικό γεγονός. Τώρα κάποιοι δικοί του, μού λέει μια πηγή μου, ότι προβλέπουν 20% στις εκλογές για Μητσοτάκη, 15% για τον αρχηγό τους Αντώνη και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν ούτε Δένδια, ούτε άλλον από τη ΝΔ για πρωθυπουργό σε οικουμενική παρά μόνο τον ίδιο τον Σαμαρά για μια διετία μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Εμείς αύριο εδώ, λέμε να ανακοινώσουμε ότι αγοράσαμε τους New York Times.
Το gathering της Ξενοφώντος
-Πολύς κόσμος αναμένεται να συγκεντρωθεί σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, όπου η Μονή Ξενοφώντος του Αγίου Όρους κάνει μεγάλη εκδήλωση για τα 50 της χρόνια, αλλά και για την ενθρόνιση του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Αλέξιου. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο, θα δώσουν το παρών ο Τασούλας, αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, αλλά και διάφοροι παράγοντες που επιζητούν την υποστήριξη του Αγίου Όρους. Άλλωστε εκλογές έρχονται και ο ρόλος των αγιορειτών είναι πάντα κρίσιμος.
Υπόθεση Μαζωνάκη και ξυλόλια...
-Τώρα από προχθές έχει αρχίσει και φτιάχνεται στα media στα social media αλλά και από την αντιπολίτευση ότι (και) για τον Μαζωνάκη φταίει η κυβέρνηση, η γυναίκα του Στουρνάρα και του Χατζηδάκη, ο Πλεύρης και ό,τι βρεθεί μπροστά τους αρκεί να πούνε κάτι. Αν το νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές και θέλει σφίξιμο σαφώς είναι ένα ζήτημα, αλλά στ' αλήθεια χρειάζεται πολύ να καταλάβει ένας άνθρωπος πού πηγαίνει για την υγεία του και πού όχι; Τελοσπάντων στη χώρα του ξυλολίου όλα είναι δυνατόν να συμβούν...
Η Blackrock πολιορκεί το ΔΑΑ (θα πουλήσουν οι Καναδοί;)
-Kαι αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα για τα νέα της αγοράς που είναι εξόχως ενδιαφέροντα. Όπως γράφαμε και την Παρασκευή, στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος είναι η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία μετά από συνεχόμενες ανόδους έκλεισε στα 12,27 ευρώ, επίδοση που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για τη μετοχή. Είχαμε γράψει μάλιστα πως το άλμα της μετοχής του ΔΑΑ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του αεροδρομίου. Αυτά λέγαμε την Παρασκευή, αλλά τελικά η στήλη διαπίστωσε ότι ο ενθουσιασμός για τις μετοχές του ΔΑΑ δεν έχει να κάνει «με την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του αεροδρομίου», αλλά με την Global Infrastructure Partners, γνωστή ως GIP, μια εταιρία του ομίλου της Blackrock. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η GIP είναι σε συζητήσεις με την καναδική PSP Investements που μέσω της Avi Alliance ελέγχει το 50,37% του ΔΑΑ για να εντάξει το ΔΑΑ στο χαρτοφυλάκιο της, το οποίο μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει τα αεροδρόμια Gatwick, Εδιμβούργου, Σίδνεϊ και London City Airport. Για να μην έχουμε παρανοήσεις και εμπλοκές, η στήλη γνωρίζει ότι γίνονται συζητήσεις. Τώρα αν οι Καναδοί θα πουλήσουν ή όχι και γενικότερα πως αντιμετωπίζουν την προσέγγιση από την GIP δεν είναι γνωστό. Υποθέτω πως θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα οι σχετικές διαψεύσεις του τύπου «ο μέτοχος δεν μας έχει ενημερώσει... κ.λπ.». Πάντως το ταμπλό ξέρει πάντα καλύτερα (+ 8,9%, από τα 11,27 στα 12,27 ευρώ) με τη μετοχή να κλείνει για πρώτη φορά πάνω από τα 12 ευρώ. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 54 εκατ. ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται πλέον στα 3,9 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση της μετοχής από την εισαγωγή της στο ΧΑ, τον Φεβρουάριο του 2024.
