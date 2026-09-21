Μεσοβδόμαδα τα μέτρα, οι hi tech επαφές Κ.Μ στο Σαν Φρανσίσκο, η Μαργαρίτα και ο Νίκος Α., ο Σαμαράς και οι New York Times, η Blackrock «μιλάει» για το Ελ. Βενιζέλος

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Η πρώτη δέσμη νομίζω ότι θα αφορά επιδότηση στην αντλία που λένε και θα κοστίσει στο κρατικό προϋπολογισμό περί τα 200 εκατ ευρώ. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες για να καταλάβουν όλοι που βρισκόμαστε στο όλο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας στα καύσιμα και των κρατικών επιδοτήσεων. Πρώτον, το πού θα βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου τον επόμενο μήνα που αρχίζει και η χειμερινή περίοδος τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια. Διεθνώς αναμεταδίδεται η πληροφορία ότι στη συνεδρίαση του G7 που προεδρεύουν οι Γάλλοι θα τεθεί θέμα -και εν τέλει θα γίνει- απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές ακόμα και στα 80 δολάρια το βαρέλι. Δεύτερον, στην Ευρώπη αυτή την ώρα οι χώρες είναι διχασμένες για το τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με την ενίσχυση των νοικοκυριών τον χειμώνα, οι κλασικοί βόρειοι λένε να βοηθήσει ο καθένας τον εαυτό του, οι νότιοι το αντίθετο και 10 από τις 27 κυβερνήσεις καρδιοχτυπούν γιατί έχουν εκλογές το 2027, μεταξύ των οποίων και εμείς. Πάντως για την ώρα τη μείωση του ΕΦΚ δεν την συζητάνε, ίσως συζητάνε τον ΦΠΑ λόγω του ότι αυξάνονται τα έσοδα από τις υψηλότερες τιμές. Τρίτον, τα δικά μας διυλιστήρια που δίνουν σήμερα επιδότηση στην αντλία δεν έχουν συμφωνήσει -ακόμα τουλάχιστον- για κάτι παραπάνω από αυτή, η οποία πάντως δεν είναι μικρή. Και μια γενική παρατήρηση, μάλλον το θέμα το ανέβασε από μόνη της η κυβέρνηση στα ύψη πριν ακόμα μπει ο χειμώνας και πριν δούμε και πού θα είναι οι τιμές διεθνώς.Η συζήτηση με τα διυλιστήρια-Ένας βασικός λόγος που οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια πάνε για λίγο πιο αργά μέσα αυτή την εβδομάδα είναι η εν εξελίξη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια για τον βαθμό συμμετοχής τους στις επιδοτήσεις. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τα διυλιστήρια εμφανίζονται έτοιμα να στηρίξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης με σοβαρό τρόπο, ζητούν όμως να εξαιρεθούν από τη στήριξη στην αμόλυβδη βενζίνη, για την οποία η κυβέρνηση ούτως ή άλλως δεν βάζει λεφτά. Από την άλλη η κυβέρνηση ζητά τη συμμετοχή τους και στις τρεις κατηγορίες καυσίμων. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια.Οι big tech επαφές Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο-Σοβαρά ραντεβού μαθαίνω ότι έχει ο Μητσοτάκης που από σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο. Θα δει ανώτερα στελέχη της Nvidia και θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις της Tesla, όπου θα ξεναγηθεί και θα δει περισσότερα για τις εσωτερικές διαδικασίες των τεχνολογικών κολοσσών. Επίσης θα μιλήσει στο Ίδρυμα Χούβερ του πανεπιστημίου Στάνφορντ με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις, ενώ θα δει και τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο που είναι ο κληρονόμος της Levi’s. Επίσης, προγραμματίζεται να μιλήσει σε συνέδριο της Endeavor με την αντικυβερνήτη της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη, την επικεφαλής της Endeavor Greece Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου και με τη συμμετοχή Ελλήνων που διακρίνονται στη Silicon Valley.