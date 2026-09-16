Βενζίνη: Αντί για 1,57 ευρώ το λίτρο πληρώνουμε 2,20 - Ποιοι πολιτικοί εκτόξευσαν τους φόρους;

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 είχε φθάσει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στα 2,149 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης στα 2,108 ευρώ. Παράλληλα, σήμερα το Brent κινείται εκ νέου κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και οι δυσκολίες στις μεταφορές εντείνουν τις ανησυχίες για την προσφορά.





Το πετρέλαιο, όμως, είναι μόνο η μία πλευρά της εξίσωσης. Η άλλη είναι η φορολογία. Και στην περίπτωση της Ελλάδας πρόκειται για μία από τις βαρύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις στην Ευρώπη.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