Ε-Ε -Ερχεται (η εξαγορά στον τομέα της τεχνολογίας/πληροφορικής)
-Κι εφόσον πιάσαμε τα deals, θα επιτρέψετε στη στήλη να επιμείνει στις πληροφορίες της για μεγάλο -εξωχρηματιστηριακό- deal στον τομέα της τεχνολογίας/πληροφορικής. Η αντίστροφη μέτρηση για τις σχετικές ανακοινώσεις πλησιάζει στο τέλος και συζητάμε πάντα για πολλά χρήματα καθώς το τίμημα θα εντυπωσιάσει και σημαντικά ονόματα.
Ενδιαφέρον funds για τη Συνεταιριστική Χανίων
-Kαι συνεχίζω με τις δουλειές που έρχονται για να αναφέρω πως παρά τις αντιξοότητες, το 2026 φαίνεται πως θα είναι η χρονιά της Συνεταιριστικής Χανίων. Ενδιαφέρον και μάλιστα θερμό εκδηλώνεται ενόψει της πώλησης μεγαλύτερου πακέτου μετοχών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αναμένεται να συμβεί εντός του έτους περίπου ταυτόχρονα με τη μετατροπή της τράπεζας σε Α.Ε. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι ενδιαφερόμενοι είναι funds, ενώ η τράπεζα συνεχίζει και το σχέδιό της για πώληση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων με πρώτο την ΕΤΑΝΑΠ. Η συγκεκριμένη αυτή εταιρεία εμφιαλώνει και διαθέτει στην αγορά το πολύ γνωστό φυσικό μεταλλικό νερό SAMARIA, καθώς και τα ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ. Μέχρι τότε πάντως η τράπεζα βρίσκεται υπό το άγρυπνο μάτι της ΤτΕ σε κάθε της κίνηση.
Πώς η Volotea μπορεί να βρεθεί στην αγκαλιά της Aegean
-Τις τελευταίες ημέρες έχουν πληθύνει οι πληροφορίες εκτός συνόρων για νέα χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση στη Volotea με μετατροπή χρέους σε μετοχές και πιθανή περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής της Aegean στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η ελληνική αεροπορική απέκτησε την αρχική συμμετοχή της στη Volotea το 2024, ενώ μετά από αύξηση κεφαλαίου το 2026 το ποσοστό της ξεπέρασε το 20%. Σύμφωνα με το Aviation24.be, το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή χρέους ύψους 56 εκατ. ευρώ της Volotea σε μετοχές, καθώς και νέα αύξηση κεφαλαίου 15 εκατ. ευρώ. Ισπανικά μέσα ανέφεραν πως οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του κόστους των καυσίμων θα επιβαρύνουν τη φετινή χρήση της Volotea επιδεινώνοντας τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της θέση, με την εταιρεία να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει όπως περιγράφεται, θα σηματοδοτήσει σημαντική αναβάθμιση της θέσης της Aegean στη Volotea, από στρατηγικό μέτοχο με συμμετοχή άνω του 20% σε ελέγχοντα μέτοχο της ισπανικής αεροπορικής. Η Volotea δεν έχει μέχρι στιγμής ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σημειώνεται πως η διοίκηση της Aegean στην προ ημερών τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ρωτήθηκε για την επένδυση στη Volotea και ο Ευτ. Βασιλάκης ανέφερε ότι η Aegean έχει επενδύσει 32 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου δανείου και 5 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές, ενώ δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διαχείρισή της. Αναγνώρισε ότι η εταιρεία παραμένει σημαντικά υποκεφαλαιοποιημένη και πιέζεται από τα ακριβά καύσιμα και την εξασθένηση της ζήτησης, τονίζοντας ότι η Aegean δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διαχείρισή της.
Στην τελική ευθεία τα μερίσματα των τραπεζών
-Στην τελική ευθεία για την επιβράβευση των μετόχων τους είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς έχουν κλειδώσει επίσημες ημερομηνίες για τις επόμενες χρηματικές διανομές (προμερίσματα και έκτακτα μερίσματα) που θα πραγματοποιηθούν κατά το τελευταίο δίμηνο του 2026. Όλα τελούν υπό την έγκριση του SSM, καθώς η διανομή θα λάβει χώρα φέτος και όχι του χρόνου. Η διαδικασία των προδιανομών θα εξελιχθεί διαδοχικά από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου, με την αρχή να γίνεται από την Εθνική Τράπεζα και την ολοκλήρωση από την Τράπεζα Πειραιώς. Η ΕΤΕ θα πραγματοποιήσει την αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος (προμερίσματος) τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, η Alpha Bank τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η Eurobank τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026 και η Τράπεζα Πειραιώς θα κλείσει τον κύκλο των φετινών διανομών με μια έκτακτη χρηματική διανομή, με την αποκοπή του δικαιώματος να γίνεται τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Καμία από τις τράπεζες δεν έχει ανακοινώσει το ακριβές ύψος του προμερίσματος, κάτι που έχει κάνει η Τράπεζα Κύπρου (24 σεντς ανά μετοχή) με την τράπεζα να προχωρά σήμερα στην αποκοπή.