Ο Χατζηδάκης στις Βρυξέλλες για τη γραφειοκρατία-Στις Βρυξέλλες ταξιδεύει σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης, προσκεκλημένος της αυστριακής κυβέρνησης στην ημερίδα για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής «Συμμαχίας για τη Μείωση της Γραφειοκρατίας». Η πρόσκληση μόνο εθιμοτυπική δεν είναι: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καλείται να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία από μεταρρυθμίσεις όπως ο νόμος «Για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» και η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων -δύο πεδία στα οποία είχε προσωπική εμπλοκή. Το πολιτικό βάρος της ημερίδας αποτυπώνεται και στη σύνθεσή της. Στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Valdis Dombrovskis, ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Vincent Van Peteghem, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων Maria Elisabetta Alberti Casellati και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Gunther Krichbaum, μαζί με εκπροσώπους συνολικά 16 κρατών μελών. Η νέα Συμμαχία βάζει στο επίκεντρο την απλούστερη νομοθεσία, την ψηφιακή διοίκηση και την αρχή «μόνον άπαξ», ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μη χρειάζεται να προσκομίζουν ξανά και ξανά τα ίδια δικαιολογητικά. Πρόκειται για πεδίο στο οποίο η Ελλάδα έχει κάνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη από το να έχει λύσει τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας. Το ότι ο Χατζηδάκης πηγαίνει πάντως για να παρουσιάσει τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό το επίπεδο και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται, έχει ιδιαίτερη σημασία.Αναβαθμίσεις και ευκαιρίες-Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Scope από την κατηγορία BBB σε BBB+ ξεχώρισε στην ειδησεογραφία του Σαββατοκύριακου. Μαζί με την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας (που σημαίνει αυξημένη πιθανότητα μελλοντικής αναβάθμισης) από τη Moody’s, η Ελλάδα κινείται αντίθετα από το κλίμα πιέσεων που καταγράφεται σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, έχουν τα στοιχεία που αποτίμησαν θετικά οι δύο οίκοι αξιολόγησης. Μια ματιά στις εκθέσεις τους είναι αποκαλυπτική, καθώς εστιάζουν στην ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους και τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις σε συνδυασμό με την ανθεκτικότερη ανάπτυξη σε σχέση με την ΕΕ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και, ευρύτερα, στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Άρα λοιπόν η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης (και μαζι ο Πιερρακάκης) αναγνωρίζονται κατά κάποιο τρόπο έμπρακτα σε διεθνές επίπεδο. Και, όπως η Ελλάδα έχασε την ευνοϊκή οικονομική κατάσταση του 2015 (τότε που στην Ευρώπη «έβρεχε λεφτά» και εμείς κρατούσαμε ομπρέλα), τώρα έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί ως νησίδα σταθερότητας σε μια δυσμενή διεθνή συγκυρία.Πρώτη κατοικία και servicers-Από σήμερα ενεργοποιείται μια σημαντική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, την οποία ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε προαναγγείλει ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Ο οφειλέτης θα μπορεί πλέον, εφόσον το επιλέξει, να διαχωρίζει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη περιουσία του, προκειμένου να τη διασώσει μέσω του εξωδικαστικού, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να ρευστοποιηθούν για την αποπληρωμή των χρεών του. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει, υπό προϋποθέσεις, σε ευνοϊκότερη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Πέρα από την αυτονόητη «ανάσα» για χιλιάδες δανειολήπτες, η εξέλιξη αυτή έχει ενδιαφέρον να «διαβαστεί» συνδυαστικά με μια δήλωση που έκανε προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών για τους servicers. «Είμαστε από πάνω», είχε πει χαρακτηριστικά ο Πιερρακάκης, διαβεβαιώνοντας ότι το ΥΠΟΙΚ παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου και, όπου διαπιστώνονται ανάγκες, θα ακολουθούν παρεμβάσεις.Η ατζέντα Παπασταύρου στον ΟΗΕ