Γιάννο, έμεινες κάτι μήνες πίσω
-Ωραίες οι εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια του Ελληνικού Χρηματιστηρίου αλλά το site του Athens Euronext στην ενότητα που περιέχει τις πληροφορίες για την Εταιρεία και την Αγορά έχει μείνει στον Απρίλιο αν και έχει μεσολαβήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Επίσης, στην αγορά έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα αρνητικά η απόφαση να σταματήσει η παραχώρηση από το Χ.Α. αίθουσας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών για την εξαιρετικές παρουσιάσεις που διοργανώνει με δεκάδες εισηγμένες. Ήδη στην προσεχή παρουσίαση της Παπουτσάνης, η πρόσκληση αναφέρει πως θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής…
Διπλό χτύπημα για την Coca-Cola HBC
-Διπλή πίεση δέχθηκε η Coca-Cola HBC, καθώς στις επιβαρύνσεις από το rebalancing των δεικτών προστέθηκε η αυξημένη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Ρωσία. Η μετοχή υποχώρησε κατά 5,77% στα 50,6 ευρώ, σημειώνοντας χαμηλό τριών μηνών, ενώ ταυτόχρονα απειλήθηκαν τα 50 ευρώ για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούνιο. Παράλληλα, η συνεδρίαση της Παρασκευής ήταν η χειρότερη των τελευταίων 17 μηνών και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2025. Καταλύτης για τις ρευστοποιήσεις αποτέλεσε η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να θέσει υπό «προσωρινή διαχείριση» από το ρωσικό κράτος τις δραστηριότητες της Nestlé και άλλων δυτικών πολυεθνικών στη χώρα. Παρότι η Coca-Cola HBC δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο διάταγμα, η κίνηση επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο περαιτέρω κρατικών παρεμβάσεων σε δυτικούς ομίλους. Η σημασία της ρωσικής αγοράς για την Coca-Cola HBC ενισχύει την ευαισθησία της μετοχής στις συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς αντιπροσώπευε περίπου το 14% του συνολικού όγκου πωλήσεων του ομίλου το 2025. Παράλληλα, τα διαθέσιμα κεφάλαια στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 1,04 δισ. ευρώ, αυξάνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την έκθεση του ομίλου. Ο τζίρος στη συνεδρίαση της Παρασκευής ανήλθε στα 17,4 εκατ. ευρώ, με 339.000 τεμάχια, ενώ η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου περιορίστηκε στα 18,8 δισ. ευρώ.
Το 41% των συναλλαγών έκανε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
-Στο 41% έφτασε το Market share της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ την περασμένη Παρασκευή. Πρόκειται για πραγματικά εξωπραγματικό ποσοστό την ημέρα που η αγορά έκανε 4,3 δισ. τζίρο, το οποίο είναι ιστορικό ρεκόρ με μεγάλη διαφορά.
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ δεν πήγε στο πάρτι αλλά…
-Η Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά από σήμερα δεν θεωρείται «beta play». Η σταδιακή ουσιαστική αναβάθμιση της, στην κατηγορία των αναπτυγμένων έχει επόμενο ορόσημο τον Μάιο 2027, όταν θα ενταχθεί στα Developed Markets με τη σφραγίδα και της Moody's. Από σήμερα, οι αναλυτές διαβάζουν τα μεγέθη και το αφήγημα κάθε μετοχής ξεχωριστά. Την Παρασκευή, το Euronext Athens έγραψε ιστορία με τζίρο στα 4,26 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου 1,07 δισ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Το προηγούμενο ρεκόρ, 3,03 δισ., κρατούσε από τον Μάιο του 2008 και το deal ΟΤΕ-Deutsche Telekom. Οι καθαρές εισροές εκτιμώνται έως 1 δισ. δολάρια. Το πάρτι όμως ήταν για λίγους. Οι ροές συγκεντρώθηκαν στις Τράπεζες και στην Ενέργεια. Οι μετοχές του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ είχαν πρόσκληση, αλλά δεν χόρεψαν παρα μόνο την τελευταία μέρα. Viohalco και Cenergy εντάχθηκαν στον FTSE Mid Cap των ανεπτυγμένων αγορών, δίπλα στις 4 συστημικές τράπεζες και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στον Small Cap. Το παθητικό χρήμα πέρασε και δεν άφησε σημαντικό αποτύπωμα στο δικό τους ταμπλό. Όλα βέβαια άλλαξαν την Παρασκευή. Η Cenergy σκαρφάλωσε +2,58%, η Viohalco +2,17% και η ElvalHalcor +3,03%, σε μια ημέρα που ο Γενικός Δείκτης έχασε 0,99%.Ίσως αυτό είναι το προοίμιο της επόμενης μέρας. Τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, λένε την ιστορία. Στο 1ο εξάμηνο η Viohalco είχε κύκλο εργασιών 4,3 δισ. ευρώ (+14%) και αναπροσαρμοσμένο EBITDA 446 εκατ. (+18%), με επενδύσεις 237 εκατ. (+24%). Τον Ιούνιο η μητρική διέθεσε 3% της Cenergy προς 24,20 ευρώ ανά μετοχή, εισπράττοντας 145,2 εκατ. ενώ κρατά το 66,7%. Τώρα ο θόρυβος τελείωσε. Οι αναλυτές που παρακολουθούν τον Όμιλο ποντάρουν στην επιστροφή της «πραγματικότητας των θεμελιωδών» και στο stock picking της επόμενης περιόδου. Ο παθητικός διαχειριστής αγοράζει στάθμιση, όχι EBITDA. Το rebalancing ζυγίζει κεφαλαιοποιήσεις. Τα εργοστάσια τα ζυγίζει η επόμενη μέρα.
Οι μικροί που θα ξαναγίνουν μεγάλοι
-Μέχρι χθες ήταν πρώτοι στο Αττικό χωριό. Από σήμερα, στον παγκόσμιο χάρτη της FTSE Russell, είναι «μικρή κεφαλαιοποίηση». Δεν είναι μία ούτε δύο αλλά 22 ελληνικές μετοχές που εντάσσονται στον FTSE Small Cap των ανεπτυγμένων αγορών: AEGEAN, AKTOR, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, AVAX, Bally's Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Άλλες 30 κατατάσσονται στα Micro Caps. Στον Mid Cap μπήκαν μόλις 10, και στον Large Cap καμία. Η Παρασκευή έδειξε ότι το παθητικό χρήμα έφτασε και εδώ, αλλά όχι με το ίδιο πρόσημο. Από τη συγκεκριμένη ομάδα, ο μεγαλύτερος τζίρος έγινε στη Motor Oil, περίπου 177 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν Optima Bank (87,2 εκατ.), Titan (64,7), HELLENiQ ENERGY (58,4), ΔΑΑ (54,1) και CrediaBank (31,2). Στην Credia άλλαξαν χέρια περίπου 26 εκατ. μετοχές, στον ΔΑΑ 4,27 εκατ. Ίδιος δείκτης, διαφορετικές τύχες. Ο ΔΑΑ εκτινάχθηκε 8,87%, η Euronext Athens 11,7%, η CrediaBank 4,32%, η Optima Bank 3,46% πάνω από τα 13,7 ευρώ, η ElvalHalcor 3,03%, ενώ ο ΟΛΠ έφτασε τα 49 ευρώ. Απέναντι, η HELLENiQ ENERGY έχασε 4,28%, η Motor Oil 3,15% και η Titan 2,58%. Τα funds των αναδυομένων που αποχωρούσαν πούλησαν ό,τι κρατούσαν με μεγάλη στάθμιση, και τα νέα αγόρασαν ό,τι τους έλειπε. Η «δεξαμενή» έχει και λογική προθαλάμου. Η FTSE Russell αναθεωρεί τις κατηγορίες κάθε εξάμηνο με βάση την κεφαλαιοποίηση και την ελεύθερη διασπορά. Όποιος μεγαλώσει, ανεβαίνει στον Mid Cap και συναντά πιο μεγάλα «παθητικά» πορτοφόλια. Υποψήφιοι υπάρχουν πολλοί, μια τράπεζα που αναβάθμισε φέτος τον στόχο κερδών της, ένα αεροδρόμιο, ένας τσιμεντένιος πολυεθνικός. Όλοι αυτοί ξεκινούν σήμερα από το ισόγειο. Το ασανσέρ όμως λειτουργεί κάθε Μάρτιο και κάθε Σεπτέμβριο.
Tο διπλό σφυρί της Εκάλης
-Ένα ακόμη επεισόδιο στο μακρύ σήριαλ της πτωχευτικής διαδικασίας της «Εξπρές-Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.», που εξέδιδε την ιστορική οικονομική εφημερίδα «Εξπρές», αναμένεται να παιχτεί σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά όχι στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αλλά με το παλαιό καθεστώς δηλαδή στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην Ευελπίδων. Έτσι, για σήμερα στις 11 το πρωί στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχει προγραμματιστεί η εκποίηση από τον σύνδικο της πτώχευσης δύο ακινήτων (κάθετων ιδιοκτησιών), που βρίσκονται στην Εκάλη, επί της οδού Ικαρίας 28, συνολικής επιφάνειας 2,041,35 τ.μ. Πρόκειται συγκεκριμένα για: Α) Οικόπεδο, με έκταση 1.531,01 τ.μ., με την επ’ αυτού διώροφη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 624 τ.μ., που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 242,90 τ.μ., πρώτο όροφο 140 τ.μ. και υπόγειο 238 τ.μ. -Το ισόγειο περιλαμβάνει σαλόνι-καθιστικό, κουζίνα, χώρο γραφείου, λουτρό, αποθήκη και χώρο κλιμακοστασίου -Ο α΄ όροφος περιλαμβάνει τρία υπνοδωμάτια (το ένα μάστερ), κουζίνα, λουτρό , χώρο γραφείου και χώρο κλιμακοστασίου -Το υπόγειο περιλαμβάνει σαλόνι-μπαρ-γραφείο, λεβητοστάσιο, αποθηκευτικούς χώρους και χώρο κλιμακοστασίου. Όπως σημειώνεται, το κτήριο είναι μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Β) Οικόπεδο 510,34 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του μείζονος οικοπέδου. Το ελάχιστο τίμημα πώλησης των παραπάνω ακινήτων ενιαία έχει οριστεί στο ποσό των 2.224.000 ευρώ, ενώ ως ξεχωριστές ιδιοκτησίες στα 1.761.000 ευρώ για το πρώτο και στις 463.000 ευρώ για το δεύτερο. Εάν οι προσπάθειες εκποίησης καταλήξουν άγονες με το παλαιό πτωχευτικό πλαίσιο, θα ακολουθήσει η ανάρτηση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Τα ακίνητα ανήκουν σε μέλη της οικογένειας Καλοφωλιά, που είχαν παράσχει και προσωπικές εγγυήσεις για δάνεια τα οποία στη συνέχεια «έσκασαν», οδηγώντας στο ναυάγιο και την αναστολή κυκλοφορίας της «Εξπρές» το 2013, αλλά και σε μεγάλη περιπέτεια τους εργαζόμενους. Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα χρόνια βγήκαν στο σφυρί διάφορα άλλα ακίνητα, που σχετίζονταν με την πτωχευμένη εκδοτική επιχείρηση, όπως το ιδιόκτητο πιεστήριο στην Κερατέα τον Ιανουάριο του 2023. Η εφημερίδα «Εξπρές» υπήρξε επί δεκαετίες η δεύτερη, μετά τη Ναυτεμπορική, αμιγώς οικονομική εφημερίδα, καλύπτοντας θέματα του τραπεζικού, εμπορικού, κατασκευαστικού και ναυτιλιακού κλάδου της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1962 και ήταν ιδιοκτησίας του «Ομίλου Γαλαίου-Καλοφωλιά ΑΕ». Η εφημερίδα για πολλά χρόνια είχε σημαντική κυκλοφορία, αλλά από ένα σημείο και μετά το συγκρότημα Καλοφωλιά, άρχισε να βαρύνεται με μεγάλα χρέη (μόνο προς τους εργαζόμενους, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία άνω των 20 εκατ. ευρώ). Ακολούθησε μια περιπετειώδης πορεία έως την πτώχευση, αλλά και στη συνέχεια μέχρι να οριστικοποιηθεί η πτωχευτική περιουσία…
Τι «μυρίστηκαν» Φρέντρικσεν και Κούστας στη Star Bulk
-Τα ποσοστά του Τζον Φρέντρικσεν και του Γιάννη Κούστα στη Star Bulk είναι γνωστά. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, είναι η δεύτερη ανάγνωση. Η παρουσία δύο από τους πλέον έμπειρους και οικονομικά ισχυρούς παίκτες της παγκόσμιας ναυτιλίας στο ίδιο μετοχολόγιο δεν αποτελεί απλώς ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Πέτρο Παππά. Με τη Famatown Finance στο 11,69% και τη Danaos στο 5,39%, περίπου το 17% της Star Bulk βρίσκεται στα χέρια επενδυτών που γνωρίζουν πότε να τοποθετούνται, πότε να περιμένουν και -κυρίως- πότε να πιέζουν για τη δημιουργία αξίας. Δεν πρόκειται για παθητικά κεφάλαια που μπήκαν στη μετοχή για ένα πρόσκαιρο χρηματιστηριακό στοίχημα. Για τον Πέτρο Παππά, η παρουσία τους λειτουργεί ως ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής του, αλλά δημιουργεί παράλληλα και ένα απαιτητικό μετοχικό περιβάλλον. Φρέντρικσεν και Κούστας δεν χρειάζεται να έχουν κοινή γραμμή για να επηρεάζουν τις ισορροπίες. Αρκεί το ειδικό βάρος τους. Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι γιατί βρίσκονται σήμερα στη Star Bulk. Είναι τι βλέπουν για την επόμενη ημέρα της εταιρείας – και εάν η συμμετοχή τους προετοιμάζει μεγαλύτερες κινήσεις.
Οι Έλληνες εφοπλιστές και το παρασκήνιο πίσω από τον χορό των εκατομμυρίων
-Τι γνωρίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές και μέσα σε μία εβδομάδα επιτάχυναν αγορές, πωλήσεις και ναυπηγήσεις; Οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι η αγορά έχει περάσει σε φάση αναδιάταξης: ρευστοποιούνται παλαιότερα assets, κλειδώνουν υπεραξίες και τα κεφάλαια επιστρέφουν σε νεότερα πλοία. Η Performance Shipping της Αλίκης Παληού παρέδωσε το δεκαεξάχρονο Aframax «P. Aliki» έναντι 42,65 εκατ. δολαρίων. Το είχε αποκτήσει το 2022 με 36,5 εκατ., το εκμεταλλεύτηκε κερδοφόρα για σχεδόν τέσσερα χρόνια και προηγουμένως εξόφλησε δάνειο 12,8 εκατ. δολαρίων. Κλασική περίπτωση πώλησης με κέρδος και καθαρό ισολογισμό. Στην απέναντι πλευρά, η Target Marine του Αντώνη Κομνηνού αγόρασε το Ultramax «CMB Teniers», αφού πρώτα το είχε ναυλώσει για εννέα μήνες. Η λεπτομέρεια που μετράει; Η εταιρεία συζητεί ήδη την απόκτηση ακόμη ενός Ultramax. Δηλαδή, πρώτα δοκιμάζει το asset στην πράξη και μετά γράφει την επιταγή. Ο Πέτρος Παναγιωτίδης ενίσχυσε την Castor Maritime με δύο Kamsarmax αξίας 79,6 εκατ. δολαρίων, ενώ παράλληλα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Η Top Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη εμφάνισε συμβασιοποιημένα έσοδα 680,4 εκατ. δολαρίων, μαζί με τις options, έχοντας ήδη εξασφαλίσει πενταετείς ναυλώσεις για τρία νεότευκτα MR. Στο χρηματιστηριακό μέτωπο, η Diana Shipping πούλησε δύο εκατομμύρια μετοχές της Genco, αντλώντας περίπου 51 εκατ. δολάρια, αλλά κράτησε ποσοστό 5,4%. Και στη Star Bulk, στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου έβαλαν προσωπικά κεφάλαια στην ελληνική έκδοση. Κανείς δεν περιμένει την «τέλεια στιγμή». Οι Έλληνες εφοπλιστές δημιουργούν ρευστότητα, μειώνουν χρέος και παίρνουν θέσεις πριν ξεκαθαρίσει το επόμενο μεγάλο κύμα της ναυλαγοράς.
Το Simandou γεμίζει τα αμπάρια και της Αγγελικής Φράγκου
-Το Simandou είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο και μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για τη ναυλαγορά των capesize, των μεγάλων φορτηγών πλοίων που μεταφέρουν κυρίως σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα. Αυτό υπογράμμισε στο Λονδίνο ο Βίνσεντ Βαντεβάλ, διευθύνων σύμβουλος Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Navios Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου. Οι εξαγωγές του Simandou βρίσκονται ακόμη στην αφετηρία. Από την αρχή του έτους έχουν φθάσει τους 11,9 εκατ. τόνους, έναντι δυνητικής ετήσιας δυναμικότητας 120 εκατ. τόνων. Και έχει ενδιαφέρει τους πλοιοκτήτες επειδή τα φορτία από τη Γουινέα προς την Ασία δημιουργούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Κάθε capesize απασχολείται για περισσότερες ημέρες, αυξάνονται τα μίλια και μειώνεται ο αριθμός των πλοίων που είναι άμεσα διαθέσιμα για νέες ναυλώσεις. Αν προστεθούν και οι επεκτάσεις της Vale στη Βραζιλία, η αγορά μπορεί να «σφίξει» μέσα στην επόμενη διετία. Δηλαδή, η ζήτηση για μεταφορική ικανότητα να αυξηθεί ταχύτερα από την προσφορά διαθέσιμων πλοίων, δίνοντας στους πλοιοκτήτες μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλότερους ναύλους. Με το orderbook των capesize έως το 2029 στο 16% του υφιστάμενου στόλου, στη Navios θεωρούν την προσφορά ελεγχόμενη. Με απλά λόγια: περισσότερο μετάλλευμα, μακρύτερα ταξίδια, λιγότερα διαθέσιμα βαπόρια και καλύτερες πιθανότητες για ισχυρούς ναύλους. H συνολική έκθεση της Navios στην κατηγορία ανέρχεται σε 38 capesize μαζί με τρία υπό παραλαβή πλοία.
Αναζητούν απεγνωσμένα το επόμενο ανοδικό αφήγημα
-Υπάρχει ένας γνωστός και ευρύτατα χρησιμοποιούμενος χρηματιστηριακός δείκτης, ο CAPE του S&P 500, ο οποίος βρέθηκε στο 41,7 στις 10 Σεπτεμβρίου Πάνω από το 40, έχει βρεθεί μόνο άλλη μία φορά, από το 1881, στη φούσκα του 1999-2000, με ρεκόρ το 44,2 του Δεκεμβρίου 1999. Ο κλασικός δείκτης P/E, διαιρεί την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ενός έτους. Έτσι ξεκινά η πλάνη. Σε μια χρονιά οικονομικής ύφεσης, τα κέρδη καταρρέουν και η αγορά μοιάζει πανάκριβη, αντιθέτως σε χρονιά οικονομικής άνθησης, η αγορά μοιάζει φθηνή. Ο CAPE φτιάχτηκε ακριβώς για να διορθώσει αυτή την πλάνη. Ο νομπελίστας Ρόμπερτ Σίλερ, δημιουργός του CAPE, διαιρεί την τιμή με τον μέσο όρο των κερδών της τελευταίας δεκαετίας, προσαρμοσμένων στον πληθωρισμό. Έτσι εξομαλύνεται ο οικονομικός κύκλος. Στο 41,7 ο επενδυτής πληρώνει σχεδόν 42 δολάρια για κάθε δολάριο μέσων ετήσιων κερδών. Η ιστορική διάμεσος είναι περίπου 16. Στην Wall Street, o S&P 500 έκλεισε την Παρασκευή στις 7.650 μονάδες, μόλις 2% κάτω από το ιστορικό υψηλό, με το αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο 5% και τη Fed να αυξάνει επιτόκια για πρώτη φορά σε 3 χρόνια. Σε αυτά τα ύψη, οι αριθμοί δεν αρκούν. Χρειάζεται αφήγημα και οι «ταύροι» αναζητούν απεγνωσμένα το επόμενο ανοδικό αφήγημα. Ο πιο συνεπής και εργατικός αφηγητής είναι ο Τομ Λι της Fundstrat. Βγήκε στο CNBC και επιχειρηματολόγησε με πρόβλεψη για 8.200 μονάδες φέτος, 15.000 έως το 2030. Στηρίζει την πρόβλεψη του, στους Millennials που δανείζονται και καταναλώνουν, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην κληρονομιά των Baby Boomers και στην επιστροφή κεφαλαίων από τα private equity. Η αριθμητική αυτή δίνει άνοδο +16,3% ετησίως επί 4 χρόνια. Η άνοδος ζητείται ξεκινώντας από αποτιμήσεις επιπέδου 1999 και το +16,3% αφορά τη διαδρομή από τις 8.200 προς τις 15.000 μονάδες. Ο Λι φυσικά δεν είναι ένας ουδέτερος αναλυτής. Η εταιρεία του, διαχειρίζεται ETFs 5,1 δισ. δολαρίων και ο ίδιος προεδρεύει της BitMine. Ζει από συνδρομές και αμοιβές διαχείρισης. Η πτώση δεν πουλάει ούτε τα μεν ούτε τα δε. Την περασμένη εβδομάδα, ο Λι προέβλεψε ότι η αύξηση της Fed θα ρίξει τις αποδόσεις των ομολόγων. Το 10ετές έκλεισε στο 5,00%. Ο Εντ Γιαρντένι, «ταύρος» κι αυτός, έκοψε τον στόχο του στις 7.900 από 8.400. Ο Λι δικαιώθηκε το 2020 και το 2023. Όμως, ο μονίμως αισιόδοξος δικαιώνεται σε κάθε ανοδική χρονιά, και οι περισσότερες είναι ανοδικές. Όταν η τιμή τρέχει μπροστά από τα κέρδη, το κενό το γεμίζει μόνο με αισιόδοξα αφηγήματα.
Ο Έλληνας αγοράζει στέγη με 3,5%, ο Αμερικανός με 7% και βάλε
-Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον γράφημα χρησιμοποιώντας στοιχεία της Freddie Mac που συμπυκνώνει το στεγαστικό δράμα των Αμερικανών, τα τελευταία 7 χρόνια, σε μία γραμμή. Από περίπου 4,5% το 2019, το επιτόκιο στεγαστικών δανείων κατρακύλησε στο ιστορικό χαμηλό κάτω του 3% στις αρχές του 2021, για να ακολουθήσει κατακόρυφη άνοδος το 2022, κορυφή κοντά στο 7,8% τον Οκτώβριο του 2023 που είναι το υψηλότερο σε 23 χρόνια. Ακολούθησε αργή αποκλιμάκωση έως το 5,98% στα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Στις μέρες μας, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος. Το 30ετές σταθερό διαμορφώθηκε στο 6,95% στις 17 Σεπτεμβρίου, από 6,76% μία εβδομάδα νωρίτερα και 6,26% πριν από έναν χρόνο. Είναι το υψηλότερο επίπεδο σε 19 μήνες. Το 15ετές ανέβηκε στο 6,26% από 6,09%. Σε επτά μήνες, σχεδόν μία ολόκληρη μονάδα. Η Fed αύξησε στις 16/9 τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, στο 3,75%-4%, με ομόφωνη απόφαση υπό τον Κέβιν Γουόρς. Το 10ετές ξεπέρασε το 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Έχει ανέβει περίπου 25 μονάδες βάσης από την ομιλία του Γουόρς στο Τζάκσον Χολ και μία ολόκληρη μονάδα από το χαμηλό Φεβρουαρίου. Οι 16 από τους 18 αξιωματούχους βλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση φέτος. Ο ημερήσιος δείκτης της Mortgage News Daily δείχνει ήδη 7,19%, 38 μονάδες βάσης πάνω από το Τζάκσον Χολ. Σε δάνειο $400.000, η διαδρομή από το 5,98% στο 6,95% σημαίνει περίπου 255 δολάρια περισσότερα τον μήνα, πάνω από 3.000 τον χρόνο. Όσοι κλείδωσαν 3% το 2021 δεν πουλάνε, όσοι περίμεναν πτώση δεν αγοράζουν. Στην Ελλάδα, το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο των νέων στεγαστικών ήταν 3,53% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΤτΕ, πριν από την αύξηση της ΕΚΤ στις 10 Σεπτεμβρίου. Μισό κόστος, αλλά διαφορετικό προϊόν.Ο Αμερικανός κλειδώνει το επιτόκιο για 30 χρόνια, ο Έλληνας με κυμαινόμενο κρατά ο ίδιος τον κίνδυνο (αλλά και την ελπίδα για μείωση). Το φθηνό δάνειο είναι φθηνό μόνο όσο το επιτρέπει η Φρανκφούρτη.
Πηγή: newmoney.gr
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